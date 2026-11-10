Crónica del X Congreso Global de Metapoesía, «El oficio de la palabra», que en octubre y noviembre de 2026 recorrió Madrid, Guadalajara, Berlín y Gáldar, en Gran Canaria.

Este año el congreso viajó por Madrid, Guadalajara, Berlín y Gran Canaria. Todo ocurrió como el programa lo anunció, y cada ciudad tuvo su propia magia.

Jorge Piña fundó la Metapoesía hace 36 años. Hoy es nuestra. El congreso internacional cumple diez años.

Madrid

El congreso se inauguró en Madrid el martes 13 de octubre, en la Casa de Castilla-La Mancha. Me tocó moderar el acto y leer el programa. Leticia Quemada Arriaga, presidenta de la Academia Europea de Metapoesía, nos dio la bienvenida.

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Abrimos con un recital de trece poetas: Jorge Piña, Leticia Quemada Arriaga, Antonino Nieto Rodríguez, Daniel Tejada, Amelia Peco, Francisco Luque, Luis de los Frailes Álvaro, Andrés del Collado, Ana María Céspedes, Dolquisa Olivarez Vargas, Ana Ortega, Paloma Moset y yo.

Las conferencias magistrales abrieron el congreso. Jorge Piña habló de «El oficio de la palabra y la metapoesía en José Rafael Lantigua». Yo presenté «El oficio del amor en la metapoesía». Bernardo Silfa Bor, poeta y ensayista dominicano, habló de «El oficio de la palabra en Daniel Tejada: dos obras poéticas y una cuentística». También escuchamos a Francisco Luque Bonilla con «Donde empieza el poema» y a Luis de los Frailes Álvaro con «Metapoesía en China, Corea y Japón».

Luego vinieron los libros. Bernardo presentó El Movimiento Metapoético en España y Europa, de Daniel Tejada, y yo presenté El sortilegio del holobionte y otros poemas bastardos, de Leticia Quemada Arriaga. También se presentaron los dos libros ganadores del Premio Internacional de Metapoesía 2025: Memoria cristalina, de José Pablo Quevedo, y Los días que no caben en el cuerpo, de Jorhan José Chaverri Hernández.

Jorge Piña rindió homenaje a Daniel, a Leticia y, en memoria, a José Rafael Lantigua. Cerramos con un recital dedicado a ellos y un brindis. En Madrid nos sentimos en casa, como siempre.

Madrid. Casa de Castilla-La Mancha, 13 de octubre.

Guadalajara

El miércoles 14 de octubre viajamos a Guadalajara. Por la mañana visitamos el Panteón de la Duquesa de Sevillano y recorrimos la ciudad. Por la tarde celebramos un encuentro poético-musical en la Biblioteca Pública Blanca Calvo.

Leímos Jorge Piña, Leticia Quemada Arriaga, Amelia Peco Roncero, Edén Tejón Pérez, Francisco Luque Bonilla, Luis de los Frailes Álvaro, María José Castejón Trigo, Mariano Arranz García, Pilar Parra de Luz y yo. La música estuvo a cargo de Iris Tejón Pérez al piano, Edén Tejón Pérez como soprano y Mariano Arranz García con el laúd.

Berlín

En Berlín tuvimos tres días de ponencias, del 16 al 18 de octubre, en el hotel The Social Hub. La música fue de Javier Cáceres.

El viernes abrimos con un recital. Di mi conferencia magistral, «El oficio del amor en la metapoesía», y Patricia Cerda la suya, «La metapoesía y los mecanismos del Ser». Rendimos homenaje a Daniel Tejada y a Leticia Quemada Arriaga, con el recuerdo de José Rafael Lantigua. También nombramos Miembros Honoríficos de la Academia Europea de Metapoesía a los organizadores de la Semana Cita de la Poesía en Berlín: José Pablo Quevedo, Jürgen Polinske, Javier Cáceres Jara, Margit Streblow, Bárbara Krüger de Quevedo y Ulrich Grasnick.

Berlín. Público del congreso en The Social Hub.

El sábado Jorge Piña dio su conferencia magistral, «El oficio de la metapoesía en el mundo». En las mesas de ponencias participaron Leticia Quemada Arriaga, Laura Zúñiga Hernández, Pablo Cantuarias, José Pablo Quevedo, Sonia Solarte y Rosa Saldaña. Después volvimos a presentar los libros: Jorge presentó el de Daniel y yo el de Leticia, junto a los dos libros premiados en 2025.

El domingo hicimos metapoesía al aire libre. En la Bebelplatz, ante el memorial de Micha Ullman, leímos poemas en memoria de los libros quemados por los nazis el 10 de mayo de 1933, entre ellos los de Sigmund Freud. Fue el oficio de la palabra frente a la destrucción de la palabra.

Berlín. Bebelplatz, lectura en el lugar donde se quemaron los libros.

En los recitales de Berlín leímos Jorge Piña, Leticia Quemada Arriaga, Patricia Cerda, Sonia Solarte, Rosa Saldaña, José Pablo Quevedo, Jürgen Polinske, Javier Cáceres Jara, Ulrich Grasnick y yo.

En Berlín también visitamos la Embajada de la República Dominicana.

Berlín. Embajada de la República Dominicana.

Gáldar: punto final de un gran encuentro

Gáldar nos recibió con los brazos abiertos.

Del 29 de octubre al 1 de noviembre celebramos en Gáldar, al norte de Gran Canaria, con sede en su Casino, el X Congreso Global de Metapoesía, El oficio de la palabra. Éramos unos veinte poetas de Canarias, de España y de nuestra América, reunidos alrededor de una pregunta antigua: ¿para qué existe un poema?

Gáldar. Casino de Gáldar.

Josefa Molina Rodríguez coordinó y moderó todos los actos. El jueves 29 empezamos con la charla literaria «El Ultílogo». El viernes 30, ya en el Casino, mi conferencia magistral, «El oficio del amor en la metapoesía», abrió las conferencias, seguida de la de Leticia Quemada Arriaga, «La bondad en la palabra». Paso mis días escuchando a personas que intentan nombrar lo que sienten, y a veces el amor solo cabe en un verso. En Gáldar volví a comprobar que la poesía también cuida.

Ese día nombramos Miembros Honoríficos de la Academia Europea de Metapoesía a los poetas de Canarias: Josefa Molina Rodríguez, Antonio Arroyo Silva, Isabel Expósito Morales, Felicidad Batista Fariñas, Beatriz Morales Fernández y Maruja Salgado. Cerró la jornada la Coral Polifónica de Gáldar.

Gáldar. Coral Polifónica de Gáldar en el Casino.

El sábado 31, Jorge Piña dio su conferencia magistral, «El oficio del metalenguaje en la metapoesía». Después vinieron las ponencias, que se fueron respondiendo unas a otras.

Daniel Tejada habló de «El oficio de la palabra». Rosa Saldaña, de «Las palabras que habitamos». Antonio Arroyo Silva, de «Palabras para un encuentro». Isabel Expósito Morales, de «El poema antes del poema». Felicidad Batista Fariñas, de «La poesía en sus espejos». Y Beatriz Morales Fernández, de «Escribir desde la ínsula: la conciencia del lugar de enunciación».

En los recitales de Gáldar leímos Jorge Piña, Leticia Quemada Arriaga, Daniel Tejada, Rosa Saldaña, Josefa Molina Rodríguez, Antonio Arroyo Silva, Isabel Expósito Morales, Felicidad Batista Fariñas, Beatriz Morales Fernández, Maruja Salgado y yo.

Las noches fueron otra historia. El alojamiento de la escuela estaba lleno de fantasmas. Sentimos y escuchamos su presencia: maletas que rodaban de noche, pasos en los techos. ¿Era la imaginación literaria fuera de control, o los espíritus también hacían poesía? Me quedo con la duda.

Gáldar. Recorrido por la ciudad.

De día hubo muchas risas. Rosa Saldaña, con sus segmentos «Rosa Saldaña en un minuto», nos llenó de entusiasmo y camaradería. Juanjo, con su bondad y su sonrisa tierna, intentaba ocultar el cansancio mientras nos daba su solidaridad y su admiración. Mi hermana Yoli fue el público más leal y más necesario, siempre con su Aquarius. Hubo risas, y también sacrificios personales.

Gáldar. Frente al Hotel Agáldar.

Las conferencias de Isabel y de Felicidad me inspiraron nuevos retos literarios. Antonio nos dio una poesía certera. Maruja, su belleza, su nobleza y muy buena poesía. Puri, su cariño lleno de personalidad y carácter.

En Gáldar.

La bondad y el desprendimiento de Pepa, nuestra Josefa Molina, no tienen medida. Tiene el don de dar, y coordinó todo con suavidad.

El premio a la energía y al conocimiento es para Sebastián, cronista oficial de Gáldar. En cada oportunidad nos hablaba de su amor por la historia de la isla. Gáldar nos supo a grande porque él nos narraba cada esquina y sus sabores históricos. El domingo 1 de noviembre nos guio en un recorrido poético por el yacimiento arqueológico de La Guancha.

Gáldar. Con Juan Sebastián López García, cronista de Gáldar.

Para quienes venimos de la República Dominicana hubo un nombre muy especial: José Rafael Lantigua. Este congreso estuvo dedicado a su memoria. Escritor mocano, miembro de la Academia Dominicana de la Lengua, exministro de Cultura e impulsor de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, Lantigua nos dejó en agosto de 2025. Que un congreso nacido de dominicanos lo honrara lejos de casa fue un acto de justicia con quien tanto hizo por nuestras letras.

Para mí fue un honor ser parte del equipo organizador de un congreso donde se homenajeó a Daniel, querido y respetado por todos, por sus aciertos como gestor cultural. Y a Leticia, gran gestora cultural, merecedora de este y de muchos reconocimientos más.

Gáldar. Entrega de reconocimientos.

El sábado cerró con el recital de clausura y la gran final: Jorge Piña entregó el V Premio Internacional de Metapoesía 2026. Entre 42 obras, el premio se compartió entre La seda lúcida, de Jorge Fernández Gonzalo, y Suelo ectópico, de Andrés Martín Aránguiz Tudisco.

Gáldar fue el punto final de un gran encuentro que empezó en Madrid y pasó por Guadalajara y Berlín. Me vuelvo con la maleta llena de versos. Solo nos quedan retos para 2027, en Nueva York. El congreso sigue siendo la excusa para vernos y para ser más, y mejores, seres humanos.

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La autora, la Dra. Karina Rieke, es psicoterapeuta, poeta y conferencista dominicana. Es subdirectora del Movimiento Internacional Metapoesía y vicepresidenta de la Academia Europea de Metapoesía.

Karina Rieke Karina Rieke. Poeta y Terapista Clínica. Practica privada en New York, Florida y Nevada. Sus libros: Semejanza de lo Eterno” Editora Buho, 2002. “Mitología Del Instante” es su segundo libro de poemas editado por la editora Isla Negra, 2009. "Ontología de la Palabra" editora Nacional, Rep. Dom. 2012. “Erótica del Instante” 2024. Tiene un libro inédito que se llama “New York Onírico. Ver más