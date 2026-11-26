Las Estrellas Orientales derrotaron 14-3 a los Tigres del Licey este miércoles 25 de noviembre, en el Estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís, para alcanzar su décima victoria consecutiva y quedarse solas en la primera posición del campeonato de béisbol invernal dominicano 2026-2027.

Con el triunfo, el conjunto oriental mejoró su registro a 19 victorias y 12 derrotas, mientras que el Licey descendió a 18-13, quedando a un juego de diferencia.

La ofensiva de las Estrellas conectó 19 imparables, encabezada por Miguel Bleis, quien terminó con tres hits y cuatro carreras remolcadas, mientras que Jorge Mateo aportó tres imparables, incluidos un cuadrangular y dos carreras impulsadas.

El conjunto de San Pedro de Macorís también contó con una destacada actuación desde el montículo de Enny Romero, quien lanzó cinco entradas sin permitir carreras y apenas dos imparables.

La victoria permitió a las Estrellas igualar la racha más larga de la presente temporada, establecida anteriormente por los Leones del Escogido, y quedar a un triunfo de igualar su marca particular de 11 victorias consecutivas, conseguida en la campaña 1967-1968.

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Estrellas castigaron temprano al pitcheo del Licey

Las Estrellas tomaron el control del encuentro desde la segunda entrada, cuando fabricaron cuatro carreras frente al abridor azul Adonis Medina.

Después de sencillos de David Villar y Harold Ramírez, y un boleto a Rodolfo Castro que llenó las bases, Miguel Bleis conectó un sencillo productor de dos carreras.

Posteriormente, José Tena disparó un doble al jardín central que llevó otras dos anotaciones al plato y colocó el marcador 4-0.

En el tercer episodio, los orientales ampliaron la ventaja a 6-0, aprovechando un lanzamiento desviado de Ofreidy Gómez y otro sencillo productor de Bleis.

El ataque continuó en la cuarta entrada, cuando Raimel Tapia conectó un doble remolcador y Leo Bernal negoció un boleto con las bases llenas para elevar la diferencia a 8-0.

En el quinto episodio, Marco Luciano produjo la novena carrera mediante un elevado de sacrificio.

Jorge Mateo conecta jonrón en ataque de cuatro carreras

El Licey consiguió su primera anotación en la sexta entrada, cuando José Barrero conectó su primer cuadrangular de la temporada ante el relevista Domingo Tapia.

Sin embargo, las Estrellas respondieron en el cierre del mismo episodio con cuatro carreras.

Miguel Bleis conectó un doble productor, mientras que un lanzamiento desviado de Yordanny Monegro permitió otra anotación.

Posteriormente, Jorge Mateo disparó un cuadrangular de dos carreras, su primero de la campaña, para ampliar la ventaja oriental a 13-1.

Las Estrellas agregaron su última carrera en la séptima entrada mediante un sencillo productor de Rodolfo Castro.

Los Tigres descontaron con dos anotaciones en el octavo episodio, gracias a un rodado de Emilio Bonifácio y un sencillo de Michael de León, colocando el marcador definitivo 14-3.

Enny Romero domina a los Tigres desde el montículo

El lanzador Enny Romero (3-1) se acreditó la victoria tras completar cinco entradas en blanco, en las que permitió apenas dos imparables, no concedió boletos y ponchó a tres bateadores.

Romero enfrentó a 16 bateadores y abandonó el encuentro con una ventaja de 9-0.

Por su parte, Adonis Medina (1-4) cargó con la derrota, luego de permitir cuatro carreras y cuatro imparables en una entrada y un tercio.

Además de Bleis y Mateo, por las Estrellas destacaron José Tena, con dos imparables y dos carreras remolcadas; Raimel Tapia, con dos hits y una impulsada; y Rodolfo Castro, con dos imparables y una producida.

Por el Licey, José Barrero terminó con dos imparables, incluidos un cuadrangular y un doble, mientras que Emilio Bonifácio y Michael de León produjeron una carrera cada uno.

Estrellas se acercan a su récord histórico de victorias consecutivas

Con su décimo triunfo seguido, las Estrellas igualaron la mayor racha ganadora del actual campeonato y quedaron a una victoria de alcanzar su récord particular de 11 triunfos consecutivos, establecido en la temporada 1967-1968.

Durante su actual seguidilla, el conjunto oriental ha anotado 60 carreras y permitido 24, con cuatro victorias decididas por diferencia de una anotación.

Además, ha conseguido derrotar al menos una vez a cada uno de los otros cinco equipos participantes en el torneo.

La marca absoluta de victorias consecutivas en el béisbol profesional dominicano pertenece a los Gigantes del Cibao, que consiguieron 14 triunfos seguidos en la temporada 2006-2007.

Con este resultado, las Estrellas consolidan su buen momento y ocupan en solitario la primera posición de la Lidom, mientras que el Licey cae al segundo puesto después de sufrir dos derrotas consecutivas frente al conjunto oriental.