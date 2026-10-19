El Centro Cultural Rainieri designó al arquitecto, académico y gestor cultural Alex Martínez Suárez como su primer director, de cara a la apertura de la institución prevista para el próximo 28 de octubre en Punta Cana, provincia La Altagracia.

Martínez Suárez participa desde principios de 2022 en la concepción y el desarrollo del proyecto, impulsado por Frank y Haydée Rainieri. Durante ese período trabajó junto a la museóloga Rab Messina en la conceptualización de las exposiciones y en la coordinación de equipos dominicanos y latinoamericanos vinculados a la iniciativa.

El centro está ubicado en The Village Puntacana, frente al Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Según la información suministrada por la institución, sus exposiciones abordarán la historia y la identidad dominicanas, las tradiciones y expresiones de la vida cotidiana, el patrimonio de la provincia La Altagracia y la evolución de Punta Cana.

Como director, Martínez Suárez tendrá entre sus responsabilidades la programación cultural y educativa, la creación de alianzas con instituciones nacionales e internacionales y el desarrollo de actividades dirigidas a la comunidad.

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El Centro Cultural Rainieri se define como una institución sin fines de lucro dedicada a promover las expresiones culturales dominicanas, con énfasis en la historia y el patrimonio de la región Este. Su apertura incorpora un nuevo espacio expositivo a la oferta cultural de Punta Cana.

Martínez Suárez es egresado del programa de Estudios de Museos de la Universidad de Harvard, donde también ha participado como docente invitado. Es profesor titular de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y director de Archipiélago.

Entre los proyectos culturales en los que ha trabajado figura el Museo Fernando Peña Defilló. También ocupa la vicepresidencia del Comité Nacional de República Dominicana del Consejo Internacional de Museos (ICOM) y fue integrante del consejo directivo de la Asociación de Museos del Caribe.

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