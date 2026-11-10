Hace un buen tiempo recibí de manos de la autora un poemario titulado "Ser del silencio, de Claribel Díaz. Lo leí ávidamente, como todo lo que mis amigos y amigas me regalan para que yo disfrute de su escritura y también de mis nostalgias.

Ayer lo retomé, hurgando en mi biblioteca, y se abrió como todas las cosas que pueden ser y construir memorias en la vida. Apareció este poema entre tantos que encontré en el poemario. Empero, este es uno de esos que calaron en mi alma. Es un poema corto y no menos sugerente para una mujer que construye aros y los envuelve con cintas de colores para sentir el placer sagrado de leer y mover los hilos de los sueños.

Abrazo el poema y lo comparto con ustedes:

“Deja parir mi carne,

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deja que este silencio duela,

deja que mis manos hablen

y dame mi voz,

dame mi sangre, mis alas,

mi aliento

y no vuelvas con tu rostro ausente

a deshacer el día,

ahora que despierto

en tus sueños”.

Soy obrera de escritura. Entró en la mirada del otro como las manos que se deslizan masajeando las penas y el disfrute de saborear el café y la melancolía. Estos versos son alientos de sinceridad emocional para quien guste sentir e interpretar su noviazgo consigo misma.

Un poema es asombro y prisa. Un sentido de vastedad. Yo lo miro como un juego de canicas que se lanza con el júbilo de la edad, mientras miramos los espejismos de la ausencia. La poeta juega con la sombra de la psique, despeluñe los escombros y muestra esos bordes de las yardas.

Aspiro el poema y recibo esos perfumes de hombres que dejan los vicios del deseo, las calles sin presencia, los útiles que no se entregan. Esos llantos que miro al amanecer mientras deslizo la cortina. Al leerla, escucho los ecos que palpitan en el crepúsculo. Recuerdo y releo una y otra vez las exigencias que se exponen como normativas falsas e inútiles en una cultura de hombres que se aferran a Dionisos. Viejos impulsos arquetípicos de una cultura hedonista y de traficantes de sueños. Yo leo y respiro con ese tono vital de la poeta cuando dice: “Soy el poema que te asedia, la brizna que traspasó el abismo del espanto y te cubrió de sombras, como al olvido”.

Claribel es psicoanalista y poeta. Una mujer que escarba entre el conflicto, el placer, la ternura y la risa de la madre. Ella escribe sobre la prisión de los deseos, la catacumba del amor y la ausencia fría de las rocas que desean ser mojadas por olas suaves. Allí viven los días grises.

Es mi lectura, así la siento. Ya sus versos no le pertenecen. Sus versos envuelven en edredones, camisones y vínculos que cobran consciencia en el cuerpo, en los modos de reír, llorar, despedirse y contar los votos del silencio.

Este poemario es un elogio a las mujeres solteras que siguen ahí, en la ternura creativa de su hacer sublime de palabras, penumbras, gritos, olas de espumas que borbotean agrietadas y que esperan las auroras como preludio de una ventana abierta leyendo estos versos de compañía. Claribel, estos versos son un pedazo de mar que agita el ser y cobra consciencia en el cuerpo. Enhorabuena por vivir iluminando el lado oscuro del alma.

Fátima Portorreal Antropóloga Antropóloga. Activista por los derechos civiles. Defensora de las mujeres y los hombres que trabajan la tierra. Instagram: fatimaportlir Ver más