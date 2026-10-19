Santo Domingo se llena de poetas

Primero llegó Rodrigo Carrillo cargando con el peso de la tradición de Guatemala. Después llegó Gabriel Chávez Casazola, el poeta boliviano que un día dijo Nosotros somos un canal de luz y un río, un mirar, un nombrar, un alumbrarse.

Más adelante llegó María Baranda, poeta mexicana que siempre ha dicho que la poesía está situada en el lado sagrado de la escritura.

Nancy Morejón, poeta cubana.

Y un poco después llegó Nancy Morejón. Toda ella, vino de su Habana y entró como una reina antigua por la puerta ancha que mira al mar y se instaló en esta ciudad hecha de historias, dolores y ansiedades.

Fue ella, la gran dama de la poesía cubana, la que un día escribió Richard trajo su flauta, un poema legendario inspirado en el igualmente legendario músico cubano Richard Egues.

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Y así fueron llegando los demás: Sponia Betancourt, de España; Paolo De Lima, de Perú; Tania Yavasheva y Daniel Aleksandrova, de Bulgaria; Danilo Manera, de Italia, y Roxana Miranda, de Chile.

También Nicolas Meusnier, de Francia; Samuel Gregoira, de Haití; William Ospina, de Colombia, y Daisy Salas, de Cuba.

Trece son los poetas invitados este año al festival, que suman sus voces a las de los poetas dominicanos.

Denisse Español.

De la República Dominicana participan Marianela Medrano, autora del poemario Diosas de la yuca y la novela Prietica; Denisse Español, cibaeña de pura sangre, y el poeta y maestro José Enrique Delmonte, quien ha convertido a la Ciudad Primada en un verso eterno.

La mañana del lunes los poetas se fueron a caminar por la Ciudad Colonial y se fundieron con las palomas de la Basílica Catedral Menor Nuestra Señora Santa María de la Encarnacion, o mejor dicho la Catedral de Santo Domingo.

Enrique Delmonte, da la bienvenida a los poetas.

La Semana Internacional de la Poesía este año rinde homenaje de Blanca Varela y Jaime Sabines, y lleva sus actividades a escuelas, centros culturales y otros escenarios.

El Comité Organizador del evento lo componen Mateo Morrison, en su calidad de presidente de la Fundación Espacios Culturales, José Mármol, Soledad Álvarez, Ángela Hernández, Plinio Chaín, Basilio Belliard, Jochy Herrera.

Vianco Martínez/Especial para Acento.com.do Periodista y fotógrafo Vianco Martínez. Periodista, escritor y fotógrafo. Cronista de literatura y otros temas culturales. Ver más