Así va la pelota dominicana: Licey se acerca al primer lugar, Águilas salen del sótano y Estrellas sorprenden al Escogido

La jornada del sábado 14 de noviembre en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) dejó victorias para los Tigres del Licey, las Águilas Cibaeñas y las Estrellas Orientales, en tres encuentros que provocaron nuevos movimientos en la tabla de posiciones del campeonato 2026-2027.

Los Tigres del Licey derrotaron 7-4 a los Gigantes del Cibao, las Estrellas Orientales vencieron 4-2 a los Leones del Escogido, mientras que las Águilas Cibaeñas superaron 4-2 a los Toros del Este.

Los resultados redujeron la diferencia entre los dos primeros lugares del campeonato. El Escogido se mantiene en la cima con 15 victorias y ocho derrotas, pero el Licey, que mejoró su registro a 14-9, se colocó a solo un juego de distancia.

En la parte baja de la clasificación, las Águilas Cibaeñas volvieron a abandonar el último lugar, después de conseguir su novena victoria y dejar a los Toros del Este en el sótano.

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Licey remonta y vence 7-4 a los Gigantes con jonrón de Ronny Mauricio

Los Tigres del Licey protagonizaron una remontada para derrotar 7-4 a los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís, y poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas.

El conjunto azul llegó a la séptima entrada perdiendo 4-1, después de que los Gigantes tomaran el control del encuentro con una ofensiva de tres carreras en los primeros dos episodios y un cuadrangular solitario de Roldy Brito en el sexto.

Sin embargo, el Licey aprovechó los problemas de control del relevo de los Gigantes para fabricar cuatro carreras en la séptima entrada sin conectar un solo imparable.

Los lanzadores Miguel Ullola y Enmanuel Mejía concedieron cuatro bases por bolas consecutivas, mientras que Gustavo Núñez y Miguel Andújar contribuyeron con elevados de sacrificio.

Ronny Mauricio también participó en la remontada con una jugada de selección que permitió anotar la carrera del empate 4-4.

La ventaja definitiva llegó con el elevado de sacrificio de Andújar, que llevó al plato a Yamal Encarnación para colocar el marcador 5-4.

En la novena entrada, Mauricio conectó su segundo cuadrangular de la temporada, un batazo de dos carreras entre los jardines izquierdo y central que estableció el 7-4 definitivo.

La victoria correspondió a Carlos Durán (2-0), mientras que Enmanuel Mejía (2-1) cargó con la derrota. Wander Suero consiguió su segundo salvamento.

Por los Tigres, Ronny Mauricio terminó con tres carreras impulsadas, mientras que Miguel Andújar produjo dos.

Con este resultado, el Licey mejoró su registro a 14-9, mientras que los Gigantes quedaron con 11-12.

Estrellas derrotan 4-2 al Escogido y frenan al líder

Las Estrellas Orientales consiguieron una importante victoria 4-2 sobre los Leones del Escogido, en el encuentro celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

El conjunto de San Pedro de Macorís estuvo encabezado por Raimel Tapia, quien conectó tres imparables en cuatro turnos, incluido un doble, además de anotar una carrera e impulsar otra.

Óscar González también fue protagonista al conectar un doble productor de dos carreras frente al relevista Alex Colomé, contribuyendo a la ofensiva que permitió a las Estrellas asegurar el triunfo.

El equipo oriental también recibió aportes de Aaron Schunk, David Villar y Marco Luciano, quienes conectaron imparables y participaron en la producción de carreras.

En el montículo, Enny Romero (1-1) consiguió su primera victoria de la temporada, después de lanzar seis entradas, en las que permitió seis imparables y dos carreras limpias.

La derrota correspondió a Alex Colomé (1-1), quien permitió cuatro hits y tres carreras limpias sin completar la entrada en la que fue castigado por la ofensiva rival.

Por los Leones, Junior Lake sobresalió con tres imparables en cuatro turnos, mientras que Erik González conectó dos hits y produjo una carrera.

La victoria representó el primer triunfo de las Estrellas en el Estadio Quisqueya Juan Marichal durante esta temporada.

Con el resultado, las Estrellas mejoraron su marca a 10-12, mientras que el Escogido quedó con 15-8.

Aunque el conjunto rojo conserva el primer lugar, la derrota permitió que el Licey redujera a un juego la diferencia entre ambos.

Águilas vencen 4-2 a los Toros y vuelven a salir del último lugar

Las Águilas Cibaeñas derrotaron 4-2 a los Toros del Este en el Estadio Francisco Micheli, de La Romana, en un encuentro que permitió al conjunto amarillo recuperar la quinta posición del campeonato.

Los Toros comenzaron delante en la segunda entrada, cuando Rafael Lantigua conectó un sencillo que permitió anotar a Félix Reyes.

Las Águilas consiguieron empatar el encuentro en el cuarto episodio, pero el conjunto de La Romana recuperó la ventaja 2-1 en el cierre de esa misma entrada.

La reacción decisiva de los cibaeños llegó en la sexta entrada, cuando Jasson Domínguez conectó un sencillo al jardín izquierdo que permitió anotar a Jorge Bonifacio, estableciendo el empate 2-2.

Posteriormente, Adael Amador disparó otro sencillo productor que llevó al plato a Luis Liberato, colocando a las Águilas delante 3-2.

El conjunto de Santiago agregó una carrera en la octava entrada para establecer el marcador definitivo 4-2.

Durante ese episodio, Jasson Domínguez también conectó su primer triple de la temporada, mientras que Liberato disparó un doble, aunque fue retirado cuando intentó avanzar hasta la tercera base.

La victoria correspondió a Joan Adón (2-2), mientras que Emailin Montilla (0-1) sufrió la derrota.

Por su parte, Jonathan Aro consiguió su cuarto salvamento de la temporada.

Las Águilas terminaron con cuatro carreras, cuatro imparables y un error, mientras que los Toros registraron dos anotaciones, cinco hits y ningún error.

Con el triunfo, las Águilas mejoraron su registro a 9-13, mientras que los Toros quedaron con 9-14.

Así quedó la tabla de posiciones de Lidom tras la jornada del sábado

Los Leones del Escogido continúan en el primer lugar, con registro de 15 victorias y ocho derrotas, para un porcentaje de .652.

Los Tigres del Licey ocupan la segunda posición con 14 triunfos y nueve derrotas, para un promedio de .609, a solo un juego de los Leones.

En el tercer lugar permanecen los Gigantes del Cibao, con marca de 11-12, seguidos por las Estrellas Orientales, que registran 10-12.

Las Águilas Cibaeñas ascendieron al quinto puesto con 9-13, mientras que los Toros del Este descendieron a la última posición con 9-14.

La clasificación, actualizada tras los encuentros del sábado 14 de noviembre, queda de la siguiente manera:

G: juegos ganados. P: juegos perdidos. DIF: juegos de diferencia respecto al primer lugar. PCT: porcentaje de victorias.

Licey amenaza el primer lugar y Águilas vuelven a ver la luz

La jornada del sábado dejó movimientos importantes tanto en la parte alta como en la baja de la clasificación.

Los Tigres del Licey aprovecharon la derrota del Escogido para volver a acercarse al primer lugar, después de haber quedado a dos juegos de distancia tras perder el enfrentamiento directo del viernes.

Ahora, los azules tienen la oportunidad de igualar a los Leones en cantidad de victorias cuando ambos equipos vuelvan a enfrentarse.

Mientras tanto, las Águilas Cibaeñas volvieron a salir del sótano apenas un día después de haber descendido nuevamente a esa posición.

El conjunto de Santiago consiguió su tercera victoria en sus últimos cuatro encuentros, después de derrotar al Licey, superar dos veces a los Toros y perder frente a los Gigantes.

Con su registro de 9-13, las Águilas se encuentran a un juego de las Estrellas Orientales, que ocupan el cuarto lugar de la clasificación.

Por su parte, los Toros del Este regresaron al último puesto, separados por medio juego del conjunto cibaeño.

La diferencia entre el primero y el último lugar es actualmente de seis juegos, mientras que las posiciones intermedias siguen mostrando una competencia cerrada.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más