Falleció este lunes 15, a los 65 años, el reconocido artista y gestor cultural de La Vega, Marcos Jorge “Kimbo”, quien marcó el desarrollo de las artes visuales y el fortalecimiento del carnaval vegano como símbolo de identidad dominicana.

Jorge nació en 1961 en El Hatico, La Vega. Su formación artística comenzó en 1978 en la Escuela de Bellas Artes Enrique García Godoy, donde sentó las bases de una carrera que lo llevaría a convertirse en uno de los principales referentes de la plástica dominicana.

A lo largo de más de tres décadas, Kimbo participó en exposiciones individuales y colectivas, bienales nacionales y proyectos escénicos, tanto en República Dominicana como en Puerto Rico y Cuba.

Desde 1994, fue miembro activo del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP), institución que lamentó profundamente su fallecimiento y destacó su “innovación y compromiso con las manifestaciones artísticas populares”. Su obra, caracterizada por la experimentación y el diálogo con las raíces culturales, fue reconocida en diversos ámbitos y publicaciones especializadas.

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Impulso al carnaval vegano y gestión cultural

Además de su labor como pintor, Kimbo se destacó como gestor cultural. Desde la dirección de la Casa de la Cultura de La Vega, impulsó proyectos orientados al fortalecimiento de las artes y la formación de nuevos talentos, dejando una huella en varias generaciones de creadores locales.

Su nombre quedó especialmente vinculado al carnaval vegano, una de las tradiciones más emblemáticas de República Dominicana. A través de su creatividad, aportó nuevas propuestas visuales y contribuyó a consolidar el carnaval como un espacio de expresión artística y símbolo de identidad colectiva.

El CODAP y distintas personalidades del ámbito cultural expresaron su pesar por la partida de Kimbo, subrayando su rol como “sembrador de ideas” y promotor incansable de la cultura. Su legado permanece en las obras, proyectos y en el impulso dado a las manifestaciones populares de La Vega y el país.

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