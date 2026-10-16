El mánager de los Tigres del Licey para la temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), Gilbert Gómez, informó que César Valdez atraviesa un proceso de recuperación tras experimentar molestias en un brazo durante los entrenamientos. También confirmó a JC Mejía como cerrador del equipo y aseguró que Emilio Bonifacio tendrá oportunidades de juego.

Gómez explicó que Valdez sigue siendo una opción para abrir partidos, pero que su utilización dependerá de su recuperación y de cómo responda en las próximas sesiones de trabajo.

“César ahora mismo está pasando por un proceso de recuperación. En entrenamiento tuvo un pequeño setback con su brazo. Sintió unas cuantas irregularidades y ahora mismo lo que estamos tratando es de ponerlo en condiciones”, señaló el dirigente.

El lanzador deberá completar varias sesiones de bullpen y enfrentar bateadores en vivo antes de que el cuerpo técnico determine su función dentro del equipo.

“César es una opción más para abrir partidos, pero lo más importante para nosotros es que él esté saludable”, agregó Gómez.

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Bonifacio tendrá oportunidades de juego

Sobre el papel de Emilio Bonifacio, capitán del conjunto azul, Gómez indicó que el veterano tendrá oportunidades de participar durante la temporada de pelota invernal y que su utilización dependerá de las necesidades del equipo.

El mánager destacó que Bonifacio aporta profundidad en los jardines, velocidad y capacidad de contacto ofensivo. También afirmó que el jugador ha mostrado buenas condiciones durante los entrenamientos.

“Ha lucido bastante bien en el entrenamiento y el plan es que él vea acción”, sostuvo Gómez, quien señaló que la experiencia del capitán será un aporte para el conjunto.

Andretty Cordero, una opción desde la banca

Gómez también se refirió a la incorporación de Andretty Cordero, a quien describió como un jugador con experiencia en la liga y capacidad para aportar desde la banca.

Según el dirigente, Cordero puede hacer contacto con la pelota y desempeñarse en las esquinas del terreno. Sin embargo, precisó que el jugador no estaba incluido en el roster del día de la entrevista.

El mánager indicó que el equipo busca tenerlo disponible para utilizarlo cuando las circunstancias del juego lo requieran.

El Licey apunta a ganar desde el inicio

Al ser preguntado sobre las expectativas para el inicio de la temporada, Gómez afirmó que el objetivo del conjunto es ganar partidos y comenzar con buen ritmo.

“Nosotros estamos aquí para ganar. Sabemos que empezar bien una liga como esta es bastante importante”, expresó.

El dirigente añadió que el equipo cuenta con un grupo que ha mostrado energía y destacó la importancia de mantener la salud de los jugadores durante la campaña.

Ronny Francisco Cruz Fotoperiodista Fotógrafo profesional y fotoperiodista especializado en fotografía documental y narrativa visual. Actor y maestro de teatro. Interesado en contar historias humanas a través de la imagen. Ver más