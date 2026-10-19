La XV Semana Internacional de la Poesía Santo Domingo 2026 se celebrará del 19 al 25 de octubre con una programación que reunirá a poetas dominicanos y extranjeros en recitales, encuentros literarios y actividades culturales en distintas localidades del país.

Esta edición estará dedicada a la memoria y al legado literario de la poeta peruana Blanca Varela y del escritor mexicano Jaime Sabines, con motivo del centenario de sus nacimientos. También incluirá actividades en honor a Salomé Ureña de Henríquez, figura de la literatura dominicana.

La jornada inaugural está prevista para este lunes 19 de octubre, a las 5:00 de la tarde, en el auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Central Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El programa contempla la participación de escritores de Guatemala, México, España, Cuba, Perú, Bulgaria, Chile, Francia, Haití, Bolivia e Italia, además de representantes de la República Dominicana.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Lecturas en universidades y centros educativos

Entre las actividades figura «La hora de las universidades», programada para el martes 20 de octubre, a las 4:00 de la tarde. La iniciativa contempla lecturas simultáneas en la UASD, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), la Universidad Iberoamericana (Unibe), la Universidad Central del Este (UCE), la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu) y la Universidad APEC.

Ese mismo día se celebrará un panel sobre literatura y cine en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).

La agenda también incluye visitas a centros educativos, recitales de poesía joven, exposiciones artísticas y encuentros con estudiantes.

Actividades en Punta Cana y Santiago

La programación se extenderá a Punta Cana y Santiago de los Caballeros, con lecturas en instituciones educativas y espacios culturales. En Santiago están previstas actividades en el Centro León y en el recinto de la UASD.

La Semana Internacional de la Poesía es organizada por la Fundación Espacios Culturales. Su comité incluye a escritores y gestores culturales, entre ellos Mateo Morrison, presidente de la fundación, y José Mármol, presidente del festival.

La decimoquinta edición busca promover la creación literaria y propiciar el intercambio entre escritores de distintas generaciones y procedencias.

Ronny Francisco Cruz Fotoperiodista Fotógrafo profesional y fotoperiodista especializado en fotografía documental y narrativa visual. Actor y maestro de teatro. Interesado en contar historias humanas a través de la imagen. Ver más