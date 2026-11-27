Hubo un tiempo en que llamar a alguien «creador de contenido» podía sonar a degradación profesional. Un escritor era escritor, un cineasta hacía películas, un músico componía y un fotógrafo perseguía imágenes. Ahora todos somos creadores de contenido, incluso el restaurante que vende empanadas y el señor que publica consejos financieros desde el asiento de su automóvil. La expresión ha dejado de describir una práctica para convertirse en una obligación social. Si no produces, no existes; si produces y nadie te ve, es casi como si no hubieras producido. La obra, por lo visto, necesita primero demostrar que puede circular antes de aspirar a tener algún valor.

La irrupción de la inteligencia artificial ha acelerado una transformación que ya estaba en marcha. Mucho antes de que los generadores de texto e imágenes se instalaran en la vida cotidiana, existían granjas de contenido, cuentas dedicadas a copiar publicaciones, canales que reciclaban videos y sitios que reproducían artículos ajenos con pequeñas modificaciones. La automatización no inventó la cultura del relleno: llegó para industrializarla. Donde antes había una persona copiando y pegando durante ocho horas, ahora puede haber un sistema produciendo cientos de versiones en pocos minutos. El progreso, una vez más, ha encontrado la manera de hacer más eficiente aquello que quizá nunca debimos estar haciendo.

El problema no es que una herramienta tecnológica participe en la creación. La fotografía, el cine, la grabación sonora y la edición digital también transformaron profundamente las prácticas artísticas, y ninguna de esas tecnologías anuló por sí misma la creatividad humana. La cuestión es qué sucede cuando la capacidad de producir crece a una velocidad muy superior a la capacidad de atender, interpretar y valorar lo producido. Si la oferta se vuelve prácticamente ilimitada, la atención continúa siendo finita. La abundancia de obras no garantiza una abundancia de experiencias significativas. Puede ocurrir exactamente lo contrario: que cada obra tenga que gritar más fuerte para conseguir unos segundos de escucha.

Sin embargo, sería injusto atribuir toda la uniformidad a la IA. Los algoritmos de recomendación ya favorecían la repetición de formatos exitosos, y las plataformas habían convertido la exposición en una condición de supervivencia. Un creador puede tener una identidad definida, una comunidad fiel y una obra coherente, pero si el sistema decide que hoy debe premiar otro tipo de publicación, su visibilidad puede desplomarse. La plataforma no necesariamente promueve a quienes construyen una relación duradera con su público; promueve aquello que, en un momento determinado, parece retener mejor la atención. El algoritmo no tiene memoria afectiva ni lealtad estética. Tiene métricas, y las métricas no suelen conmoverse ante una trayectoria.

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Así, el creador queda sometido a una doble exigencia: producir constantemente y hablar de aquello que está ocurriendo ahora. Un escritor debe opinar sobre la polémica del día; un cineasta, explicar el estreno de moda; un músico, adaptar su canción al formato que circula; un crítico, abandonar quizá una investigación importante para comentar el último escándalo de una celebridad. La actualidad se convierte en una cinta transportadora. Si uno se detiene a pensar, la conversación ya se mudó a otra parte. La reflexión pierde frente a la reacción porque la primera requiere tiempo y la segunda puede publicarse antes de terminar de comprender el asunto.

Esta lógica también afecta al público. La atención se convierte en materia prima que las plataformas extraen, procesan y comercializan. El silencio aparece como competidor. No es una metáfora exagerada: si una empresa considera que su rival principal no es otra plataforma musical, sino el silencio, queda claro que su objetivo no consiste únicamente en ofrecer música. Busca ocupar los intervalos de la vida. El trayecto, la espera, la comida, el ejercicio, el descanso y hasta el momento previo al sueño pueden convertirse en oportunidades para insertar una reproducción más. La vida cotidiana se transforma en inventario publicitario.

Frente a este panorama, conviene evitar dos respuestas igualmente cómodas. La primera consiste en celebrar cualquier innovación como si la novedad fuera una garantía automática de progreso. La segunda es declarar que toda tecnología nueva destruye el arte y que la única salvación consiste en regresar a una edad dorada que probablemente nunca existió. La historia cultural está llena de conflictos entre nuevas herramientas, viejas instituciones y formas emergentes de expresión. La pregunta relevante no es si debemos usar inteligencia artificial, sino bajo qué criterios, con qué transparencia y al servicio de qué propósito. Una herramienta puede ampliar la imaginación o reemplazarla por una plantilla; la diferencia no está solamente en el dispositivo, sino en las decisiones humanas que lo orientan.

Para el público, la responsabilidad es igualmente importante. Las obras demandantes necesitan espectadores dispuestos a concederles tiempo. Leer un libro completo, asistir a una película sin revisar el teléfono, escuchar un disco más allá del sencillo promocional y apoyar a quienes trabajan con rigor no son gestos heroicos, pero sí decisiones culturales. El público no controla por completo los algoritmos, aunque tampoco es un elemento pasivo. Cada elección de atención contribuye, en alguna medida, a sostener determinados modelos de producción.

Quizás la salida no sea detener la tecnología, sino impedir que la tecnología determine por completo qué merece nuestra atención. La inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa, pero no debería convertirse en la medida de todo trabajo creativo. La exposición puede ayudar a encontrar públicos, pero no debería sustituir el sentido de una obra. Y la producción puede multiplicarse sin que por ello debamos confundir cantidad con importancia. En una época que exige publicar sin descanso, crear también puede significar proteger el tiempo necesario para pensar.

El futuro de la cultura no depende únicamente de las plataformas ni de los grandes estudios tecnológicos. Depende también de la disposición de artistas, instituciones, críticos y espectadores a defender experiencias que no se agotan en una reacción inmediata. Todavía podemos elegir obras que nos exijan atención, apoyar voces singulares y construir comunidades alrededor de intereses que duren más que una tendencia. No hace falta convertir cada lectura en una marca personal ni cada emoción en una publicación. A veces, basta con mirar, escuchar y pensar.

La verdadera resistencia quizá consista en recuperar el derecho a no convertirlo todo en contenido. Porque una cultura no se mide por la cantidad de cosas que consigue producir, sino por la capacidad de esas cosas para transformar nuestra manera de comprender el mundo. Podemos tener una biblioteca infinita y no leer; un archivo audiovisual universal y no mirar; herramientas capaces de generar millones de imágenes y no encontrar una sola que nos conmueva. La abundancia técnica no garantiza el florecimiento humano. Para eso todavía hacen falta criterio, sensibilidad, memoria y tiempo. Y, por desgracia para el algoritmo, ninguna de esas cosas se consigue deslizando el dedo hacia arriba.

La creación necesita condiciones materiales dignas. No basta con pedirle al artista que resista el algoritmo mientras se le exige producir sin descanso, trabajar gratis para ganar visibilidad y aceptar que su obra sea utilizada sin reconocimiento. Defender la cultura implica discutir derechos, remuneración, acceso y políticas públicas. De lo contrario, la invitación a crear será otra consigna motivacional: muy inspiradora en una publicación, pero bastante menos útil cuando llega el momento de pagar el alquiler y comprar los materiales.

Gustavo A. Ricart Cineasta y gestor cultural Soy cineasta, gestor cultural y crítico en formación. Desarrolló mi carrera entre la creación audiovisual y el pensamiento crítico, combinando la práctica artística con estudios universitarios en Historia y Crítica del Arte. Actualmente cursa una maestría en Gestión Cultural, con el firme propósito de contribuir a la vida pública desde la reflexión estética y el análisis sociocultural. En paralelo, colabora activamente en proyectos que buscan descentralizar el acceso a la cultura y revalorizar nuestro patrimonio. Ver más