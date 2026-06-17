Será puesta en circulación de la novela “Los otros cuerpos”, de Santiago Almada

La Escuela de Lenguas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), campus Santo Domingo, junto a la Unión de Escritores Dominicanos, pondrán la novela Los otros cuerpos, del escritor Santiago Almada.

El evento está programado para el 1 de julio las 4:00 de la tarde en el salón Octagonal 2, ubicado en el segundo nivel del Edificio B1 de la universidad.

La actividad forma parte de las iniciativas conjuntas entre la academia y el gremio literario para promover la producción de autores dominicanos.

Se espera la presencia de académicos, escritores, estudiantes y público en general interesado en la literatura nacional.

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Los otros cuerpos es la nueva obra del autor Santiago Almada, quien con este título suma a su trayectoria literaria una propuesta que, según los organizadores, explora temas relevantes de la narrativa contemporánea.

La entrada al evento es libre y gratuita. Para más información, los interesados pueden contactar directamente a la Escuela de Lenguas de la PUCMM o a la Unión de Escritores Dominicanos.

Santiago Almada

Santiago Almada es un escritor, periodista y editor argentino radicado en República Dominicana. Nació el 19 de agosto de 1956 en la provincia del Chaco, Argentina (específicamente vinculado a Resistencia).

Creció en una familia humilde donde no había libros, pero desarrolló su pasión por la lectura y la escritura desde la escuela primaria.

En sexto grado ganó un concurso de composiciones, y ya en la adolescencia obtuvo premios en poesía. En 1974, mientras cursaba el bachillerato, ganó un concurso de poesía.

Entre 1975 y 1981 fue preso político durante la dictadura militar argentina, período tras el cual continuó su actividad literaria, obteniendo en 1981 un tercer premio provincial de poesía y, en 1997, el primer premio en un concurso de cuentos de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE).

Cursó estudios de Letras y Bibliotecología, y ejerció durante dieciséis años como profesor de literatura en escuelas secundarias de su provincia.

En el año 2000 visitó República Dominicana y en 2001 se instaló definitivamente en Santo Domingo tras casarse con una dominicana. En el país ha desarrollado una destacada carrera periodística: trabajó como corrector de estilo en El Caribe, el semanario Clave, fue director de la revista Mercado, jefe de edición en Diario Libre (donde editó Diario Libre Metro) y, desde 2022, regresó a El Caribe como corrector de estilo y coordinador del suplemento de Cultura. Se autodefine como “periodista empírico”.

Almada es autor de más de diez novelas y un volumen de poesía inédito. Sus obras publicadas incluyen: Pongamos que hablo de mujeres (cuentos, 2009); La Trilogía de Mitri Jiménez (El paso de los lobos, Comida para serpientes y El exilio del buitre, publicadas en Amazon); La última muerte (novela, 2020); La isla repetida (novela, 2022); Nadie me mata dos veces (novela, 2025).

Almada describe la escritura como una pasión y una forma de “exorcizar demonios”. Sus referentes literarios incluyen a Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges y Leopoldo Marechal.

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