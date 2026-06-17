En un acto celebrado el domingo 14 de junio de 2026, a las 10:00 de la mañana, la Academia de Ciencias de la República Dominicana, a través de su Comisión de Filosofía y Epistemología, dejó inaugurado el Programa de Jornadas Filosóficas, iniciativa orientada a promover la reflexión crítica y el debate plural en torno a los principales problemas y desafíos del mundo contemporáneo, desde una perspectiva filosófica.

La actividad reunió a miembros de la Academia, profesionales de la filosofía, académicos, personalidades del ámbito cultural y estudiantes. Este programa tiene como antecedente las tertulias o rondas filosóficas impulsadas a inicios del presente siglo por el doctor Mario Bonetti, entonces presidente de la institución, junto con Lusitania Martínez y Alejandro Arvelo, quienes fungieron como coordinadores de dichos encuentros.

Conscientes de la necesidad de garantizar una vida humana en armonía con el entorno natural y de profundizar en la comprensión de los problemas ecológicos actuales, la Comisión de Filosofía y Epistemología, en acuerdo con las autoridades de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, decidió dedicar la primera etapa del programa —integrada por quince exposiciones— al estudio y análisis de diversas temáticas vinculadas con la ética ambiental.

Coincidiendo con la jornada inaugural, la primera conferencia estuvo a cargo del filósofo Esteban Carmona Penzo, quien presentó la ponencia titulada La racionalidad ambiental de Enrique Leff y su incidencia en el pensamiento latinoamericano contemporáneo.

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En su disertación, Carmona examinó las coordenadas fundamentales de la propuesta ambiental del intelectual mexicano e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Leff, destacando dos aspectos centrales de su pensamiento. En primer lugar, señaló que la crisis ambiental que enfrenta la humanidad constituye, en esencia, una crisis del conocimiento, es decir, un cuestionamiento profundo de las formas en que los saberes han sido producidos, legitimados y difundidos. En segundo lugar, sostuvo que esta problemática se traduce en una crisis de sentido, relacionada con la manera en que los seres humanos han aprendido a comprender y habitar el mundo, lo que exige una revisión crítica de los paradigmas dominantes de la modernidad.

Esteban Carmona Penzo.

Asimismo, explicó que Enrique Leff plantea la necesidad de construir un diálogo de saberes concebido como un encuentro plural entre diversas formas de conocimiento —científicas, tradicionales, comunitarias y filosóficas— capaz de superar la lógica hegemónica de la racionalidad instrumental occidental. Dicho diálogo propone una reterritorialización de la vida desde América Latina, reconociendo la diversidad cultural y ecológica de la región y ofreciendo un horizonte alternativo frente a las tendencias homogeneizadoras de la globalización.

Posteriormente, el expositor presentó los cuatro pilares que estructuran la obra teórica de Leff:

La sustentabilidad ecológica , entendida como principio orientado a garantizar la continuidad de los sistemas naturales y la resiliencia de los ecosistemas.

, entendida como principio orientado a garantizar la continuidad de los sistemas naturales y la resiliencia de los ecosistemas. La equidad social y la diversidad cultural , que reivindican la justicia distributiva y la riqueza de las identidades colectivas.

, que reivindican la justicia distributiva y la riqueza de las identidades colectivas. La base tecnológica adaptada , dirigida a responder a las necesidades locales sin reproducir modelos de dependencia.

, dirigida a responder a las necesidades locales sin reproducir modelos de dependencia. Los valores éticos de la vida, que sitúan la dignidad humana y el respeto por la naturaleza en el centro de la reflexión filosófica.

Finalmente, Carmona exhortó a los presentes a profundizar en el pensamiento de Enrique Leff, recordando que, para este autor, la humanidad contemporánea atraviesa una etapa crítica de carácter civilizatorio. Dicha crisis, que trasciende el ámbito estrictamente ambiental, interpela las bases mismas de la cultura, la economía y la política, y demanda la construcción de nuevas formas de racionalidad capaces de articular conocimiento, ética y praxis social en favor de la vida.

Concluida la conferencia, se abrió un espacio de preguntas y comentarios por parte de los asistentes, propiciando un fructífero intercambio de ideas en torno a las problemáticas abordadas. Al cierre de la actividad, los organizadores expresaron su agradecimiento al presidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, doctor Manuel Ramón Herrera Carbuccia, por las facilidades y apoyo brindados para el desarrollo de las actividades en la sede de la institución, dentro de lo que se incluye la entrega de certificados a los expositores, así como a los participantes que alcancen el setenta y cinco por ciento de asistencia a los encuentros.

La primera etapa del Programa de Jornadas Filosóficas comprenderá el periodo junio 2026 – noviembre 2027, y estará dedicada a debatir temáticas vinculadas con la filosofía ecológica y la ética ambiental, reuniendo a especialistas de diversas áreas en un espacio de diálogo interdisciplinario y abierto a la comunidad académica y al público interesado.

Jornadas filosóficas en la Academia de Ciencias

CALENDARIO DE LA PRIMERA ETAPA

II Semestre 2026

14 de junio 2026, 10 am

Tema: La racionalidad ambiental de Enrique Leff y su incidencia en el pensamiento latinoamericano contemporáneo

Expositor: Esteban Carmona Penzo

12 de julio 2026, 10 am

Tema: Ecología y espiritualidad en Leonardo Boff y su libro Ecología: grito de la tierra, grito de los pobres

Expositor: John Montero Ortiz

09 de agosto 2026, 10 am

Tema: Aldo Leopold y su ensayo Ética de la tierra. Rol precursor en ética ambiental

Expositor: Jairol Sarmiento

13 de septiembre 2026, 10 am

Tema: Rachel Carson y su libro La primavera silenciosa. Primera campaña ambiental exitosa.

Expositor: Yovanny Pérez

11 de octubre 2026, 10 am

Tema: Arne Naess y la Ecología profunda. Obra: Ecología, comunidad y estilo de vida

Expositor: Rodny Gómez Pérez

08 de noviembre 2026, 10am

Tema: Hans Jonas. El principio de responsabilidad y la revolución tecnológica

Expositor: Nelson Plata

AÑO 2027

Domingo 14 de febrero 2027, 10 am

Tema: César Cuello Nieto: Tesis principales de su libro La compleja existencia de la tecnología

Expositor: Roosevelt Alcántara Tejeda

14 de marzo 2027, 10 am

Tema: La tecnología como marco del debate de la ética ecológica y ambiental en el libro La compleja existencia de la tecnología

Expositor: César Cuello Nieto

11 de abril 2027, 10 am

Tema: Peter Singer y el maltrato a los animales. Tesis sobre la liberación animal y su postura frente a la zoofilia.

Expositores: Wander Núñez y Damarys Alberto

09 de mayo 2027, 10 am

Tema: Alicia Puleo y su enfoque del ecofeminismo en su libro Claves ecofeministas. Para rebeldes que aman a la Tierra y a los animales

Expositora: Katherine Báez Vizcaíno

13 de junio 2027, 10 am

Tema: Eduardo Gudynas y sus planteamientos sobre la Teoría del Extractivismo

Expositor: Roberto Pérez

11 de julio 2027, 10 am

Tema: Aniana Vargas: Trayectoria de vida y su importante legado ambiental

Expositor: Edwin Fco. Calcaño Hernández

08 de agosto 2027, 10 am

Tema: Jacques Cousteau y Pierre Crétois. Una aproximación a los Derechos de las generaciones futuras

Expositora: Julia Alejandra Rosario

12 de septiembre 2027, 10 am

Tema: Enrique Dussel y algunos principios para una ética ecológica material de liberación

Expositor: Álvaro Alejandro Ramírez

10 de octubre 2027, 10 am

Tema: Cambio climático y contaminación; ciclo ambiental y teorías eco-filosóficas

Expositor: Alan Hilario

14 de noviembre 2027, 10 am

Geofilia. Aproximación a la ética ambiental en clave vegetal

Expositor: Julio Minaya

Julio Minaya Filósofo Filosofo, Profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Doctor en Filosofia por la Universidad del Pais Vasco. Coordinador de la Comisión de Fiosofía y Epistemología de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Ver más