El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) conmemoró este lunes el 67 aniversario de las expediciones del 14 y 20 de junio de 1959, conocidas como la gesta de la Raza Inmortal o Gesta de Constanza, Maimón y Estero Hondo.

El MINERD llevó a cabo un acto patriótico en la explanada frontal de la institución.

La ceremonia inició con el izamiento de la Bandera Nacional, la interpretación del Himno Nacional y del Himno del Movimiento 14 de Junio, en presencia de funcionarios, docentes, empleados del ministerio, gestores culturales e invitados especiales.

Durante la actividad, Francis Pou Leoni y Fernando Pou, hijos del expedicionario Poncio Pou Saleta, expresaron su satisfacción por la continuidad de esta conmemoración, que cada año realiza el MINERD para honrar la memoria de quienes participaron en las expediciones que marcaron la lucha por la libertad y la democracia en la República Dominicana.

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“Nos sentimos satisfechos de que el Ministerio de Educación mantenga viva esta tradición de recordar y rendir homenaje a los hombres y mujeres que protagonizaron esta importante página de nuestra historia”, expresó Francis Pou Leoni.

Al referirse al significado histórico de la gesta, destacó que los expedicionarios actuaron impulsados por el ideal de recuperar la libertad y la dignidad del pueblo dominicano durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

La viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos, Ancell Scheker, ofreció las palabras de bienvenida y resaltó la importancia de preservar la memoria histórica como parte de la formación ciudadana de las nuevas generaciones.

De su lado, el encargado del Departamento de Cultura y Cultos del MINERD, Javiel Elena Morales, señaló que el sacrificio de los expedicionarios contribuyó a la construcción de una sociedad más democrática y comprometida con los derechos ciudadanos.

Claudio Cohén canta una de sus canciones.

“Si hoy disfrutamos de una sociedad en la que podemos expresarnos libremente y ejercer nuestros derechos, es gracias al compromiso y la entrega de hombres y mujeres que antepusieron el bienestar colectivo a sus intereses personales”, afirmó.

El historiador y coronel Sócrates Suazo también intervino durante la actividad, destacando el valor patriótico de quienes enfrentaron la dictadura y la importancia de mantener vivo su legado en la conciencia nacional.

El acto.

Asimismo, el cantautor Claudio Cohén interpretó varias canciones patrióticas alusivas a la fecha, recibiendo el reconocimiento y los aplausos de los asistentes.

Las expediciones del 14 y 20 de junio de 1959, organizadas desde el exilio dominicano, constituyen uno de los episodios más significativos de la resistencia contra la dictadura trujillista y son consideradas un símbolo de la lucha por la libertad, la democracia y la soberanía nacional.

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