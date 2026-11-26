La jornada del miércoles 25 de noviembre dejó nueve partidos en la NBA, con LeBron James como protagonista de la victoria de Filadelfia sobre Miami y Dallas como primer clasificado a la ronda eliminatoria de la Copa NBA.

Los Mavericks consiguieron el boleto sin jugar, gracias al triunfo de los Rockets por 116-104 ante los Suns, resultado que dejó a Phoenix sin opciones de ganar el Grupo A del Oeste.

LeBron logra su primer triple-doble con Filadelfia

LeBron James registró 25 puntos, 12 asistencias y 10 rebotes para encabezar la victoria de los Philadelphia 76ers por 111-104 sobre los Miami Heat, en un partido de la Copa NBA disputado en el Xfinity Mobile Arena.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Fue el primer triple-doble de James desde que viste el uniforme de Filadelfia y el número 126 de su carrera. Tyrese Maxey aportó 30 puntos para los Sixers, mientras que Giannis Antetokounmpo lideró a Miami con 32 tantos y 14 rebotes.

El triunfo permitió a Filadelfia cortar la racha de siete victorias consecutivas de Miami. Ambos equipos quedaron con marca de dos triunfos y una derrota en el Grupo B del Este, todavía con posibilidades de avanzar.

Dallas asegura su clasificación sin jugar

Los Dallas Mavericks se convirtieron en el primer equipo que aseguró su presencia en los cuartos de final de la Copa NBA. La derrota de Phoenix ante Houston dejó a los Suns sin posibilidades de alcanzar a Dallas en el Grupo A de la Conferencia Oeste.

Los Mavericks tienen marca de 3-0 en el torneo y aseguraron el primer puesto de su grupo, independientemente del resultado de su último compromiso de la fase de grupos, precisamente ante Phoenix, previsto para mañana viernes 27 de noviembre.

Dallas había vencido previamente a Houston, Utah y Denver. Su triunfo sobre los Nuggets también le permitió disponer del desempate frente a ese equipo.

La Copa NBA concede seis plazas a los ganadores de los grupos —tres por conferencia— y dos más a los equipos con mejor balance entre los segundos puestos, uno en cada conferencia.

Los cuartos de final se disputarán el 4 y el 5 de diciembre; las semifinales, el 8 y el 9, y la final será el 11 de diciembre en el Hinkle Fieldhouse de Indianápolis.

Houston elimina a Phoenix de la pelea por el grupo

Los Houston Rockets derrotaron 116-104 a los Phoenix Suns, con un triple-doble de Alperen Sengun, quien terminó con 23 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias. Kevin Durant añadió 20 puntos y 10 rebotes, mientras que Amen Thompson también logró un doble-doble, con 18 tantos y 10 rebotes.

Fred VanVleet aportó 13 puntos y seis asistencias, incluidos dos triples decisivos en el tramo final. Devin Booker fue el máximo anotador de Phoenix, con 25 puntos y cinco asistencias.

La derrota dejó a los Suns fuera de la lucha por el primer lugar del Grupo A y confirmó el avance de Dallas.

Minnesota conserva el invicto y Portland supera a San Antonio

Los Minnesota Timberwolves vencieron 113-106 a los Oklahoma City Thunder como visitantes y conservaron su invicto en el Grupo B del Oeste, con tres victorias en igual número de partidos.

Jaden McDaniels lideró a Minnesota con 32 puntos y 10 rebotes, mientras que Shai Gilgeous-Alexander anotó 32 tantos para Oklahoma City. La victoria permitió a los Timberwolves consolidarse en el primer puesto de su grupo.

En Portland, los Trail Blazers se impusieron 116-111 a los San Antonio Spurs en un encuentro en el que Victor Wembanyama firmó una destacada actuación de 44 puntos y 16 rebotes, insuficiente para evitar la derrota de su equipo.

Deni Avdija encabezó a Portland con 33 puntos, 12 rebotes y siete asistencias, mientras que Damian Lillard sumó 29 puntos y siete asistencias. El resultado dejó a ambos equipos con marca de 2-1 en el Grupo C del Oeste, junto con Golden State y los Lakers.

Nueva York remonta ante Cleveland

Los New York Knicks derrotaron 121-102 a los Cleveland Cavaliers y mantuvieron vivas sus opciones de avanzar en la Copa NBA.

El dominicano José Alvarado fue una de las figuras del último cuarto, en el que anotó 16 de sus 21 puntos. Donovan Mitchell encabezó a Cleveland con 30 tantos, mientras que James Harden añadió 28.

Karl-Anthony Towns terminó con 12 puntos y 10 rebotes, y Josh Hart consiguió 15 puntos y 11 asistencias para los Knicks, que sumaron su sexta victoria consecutiva en la temporada.

Memphis, Chicago, Brooklyn y Golden State también ganan

Los Memphis Grizzlies vencieron 115-97 a Los Angeles Clippers. Jaylen Wells anotó 19 puntos y Ty Jerome agregó 17 tantos y siete asistencias. Brandon Ingram fue el mejor anotador de los Clippers, con 18 puntos.

Los Chicago Bulls superaron 107-105 a los Charlotte Hornets, impulsados por los 24 puntos de Matas Buzelis. Brandon Miller anotó 35 tantos para Charlotte, que sufrió su sexta derrota consecutiva.

Los Brooklyn Nets derrotaron 104-97 a los Milwaukee Bucks. Julius Randle lideró a Brooklyn con 28 puntos y nueve rebotes, mientras que Tyler Herro anotó 28 tantos para Milwaukee.

Por su parte, los Golden State Warriors vencieron 129-110 a los Sacramento Kings. De’Anthony Melton encabezó a los ganadores con 24 puntos, todos conseguidos mediante ocho triples, y Gui Santos aportó 22. Domantas Sabonis fue el máximo anotador del partido, con 27 puntos y 10 rebotes. Sacramento terminó su participación en la fase de grupos de la Copa NBA con cuatro derrotas.

Resultados de la NBA del miércoles 25 de noviembre

Partido Resultado Philadelphia 76ers vs. Miami Heat 111-104 New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers 121-102 Memphis Grizzlies vs. LA Clippers 115-97 Minnesota Timberwolves vs. Oklahoma City Thunder . 113-106 Houston Rockets vs. Phoenix Suns 116-104 Portland Trail Blazers vs. San Antonio Spurs 116-111 Chicago Bulls vs. Charlotte Hornets 107-105 Brooklyn Nets vs. Milwaukee Bucks 104-97 Golden State Warriors vs. Sacramento Kings 129-110

Posiciones de la NBA

Conferencia Este

Equipo G P Philadelphia 76ers 15 4 New York Knicks 12 6 Boston Celtics 12 6 Detroit Pistons 11 6 Atlanta Hawks 11 6 Miami Heat 10 7 Cleveland Cavaliers 9 10 Orlando Magic 7 10 Washington Wizards . 7 12 Toronto Raptors 6 11 Indiana Pacers 6 12 Chicago Bulls 6 12 Charlotte Hornets 4 13 Brooklyn Nets 4 13 Milwaukee Bucks 2 17

Conferencia Oeste

Equipo G P Los Angeles Lakers 15 3 San Antonio Spurs 15 4 Houston Rockets 14 5 Memphis Grizzlies 14 5 Minnesota Timberwolves . 14 5 Portland Trail Blazers 12 6 Denver Nuggets 10 6 Dallas Mavericks 11 7 Golden State Warriors 10 8 Phoenix Suns 9 8 Oklahoma City Thunder 10 9 New Orleans Pelicans 5 14 LA Clippers 4 13 Utah Jazz 3 16 Sacramento Kings 2 16

Jornada de este jueves 26 de noviembre

La NBA no tiene partidos programados para este jueves 26 de noviembre, día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

La competición retomará su calendario el viernes 27, cuando concluirá la fase de grupos de la Copa NBA.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más