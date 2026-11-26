Las Estrellas Orientales se consolidaron en la primera posición del campeonato de béisbol invernal dominicano 2026-2027, luego de derrotar 14-3 a los Tigres del Licey este miércoles 25 de noviembre, en una jornada de la Lidom en la que también consiguieron victorias las Águilas Cibaeñas y los Gigantes del Cibao.

El conjunto oriental extendió a diez su racha de victorias consecutivas y mejoró su registro a 19-12, colocándose a un juego de distancia del Licey (18-13), que sufrió su segunda derrota seguida frente a las Estrellas.

Mientras tanto, las Águilas Cibaeñas aplastaron 9-2 a los Leones del Escogido, con dos cuadrangulares de Santiago Espinal, para alcanzar su tercera victoria consecutiva y propinar a los escarlatas su sexta derrota en línea.

Por su parte, los Gigantes del Cibao vencieron 3-1 a los Toros del Este, recuperándose del revés sufrido el martes y colocando su récord por encima de .500.

Los resultados mantienen a las Estrellas en el primer lugar, seguidas por Licey, Escogido y Gigantes, mientras que Águilas y Toros continúan en las últimas posiciones.

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Estrellas aplastan al Licey y alcanzan diez victorias consecutivas

Las Estrellas Orientales extendieron su racha ganadora al derrotar 14-3 a los Tigres del Licey, en el Estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís, con una ofensiva de 19 imparables.

El conjunto oriental tomó el control del encuentro desde la segunda entrada, cuando fabricó cuatro carreras, y continuó ampliando su ventaja hasta llegar a 13 anotaciones en el sexto episodio.

Miguel Bleis encabezó el ataque con tres imparables y cuatro carreras remolcadas, mientras que Jorge Mateo conectó tres hits, incluido un cuadrangular de dos carreras.

También destacaron José Tena, con dos carreras impulsadas, y Raimel Tapia, quien contribuyó con un doble productor.

Desde el montículo, Enny Romero (3-1) consiguió la victoria tras lanzar cinco entradas sin permitir carreras y aceptar apenas dos imparables. La derrota correspondió a Adonis Medina (1-4).

Con este resultado, las Estrellas alcanzaron diez triunfos consecutivos, quedando a una victoria de igualar su marca particular de 11, establecida en la temporada 1967-1968.

Además, el conjunto de San Pedro de Macorís se quedó solo en la primera posición con récord de 19-12, mientras que el Licey descendió a 18-13.

Águilas aplastan al Escogido con dos jonrones de Santiago Espinal

En el Estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo, las Águilas Cibaeñas derrotaron 9-2 a los Leones del Escogido, apoyadas en una ofensiva de 15 imparables, incluidos tres cuadrangulares.

El protagonista del encuentro fue Santiago Espinal, quien conectó dos jonrones y remolcó cuatro carreras.

Su primer cuadrangular llegó en la quinta entrada, mientras que el segundo fue un batazo de tres carreras en el sexto episodio que amplió la ventaja cibaeña a 7-1.

Jasson Domínguez también destacó al disparar su tercer jonrón de la temporada y anotar tres carreras, mientras que J.C. Escarra produjo otras tres anotaciones mediante un triple y un doble.

El triunfo correspondió a Génesis Cabrera (1-1), mientras que Sauryn Lao (3-1) cargó con la derrota.

Con esta victoria, las Águilas mejoraron su registro a 12-19 y acumularon tres triunfos consecutivos, después de vencer previamente a los Gigantes y al propio Escogido.

Por su parte, los Leones quedaron con marca de 17-14 y sufrieron su sexta derrota en línea, aunque permanecen en la tercera posición de la clasificación.

Gigantes se imponen 3-1 a los Toros y mejoran su récord

Los Gigantes del Cibao derrotaron 3-1 a los Toros del Este, en el Estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís, para colocar su registro en 16 victorias y 15 derrotas.

El conjunto local tomó ventaja con dos carreras en la segunda entrada y agregó una más en el cuarto episodio.

José Siri encabezó la ofensiva con tres imparables, incluidos un doble y dos sencillos, mientras que Pascanel Ferreras conectó un doble productor que permitió anotar a Pablo Reyes en la cuarta entrada.

Los Toros consiguieron su única carrera mediante un sencillo de Bryan de la Cruz, que llevó al plato a Francisco Urbaez.

El lanzador Miguel Ullola (1-0) se acreditó la victoria, mientras que Carlos Rodríguez (0-1) sufrió la derrota. Hansel Robles consiguió su primer salvamento de la temporada.

Los Gigantes terminaron con nueve imparables, frente a tres del conjunto romanense.

Con el resultado, los Gigantes se mantienen en el cuarto puesto con 16-15, mientras que los Toros descendieron a 11-20, ocupando la última posición.

Tabla de posiciones de Lidom tras los partidos del miércoles 25 de noviembre

Las Estrellas Orientales encabezan la clasificación con un juego de ventaja sobre el Licey, mientras que los Leones del Escogido se encuentran a dos partidos del primer lugar.

G: ganados; P: perdidos; PCT: porcentaje de victorias; Dif.: juegos de diferencia respecto al primer lugar.

El campeonato presenta una diferencia de tres juegos entre el primero y el cuarto lugar, mientras que las Águilas se encuentran a siete partidos de las Estrellas y los Toros a ocho.

La jornada también dejó un contraste en las rachas de los equipos: las Estrellas acumulan diez victorias consecutivas, las Águilas suman tres triunfos seguidos y el Escogido atraviesa una cadena de seis derrotas.

Con los resultados del miércoles, las Estrellas se acercan a su récord histórico de triunfos consecutivos, mientras que el Licey intentará recuperar terreno y los demás equipos buscarán mejorar sus posiciones en la clasificación.