El congresista Adriano Espaillat anunció la consolidación del Dominican Center for the Arts and Culture, un proyecto considerado histórico para la diáspora dominicana en Estados Unidos y que tendrá como misión preservar, documentar y promover la historia, la cultura y las contribuciones de los dominicanos en Nueva York y el resto del país.

Durante un acto celebrado en el Instituto de Estudios Dominicanos de CUNY, líderes comunitarios, académicos, funcionarios electos y estudiantes destacaron el avance de una iniciativa impulsada durante años por Espaillat y que se perfila como una de las inversiones culturales más importantes realizadas en favor de la comunidad dominicana en territorio estadounidense.

La directora del Instituto, Ramona Hernández, resaltó el liderazgo del congresista para lograr el consenso y los recursos necesarios que hicieron posible el proyecto.

“Hoy celebramos más que un edificio; celebramos un legado y el espíritu de unidad que lo hizo posible”, expresó Hernández al presentar a Espaillat.

Al tomar la palabra, el legislador enfatizó la importancia de preservar la memoria histórica de los dominicanos para las futuras generaciones.

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“La historia debe ser contada. Debe contarse cómo llegamos aquí, lo que nos tomó permanecer aquí y las contribuciones que hemos hecho a la prosperidad de esta gran nación”, afirmó.

Espaillat también reconoció el trabajo desarrollado por el Instituto de Estudios Dominicanos de CUNY en la documentación de episodios y figuras relevantes de la comunidad dominicana, incluyendo investigaciones sobre la participación de dominicanos en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la líder comunitaria Normandía Maldonado, el inmigrante Juan Rodríguez y el aviador dominicano Esteban Hotesse.

El proyecto tomó impulso en agosto de 2024, cuando Espaillat y la gobernadora Kathy Hochul anunciaron una inversión inicial de 12.5 millones de dólares durante el Desfile Nacional Dominicano de Nueva York.

Desde entonces, los fondos gestionados para la iniciativa superan los 40 millones de dólares y se espera que el centro abra sus puertas en los próximos meses.

Una vez inaugurado, el Dominican Center for the Arts and Culture ofrecerá exhibiciones, archivos históricos, actividades culturales, programas educativos e investigaciones destinadas a fortalecer la identidad y el legado dominicano en Estados Unidos.

“Si no registramos nuestra historia, esta desaparece. Este centro garantizará que las futuras generaciones conozcan de dónde vienen y encuentren inspiración para construir su futuro”, concluyó Espaillat.

La creación del centro representa un reconocimiento permanente al aporte de los dominicanos en la historia, la economía y la vida cultural de la ciudad de Nueva York y de todo Estados Unidos.

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