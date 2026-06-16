La Embajada de la República Dominicana ante el Reino de España cerró este viernes su programa cultural en la Feria del Libro de Madrid 2026 con la celebración del panel “Movimientos Literarios Dominicanos del siglo XX”, un encuentro que reunió a dos destacadas figuras de las letras nacionales para reflexionar sobre la evolución de la literatura dominicana y su aporte al pensamiento y la identidad cultural del país.

Celebrado en el Pabellón Iberoamericano del recinto ferial, el panel reunió al embajador de la República Dominicana en España, poeta, ensayista y Premio Nacional de Literatura Tony Raful, y al escritor, ensayista y también Premio Nacional de Literatura Andrés L. Mateo, quienes compartieron con un amplio público —integrado por representantes de los ámbitos cultural, académico e institucional, así como por miembros de la diáspora dominicana y amantes de la literatura— una reflexión sobre las principales corrientes, generaciones y autores que marcaron la evolución de las letras dominicanas durante el siglo XX.

Durante el diálogo, los panelistas analizaron la influencia de movimientos como el postumismo, la poesía sorprendida y la generación del 48, entre otras corrientes que contribuyeron a la consolidación de una tradición intelectual propia. Asimismo, reflexionaron sobre el papel de la literatura como espacio de memoria, pensamiento crítico y afirmación cultural.

El encuentro despertó un notable interés entre los asistentes, quienes tuvieron la oportunidad de profundizar en la riqueza, diversidad y evolución de las letras dominicanas, así como en su contribución al panorama cultural iberoamericano.

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Con este encuentro concluyó una intensa agenda cultural desarrollada por la Embajada en la Feria del Libro de Madrid 2026, que incluyó conversatorios sobre narrativa dominicana contemporánea con la participación de destacadas escritoras dominicanas como Ángela Hernández y Carmen Imbert Brugal.

También se celebraron encuentros infantiles; jornadas literarias y poéticas; actividades dedicadas al humor en la literatura; y un homenaje a las hermanas Mirabal mediante una lectura dramatizada de la obra “El comportamiento de las mariposas”, dirigida por la destacada actriz, directora y productora dominicana Laura Gómez.

La Embajada de la República Dominicana en España reafirma así su compromiso con la difusión de la creación literaria nacional y el fortalecimiento de los vínculos culturales entre la República Dominicana y España, promoviendo espacios de encuentro que acercan al público internacional la riqueza de la cultura y el pensamiento dominicanos.

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