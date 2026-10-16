El segunda base Jesús Made se prepara para debutar en la pelota invernal dominicano con los Tigres del Licey, una oportunidad que describió como especial porque podrá jugar en su país ante familiares y amigos que no habían tenido la posibilidad de verlo en el terreno.

“Esto es un punto de mi vida que voy a llevar marcado todo el tiempo porque mi familia me va a ver jugar aquí”, expresó Made al hablar de sus expectativas para la temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

El jugador agradeció al conjunto azul por la oportunidad y dijo que pretende aprovecharla al máximo. También manifestó su agradecimiento a Dios y a los Cerveceros de Milwaukee, organización a la que pertenece.

Made, considerado el prospecto número uno de los Tigres, aseguró que esa clasificación no representa una presión adicional para él. La considera una distinción que lleva con satisfacción, también por lo que significa representar a República Dominicana.

“No tengo esa presión de que soy el prospecto número uno y tengo que hacer las cosas bien”, sostuvo. “Es solo un puesto que tengo ahí arriba”, agregó.

Deja en manos de Milwaukee la decisión sobre su ascenso

Consultado sobre la posibilidad de haber debutado en las Grandes Ligas durante la temporada, Made afirmó que prefiere concentrarse en su trabajo y dejar que su desempeño hable por él.

“Yo me mantengo haciendo mi trabajo para aquí abajo, que Milwaukee tome la decisión cuando ellos crean que yo esté ready”, explicó.

El infielder señaló que su participación con el Licey dependerá de la autorización de Milwaukee. Dijo que no sabe hasta cuándo podrá permanecer con el equipo dominicano, pero aseguró que mientras esté disponible dará el máximo en el terreno.

La decisión sobre las posiciones en las que jugará también corresponde al dirigente Vicente y a las dos organizaciones, según explicó.

Un debut con el equipo de su niñez

Made recordó la emoción que sintió cuando el Licey lo seleccionó en el draft, pues se trata del equipo que ha seguido desde pequeño.

Contó que oró para que los Tigres lo eligieran con su primera selección y que espera controlar la adrenalina que podría sentir al tomar su primer turno al bate en el país, con su familia presente en las gradas.

“Un poquito de adrenalina, pero hay que saber controlarla”, comentó.

Sobre lo que espera aprender en la Lidom, destacó que asumirá la experiencia como una oportunidad de crecimiento y dejará que el recorrido por la liga le enseñe.

Su prioridad es competir y ayudar a ganar

El jugador explicó que durante su participación en el torneo de pelota invernal no tiene previsto concentrarse en desarrollar una herramienta específica, como la paciencia en el plato o la velocidad.

A su juicio, este período debe dedicarlo a competir, divertirse en el terreno y contribuir a los resultados del equipo.

“Este tiempo es solamente de salir al terreno y divertirme, dar el 100%, ayudar al equipo a ganar los juegos que yo estaré aquí”, afirmó.

Made indicó que el trabajo técnico específico lo retomará durante su receso, mientras aprovecha la oportunidad de jugar en República Dominicana con los Tigres del Licey.

Ronny Francisco Cruz Fotoperiodista Fotógrafo profesional y fotoperiodista especializado en fotografía documental y narrativa visual. Actor y maestro de teatro. Interesado en contar historias humanas a través de la imagen. Ver más