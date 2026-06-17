Mundos interiores es una publicación armoniosa que se basa en cuatro factores: sensibilidad arquitectónica, fotografía exquisita, sentido poético-narrativo de paz, descripción de lo cotidiano en sus expresiones más armoniosas y la oportunidad de evidenciar el libro como instrumento de inspiración y belleza.

Al recorrer las 248 páginas a color se aprecian las 178 fotos de Víctor Stonem, fotógrafo dominicano especializado en fotografía de arquitectura, interiores, viajes, naturaleza muerta (still life) y narrativa visual (storytelling), quien nació y creció en Santo Domingo, ciudad que ha sido una de sus principales fuentes de inspiración artística.

Nelia Barletta.

Nelia Barletta es una escritora, editora y promotora cultural dominicana, reconocida principalmente por su producción de literatura infantil y por sus libros fotográficos dedicados a la preservación y divulgación del patrimonio histórico de la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

Es una autora que ha construido una obra singular dentro de las letras dominicanas, situada en la intersección de la literatura infantil y el aporte de exquisitas obras que ha editado, destacando la memoria patrimonial de Santo Domingo. Estudió Literatura en Barnard College y ha estado vinculada durante décadas a proyectos educativos y culturales, además de ser cofundadora de la Fundación Abriendo Camino.

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Lo que ambos logran con este libro de arte es poner en común la plácida intimidad cotidiana de los espacios interiores de viviendas en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, presentando un universo de luces tenues, muebles que bendice el tiempo y su diseño de época, la armonía que se desliza en sus cortinas y telares, y el valor de las obras de arte y artesanía que aparecen en el preciso lugar en que deben aparecer.

El éxito del libro, que tiene la impecable impresión y terminación en tapa dura de Amigo del Hogar, es el concepto de Nelia Barletta, lo cual no resulta casual. Esta escritora y gestora ha entregado diversas piezas editoriales de esta temática, pero con Mundos interiores (referido también como Espacios interiores) nos deja su obra mejor terminada hasta el momento.

Victor Stonem.

Para lograr el impacto de este título se conjugan la calidad y el firme estilo intimista de sus textos:

“Las casas coloniales y sus patios son la memoria de lo que fuimos, que nos hacen sentir y ser parte de un conjunto de ideas, emociones y afanes de generaciones anteriores que valoraron la calidad de vida y la belleza que ofrecen esas edificaciones convertidas en hogares”.

Mundos interiores se resuelve en una revelación: la de un aspecto que normalmente no se conoce porque la promoción turística del destino se enfoca en dos elementos: fachadas y monumentos. Y la Ciudad Colonial no es solo la postal. Es el lugar de residencia de personas que han transformado sus espacios en auténticas obras de arte vivientes.

Mundos interiores.

Las familias que abrieron sus puertas al proyecto son: Inés Aizpún y Fernando Casanova, Amadeo Anselín, Ileana Anselín, Benoit Román, Raquel Casares, la Familia Donati Álvarez, la Familia Egan Read, Salvador Fiallo, Nadin Gianetti, Nicole Glur y Zenón Giménez, Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas, Rosa Julián y Emilio Olivo, Isabela Molini, Said Musa, Natalia Ortega y Ricardo Ariel Toribio, Carla Quiñones e Ian Víctor, Yira Ramírez y Robert Shpuntoff, Simone Ricard y Michael Haentjes, Hoyt Rogers, la Familia Read, la Familia Solimán, la Familia Thayer y Amelia Vicini.

En su literatura, Nelia Barletta ha mantenido como eje central el tema de la zona colonial, tal como lo muestra su publicación del cuento infantil El tesoro escondido de la Ciudad Colonial (2017). Asimismo, destaca Ciudad Colonial de Santo Domingo, libro fotográfico que reúne imágenes de destacados artistas sobre el centro histórico, resaltando la riqueza arquitectónica y cultural de la primera ciudad europea de América. Siguiendo ese mismo tono, editó una obra fotográfica dedicada especialmente a los patios y jardines de la Ciudad Colonial, considerada un importante aporte documental y artístico sobre los espacios ocultos del patrimonio urbano dominicano.

Ficha técnica

Título: Mundos interiores

Mundos interiores Textos: Nelia Barletta

Fotos: Víctor Stonem

Dirección: Publisher

Producción: Libros Ámbar

Libros Ámbar Diseño y traducción: Pardo Agency

Impresión: Amigo del Hogar

José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más