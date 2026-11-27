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Cuando se escribe, ¿el tema principal es obligatorio en el discurrir de la historia a contar? Nunca tanto como ahora se quiere obligar al tema a obedecer a la historia y por ende al lenguaje. El tema en su impulso inconsciente, ¿obliga a lo escrito, pintado, esculpido, a una partitura con la técnica debida, con el impulso debido? ¿Vale algo? Sí, vale algo: puras palabrerías en el orden de todo lo anterior citado. Quien se obliga por la presencia del tema y no por… De ahí viene el “fracaso” de invocar a Dios en actos humanos que supuestamente llevarán a alcanzar su presencia. Como digo Dios, puedo decir Amor, Muerte, el Silencio, la Ausencia; al escribirlo igual a meditar, cantarlo, llevarlo a un lienzo o actuarlo, como lo siente o lo padece el que lo hace, lo escribe. Falso por dentro, resultados huecos.

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Uno de los temas con más impronta a caer en paso en falso es la presencia de Dios en un poema, en la narrativa. “Quien en verdad busca a Dios, no lo escribe. Lo espera o lo desespera. Jamás lo obliga a ser testigo y cómplice de su vanidad”. Jorge Zalamea.

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Cuando se escribe, ¿se puede abordar cualquier asunto, que se constituya en un tema? Tema que no se escriba con la sangre, tema que la comunicación se difícil en su desarrollo consciente bajo la sombra del inconsciente; sino gravita no hay naufragio y naufragio quiere significar aquí, convencer.

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¿Caducan los temas para la escritura? Más que caducar, un tema lo que deja es de tener la base ¿de su tiempo? que lo sustente, como el cantar a determinada revolución que resultó fallida, tanto en la práctica de vida del cantor como del país que la sustentó. Cosa que no se piensa cuando se está en la efervescencia, en la ebullición de las inminentes transformaciones. ¿Lo mismo pasa con el tema de Amor. Tema de necesidad e ir de caza de lo que llama sentimiento, pasión. ¿El poema de amor necesita de quien lo escribe amar? No necesariamente; pero si de la necesidad de ser amado.

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¿Y del tema de la muerte? ¿Hay que esperar que se muera una parte de uno para escribir? Más que creer, es identificarse con la propia muerte por llegar o haber llegado. Somos nuestra propia muerte y al manifestarse, lo que hace es quitarse la máscara.

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Tema “Soy yo mismo la materia de mis libros”, según Michael Montaigne, ¿soy mis temas? Mentir acaso no viene al caso y ¿sí lo soy? ¿Lo entiende con la sangre el lector? Si no ahora, mañana y como del mañana nada se sabe, el hoy es el que cuenta, pero todo radica en el mañana, que es el que da esperanza. Mi tema, yo mismo.

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Tema: el agua. Olas que descienden y ascienden. Por no ver padezco. Viendo rondo el movimiento típico del agua. Permanencia y encrucijada de los orígenes. Un mirar de tierra sacude la raíz, movimiento en quietud. Las aguas del mar Caribe terminan en mis manos. Líneas nubladas de temporada ciclónica denominada por estos lados como vivir.

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Tema: el dolor. Solo la mención de la palabra dolor, nos sobrecoge y volamos hacia el dolor último o al que aún permanece y no se ha ido del todo. La memoria del dolor nunca se va. Se transforma, se oculta ante una vaga sonrisa, que más que un gesto de alegría, es una mueca; de ahí que hay sonrisas que se asemejan más a una mueca, lo que supuestamente significa que transitamos en ese instante de alegría. Solo el dolor es verdadero y ondea la condición humana, de que solo a partir del dolor nos hacemos más comprensivos, comprensión para la muerte.

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Tema: el amor. Yo, imaginaba e imaginaba el amar como una experiencia del vivir como una aventura del ser, como una posible muerte en vida dada por las propias manos sumergidas en el agua que retienen los cuerpos haciéndose y deshaciéndose tanto en el agua que fluye como la estancada.

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Tema: la ausencia. En la distancia el afecto se fermenta. En ese caso el tiempo trabaja a favor de nosotros. Durar un largo tiempo sin ver a una persona que en un momento dado de nuestro crecimiento nos rondaba, le rondábamos… y de pronto viene la ausencia, luego el encuentro de esas ausencias en un estallido.

Amable Mejia Abogado y escritor Amable Mejía, 1959. Abogado y escritor. Oriundo de Mons. Nouel, Bonao. Autor de novelas, cuentos y poesía. Ver más