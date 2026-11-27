Desde su creación, en el año 2000, la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), ha venido a llenar un vacío en el panorama cultural, académico, intelectual, científico y educativo del país, y de la ciudad capital. En especial, desde el ámbito cultural, con la creación del Centro de Estudios de la Cultura (iniciativa de José Rafael Lantigua), se dinamizó el escenario citadino, al instituirse los premios de literatura, fotografía y periodismo, así como la apertura de la sala de exposiciones de artes visuales. De ese modo, Funglode ha cumplido, tras un cuarto de siglo, con una responsabilidad social, cultural e institucional. Con la pandemia, su galería de exposiciones sufrió –como es lógico y natural– un periodo de inercia. Pero, desde el año 2026, logramos su reapertura y relanzamiento con una serie de exposiciones individuales y colectivas, de artistas consagrados y emergentes. Cada dos meses, las paredes de esta galería de arte, se abren a la pintura, al dibujo, al grabado, a la fotografía o a la escultura, con muestras de conocidos y laureados artistas plásticos.

Bajo la dirección y coordinación educativa y programática de Catherine Florentino y de Basilio Belliard, director del Centro de Estudios de la Cultura, hemos abierto la sala a nuevos artistas y a diferentes expresiones del lenguaje visual del país. Durante este año, han expuesto jóvenes talentos y otros de mayor consagración.

El pasado 5 de noviembre, como parte de su programación y como cierre del año, se le dio apertura a una colectiva titulada Fuerza visual. Unidad en la mirada, con la participación de quince (15) pintores de la generación de los 80, 90 y 2000, bajo la curaduría y el montaje del también artista visual, Hilario Olivo. Esta exposición estará abierta al público hasta el mes de enero. Cuenta con la intervención de obras, piezas y cuadros de Claudio Espejo, José Ramón Medina, Clinton López, Dionisio de la Paz, Alejandro Asencio, Roque Gómez, Genaro Phillips, Hilario Olivo, Josefina Garrido, Aram Musset, Barón Arias, Osiris Gómez, Omar Molina y Julio Peña Guillén.

Del taller a la galería, de la paleta a la plasmación pictórica y visual, estos artistas del color y la forma, expresan sus miradas desde una sensibilidad y una imaginación, a partir de sus fantasías y creaciones espaciales. En efecto, se conjugan la poesía visual, el color de la figuración y las líneas formales, así como expresiones que brotan de sus angustias, miedos, ansiedades, celebraciones y fiestas de los sentidos. Técnicas y vuelos de la creación se aúnan y entrecruzan, en una magia visual del pincel y la pintura. Figuras y símbolos, colores y espacios, figuras y formas exponen su espacialidad, en el lienzo o la superficie. Abstracción y conceptualización, figuración y transparencia, luminosidad y superposición de planos visuales se yuxtaponen, en la representación pictórica.

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Los signos y los diseños en los cuadros configuran esta exposición de sensibilidades múltiples, que se dispersan en la gravedad del espacio. Así pues, los cuadros se mueven y, al moverse, se extasian, en la ceremonia de la mirada del pintor y del espectador. El azar y el cálculo, el gesto y trazo se entrecruzan, en un rapto móvil del espacio visual. De ese modo, la luz y la sombra, el color y la forma comparten su unidad y su diversidad, entre lo versátil y lo movimiente.

En esta fiesta colectiva de los cuadros pictóricos se cruzan el surrealismo con el expresionismo, la abstracción con la figuración, es decir, el abstraccionismo y el figurativismo. Los volúmenes, las grafías y los símbolos dialogan entre los mitos y las fábulas para definir la identidad criolla y caribeña. El humor y la sátira, lo cómico y lo trágico se vuelven un círculo mágico, que cobra potencia, fuerza e impulso de revelación e iluminación.

Esta exposición colectiva aúna, pues, voces y miradas, en una sinfonía del color y de la luz, y en cada composición visual. “Aventura del color y maravillas de la luz es esta exposición”, dice Yeyé Concepción en el texto del catálogo. Y sigue diciendo: “Música jamás oída. Sinfonía del color. Pinceladas como relámpagos, composición donde la abstracción y la figuración danzan y dialogan”.

En esta muestra pictórica hay una representación de la fuerza visual de sus exponentes y representantes. Con la misma, Funglode ratifica su compromiso con el arte nacional, al apoyar y estimular el talento local, ofreciendo su galería y su espacio a los artistas dominicanos. De esa manera, reafirmamos nuestra vocación de servicio y nuestra responsabilidad de continuar abiertos a todas las expresiones de las artes visuales. Asimismo, a todas las manifestaciones de las técnicas artísticas, los lenguajes, los temas, los motivos y las tendencias estéticas de los creadores visuales, consagrados y emergentes, tanto vanguardistas como tradicionalistas.

Esta sala de exposiciones tiene como filosofía contribuir al desarrollo del arte criollo, así como abrir su espacio a la difusión, promoción y divulgación de los artistas y sus obras creativas. Esta política cultural, sin fines de lucro, persigue dinamizar y visibilizar las producciones artísticas e intelectuales provenientes de la imaginación y la creatividad de los agentes que protagonizan el presente y el porvenir del arte nacional. El propósito que se persigue reside en el hecho de contribuir al estímulo y la valoración de las ideas y las iniciativas de la mente creadora.

Funglode ha querido así ofrecer esta sala cultural ante la escasez de espacios para que los artistas visuales locales puedan hacer visibles sus obras de arte. Está abierta al público de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a sábado, y siempre que haya actividades, durante las noches, el público puede tener acceso hasta las 10 de la noche.

Basilio Belliard Poeta, crítico Poeta, ensayista y crítico literario. Doctor en filosofía por la Universidad del País Vasco. Es miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua y Premio Nacional de Poesía, 2002. Tiene más de una docena de libros publicados y más de 20 años como profesor de la UASD. En 2015 fue profesor invitado por la Universidad de Orleans, Francia, donde le fue publicada en edición bilingüe la antología poética Revés insulaires. Fue director-fundador de la revista País Cultural, director del Libro y la Lectura y de Gestión Literaria del Ministerio de Cultura, y director del Centro Cultural de las Telecomunicaciones. Ver más