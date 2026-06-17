La Ciudad Colonial se prepara para convertirse nueva vez en el epicentro cultural del Caribe con la segunda edición del festival internacional de literatura Mar de Palabras, a celebrarse del 19 al 21 de junio con la organización de la Fundación René del Risco Bermúdez.

En esta entrega, el festival contará con la participación de más de 65 reconocidos escritores, artistas, pensadores y periodistas provenientes de un total de 14 países: Colombia, México, Haití, Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Argentina, Nicaragua, Venezuela, Estados Unidos, España y República Dominicana.

Entre las figuras destacadas que se darán cita se encuentran Carlos Granés, Piedad Bonnett, David Toscana, José Mármol, Soledad Álvarez, Jorge Volpi, Michael Shifter, Cezanne Cardona, Jhak Valcourt, José Antonio Rodríguez, Karina Sainz Borgo, Xavi Ayén y Manuel Vilas, entre otros.

“Invitamos a los amantes de la literatura, el cine, el periodismo y el pensamiento a participar en Mar de Palabras y disfrutar de los 30 conversatorios, talleres de formación, tertulias literarias y cinefórum que realizaremos”, expresó la escritora Minerva del Risco, directora general y fundadora del festival. Explicó que los espacios de esta edición han sido pensados para quienes buscan entender el mundo actual, el oficio de escribir, el cine, la memoria y el ritmo de la poesía.

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La mayor parte de la agenda oficial del festival tendrá lugar en el Hotel Kimpton Las Mercedes en la Ciudad Colonial, donde los conversatorios empezarán tras el acto inaugural del viernes 19 de junio.

En su objetivo de fomentar el pensamiento, Mar de Palabras también ha organizado diálogos en las universidades UNAPEC y UNIBE, que tendrán lugar el jueves 18 y la mañana del viernes 19 de junio. Asimismo, se realizarán conversatorios, presentaciones de libros y se proyectará una película en el Centro Cultural de España el viernes 19 por la mañana y en el Centro Cultural Banreservas el domingo 21.

La directora ejecutiva de Mar de Palabras, Yulissa Álvarez Caro, destacó que además de su oferta intelectual, el evento tiene un impacto directo en el ecosistema cultural y turístico del país, pues busca promover el turismo cultural en la Ciudad Colonial y dinamizar la industria del libro en la región.

El programa completo del festival y el formulario de inscripción para las distintas actividades ya se encuentran disponibles para el público a través de la página web www.mardepalabras.com.

El festival literario y del pensamiento es posible gracias al apoyo del Ministerio de Turismo, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Banreservas, Ministerio de Relaciones Exteriores, Banco Popular Dominicano, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM), INDOTEL, Banco Central de la República Dominicana, Centro Cultural Banreservas, Plan Lea, Grupo Universal, Hotel Billini, Cuesta Libros, RNN, APAP, Hotel Renaissance, la Dirección de Turismo de la Ciudad Colonial, Licormart, Emisora Raíces, Editora Monumental, Blandino Fundación, Induveca, Zenda. También cuenta con alianzas con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Instituto 512 (i512), UNIBE, UNAPEC, el Clúster Turístico de Santo Domingo, y el Centro León.

Sobre Mar de Palabras

Con sede en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, Mar de Palabras es el primer festival de literatura en la región del Caribe. Su compromiso principal con el país es fortalecer el ecosistema del libro y la lectura mediante actividades que promuevan los espacios de diálogo, intercambio y circulación de conocimiento, contribuyendo a posicionar al país como el principal destino del turismo cultural de la región, diversificando el flujo de nuestros visitantes, en particular durante las temporadas que tradicionalmente han sido bajas.

Sobre la Fundación René del Risco Bermúdez

La Fundación René del Risco Bermúdez es una organización sin fines de lucro dedicada al fomento de la lectura, el intercambio académico y la organización de eventos culturales. Las actividades que promueve persiguen el deleite artístico, el intercambio de conocimiento, y el fortalecimiento de las relaciones entre creadores y sus espectadores/lectores.

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