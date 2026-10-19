​Hay dramaturgias que encuentran en la colisión ideológica y humana la materia esencial de su poética. Rojo, del dramaturgo estadounidense John Logan, pertenece a esta categoría. Bajo la estructura formal de una dialéctica intergeneracional entre el pintor Mark Rothko y su joven asistente Ken, el texto despliega un debate ontológico sobre la praxis artística, la sacralidad de la pintura frente a la desacralización del mercado y el choque dialéctico entre las vanguardias consolidadas y las corrientes emergentes.

​La puesta en escena presentada en República Dominicana, bajo la dirección de Ramón Santana y con las actuaciones de Orestes Amador y Shalim Ortiz-Goico, asume el riesgo conceptual de traducir este tratado de estética en un acontecimiento escénico vivo, articulado desde la tensión actoral, las microtransformaciones de los personajes y la gestión del ritmo dramático.

​El resultado es un montaje de incuestionable solvencia que encuentra sus cotas más altas en la dirección de actores y en la progresión emocional del conflicto.

​ Dialéctica actoral y poética del enfrentamiento

Escena de "Rojo".

​Orestes Amador (Mark Rothko) y Shalim Ortiz-Goico (Ken) trascienden la convención pedagógica del maestro y el discípulo para encarnar una auténtica contienda epistemológica. En escena no solo colisionan dos visiones de la pintura, sino dos pulsiones vitales: la búsqueda de legitimación y autonomía frente al dogma instaurado.

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​Ambos intérpretes logran sus momentos de mayor eficacia cuando el concepto filosófico muta en acción física y pulsión orgánica; cuando la palabra deja de ser enunciado intelectual para convertirse en estrategia de supervivencia psicológica. Es en ese tránsito donde la representación alcanza su densidad trágica.

​Shalim Ortiz-Goico compone a un Ken orgánico, de evolución rigurosa y matizada. Su composición no se subordina al peso conceptual del protagonista; por el contrario, dota al asistente de una presencia escénica emancipada, cuyo arco dramático viaja con coherencia desde la sumisión receptiva hasta la confrontación emancipadora.

​Por su parte, Orestes Amador asume a Rothko desde un notable rigor escénico. Construye un personaje abrumado por el peso de su propia iconografía, escindido entre la vehemencia ideológica y el terror ante el desplome de su paradigma estético. Amador habita con convicción los picos de intensidad dramática de la pieza.

​Sin embargo, en los momentos de distensión del conflicto, la costura de la representación se vuelve perceptible: la figura del actor eclipsa momentáneamente la verdad interna del personaje. Este fenómeno —atribuible en parte a la hipervisibilidad escénica del intérprete en el panorama teatral local— pone de relieve una exigencia técnica fundamental: la necesidad de sostener la presencia y el subtexto en los tiempos muertos o de reposo vocal, donde la mirada, el silencio y la neutralidad activa deben seguir sosteniendo la ficción.

​ El espacio escénico: entre la mímesis descriptiva y la síntesis poética

​Uno de los aspectos que demanda un análisis más riguroso es la concepción del diseño escenográfico. El montaje opta por una acumulación hiperrealista de objetos que buscan reproducir la cotidianidad del taller de Rothko.

​Si bien la verosimilitud histórica es comprensible dada la relación orgánica del pintor con sus materiales, el lenguaje teatral exige una operación de traducción simbólica. La mímesis literal del espacio real atenta, paradójicamente, contra la potencia metafórica del espacio dramático.

​Rojo es una obra de síntesis y abstracción cromática. Un espacio escénico liberado del exceso de utilería —articulado, quizás, desde un minimalismo espacial donde la luz y el claroscuro fungieran como verdaderos agentes dramáticos— habría potenciado dicho debate. La depuración visual no habría empobrecido el universo de Rothko; al contrario, habría concentrado la tensión en los vectores esenciales de la puesta: el cuerpo de los actores, la palabra y la tensión trágica.

​ La dirección de Ramón Santana: ritmo y arquitectura de la tensión

​La dirección de Ramón Santana demuestra una notable inteligencia escénica en la conducción del conflicto actoral. Santana comprende que el principal riesgo de la obra de Logan es derivar en un ensayo filosofado o, en el extremo opuesto, en un melodrama efectista.

El acierto de su gestión radica en haber convertido la discusión estética en comportamiento y el debate conceptual en progresión dramática. Los actores no declaman principios sobre el arte: los sufren, los padecen y los convierten en acción. La atmósfera lumínica y la dinámica corporal acompañan con acierto los altibajos de este combate ideológico.

​La única fisura considerable en su arquitectura de dirección reside en la citada complacencia con el espacio físico, donde la escenografía opera más como un decorado ilustrativo que como un dispositivo poético al servicio de la abstracción.

​ Conclusión: El valor del cuestionamiento

​La vigencia de Rojo radica en su carácter intemporal. Nos sitúa ante la encrucijada ética del creador frente a la cooptación del mercado y ante la inevitable caducidad de los dogmas estéticos.

​La puesta en escena de Ramón Santana se consagra como un ejercicio teatral valioso, valiente y necesario para la escena dominicana. Sus mayores aciertos residen en la madurez interpretativa y en la honestidad con que aborda un texto de alta exigencia intelectual. Sus áreas de revisión no restan mérito a la propuesta; al contrario, abren un debate imprescindible sobre las relaciones entre el realismo, la síntesis visual y la verdad del actor en el escenario contemporáneo.

​En última instancia, el montaje nos recuerda la lección fundamental del propio Rothko: el arte solo permanece vivo cuando es capaz de cuestionar sus propias certezas.

Danilo Ginebra Publicista y director de teatro Danilo Ginebra. Director de teatro, publicista y gestor cultural, reconocido por su innovación y compromiso con los valores patrióticos y sociales. Su dedicación al arte, la publicidad y la política refleja su incansable esfuerzo por el bienestar colectivo. Se distingue por su trato afable y su solidaridad. Ver más