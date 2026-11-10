El Centro Cultural Banreservas Santiago inaugurará el próximo jueves 12 de noviembre, a las 6:30 de la tarde, la exposición “Danicel, revisitado”, una propuesta artística y museográfica dedicada a recuperar y ofrecer nuevas lecturas de la trayectoria creativa e intelectual de Danilo de los Santos, una de las figuras más relevantes de la historiografía y las artes visuales dominicanas.

La muestra propone un recorrido por las distintas dimensiones de un creador que desarrolló una intensa actividad como pintor, dibujante, historiador, crítico de arte, escritor, docente y gestor cultural, cuya contribución resultó fundamental para la investigación, documentación y comprensión del patrimonio artístico nacional.

Bajo la curaduría de Luis Córdova, la exposición propone una nueva lectura de la producción artística e intelectual de Danilo de los Santos, estableciendo un diálogo entre sus búsquedas plásticas, su pensamiento crítico y sus aportaciones a la historiografía del arte dominicano.

Uno de los ejes de la exposición está dedicado a las Marolas, las emblemáticas figuras femeninas que se convirtieron en una de las expresiones más reconocibles de su universo creativo. Estas representaciones, vinculadas a la identidad antillana, la cultura popular y el imaginario femenino, constituyen una aportación singular a la figuración dominicana contemporánea.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Sin embargo, la propuesta trasciende este conocido repertorio para explorar otras etapas, personajes y búsquedas formales de Danicel, entre ellas sus experimentaciones con el cuerpo, la desproporción, el dibujo, las texturas y las transformaciones de la sociedad dominicana.

El recorrido incorpora, además, una dimensión documental y literaria que permite aproximarse a Danilo de los Santos como investigador, escritor e historiador. Su monumental obra Memoria de la pintura dominicana, referencia indispensable para el estudio de las artes visuales nacionales, forma parte de ese legado intelectual que la exposición procura poner en valor.

Una experiencia inmersiva y educativa

Entre los principales atractivos de la exposición figura una sala inmersiva, concebida como una experiencia audiovisual que permitirá al público aproximarse desde una perspectiva contemporánea al lenguaje plástico del artista, sus formas, colores, texturas y universos simbólicos.

Este recurso complementa la contemplación de las obras originales y amplía las posibilidades de acercamiento a su producción artística mediante nuevas herramientas museográficas.

La muestra también contempla un espacio dedicado a su producción escrita, que permite descubrir una faceta menos conocida del creador y reconocer los vínculos entre la palabra y la imagen en su trayectoria.

Como parte de la programación, el Centro Cultural Banreservas Santiago desarrollará un programa de mediación cultural con visitas guiadas, encuentros especializados y actividades educativas dirigidas a estudiantes, artistas, investigadores y público general, con el propósito de favorecer el conocimiento y la valoración del patrimonio artístico dominicano.

Con esta iniciativa, el Centro Cultural Banreservas Santiago reafirma su compromiso con la preservación, investigación y difusión de la memoria cultural dominicana, al tiempo que promueve nuevas formas de encuentro entre las artes visuales y públicos de distintas generaciones.

“Danicel, revisitado” será inaugurada el jueves 12 de noviembre de 2026, a las 6:30 p. m., en las salas de exposiciones del tercer nivel del Centro Cultural Banreservas Santiago, ubicado en la calle 30 de Marzo esquina Máximo Gómez, en el Centro Histórico de Santiago de los Caballeros.

La entrada será gratuita, hasta completar el aforo.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más