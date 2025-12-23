Con motivo de las fiestas navideñas, se repasa la escritura adecuada de términos relacionados con estas festividades.
- Navidad, Nochebuena, Año Nuevo…, mayúsculas
Se escriben con mayúscula inicial las denominaciones Navidad, Nocheb
- Navidades, mayúsculas y minúsculas
La forma plural Navidades, que se emplea para referirse a esta época del año, se escribe, en general, con inicial mayúscula («¡Que disfruten estas Navidades!»), pero también es posible, e incluso preferible, la escritura con minúscula: «Hoy los estudiantes vuelven a las aulas luego de las navidades».
- En minúscula navideño, pascuero…
Lo apropiado es escribir con minúscula los adjetivos pascuero («Detalles pascueros para cada rincón del hogar y la oficina») y navideño: «Las luces navideñas podrían estar influyendo en tu conexión a internet».
Por igual, no necesitan mayúscula términos como aguinaldo o villancico, ni tampoco las expresiones dominicanos ausentes, regalía pascual, bono navideño y gracia navideña.
- Las palabras feliz, próspero, paz…
, en minúscula
Términos como feliz, próspero, amor, pa
- El Niño Jesús, Santa Claus, los Reyes Magos, la Vieja Belén y Papá Noel, con mayúsculas
Los nombres de todos los personajes que traen regalos en esta época deben escribirse con inicial mayúscula: el Niño Jesús, Santa (Santa Claus, pronunciado frecuentemente /santacló/ o /santicló/), los Reyes Magos, Papá Noel (quien viaja poco por las Antillas) y la Vieja Belén (señora que en la República Dominicana entrega regalos después del Día de Reyes, generalmente a aquellos niños olvidados por las figuras anteriores).
- Plural: Niños Jesús, Santas…
Se recomienda escribir Niños Jesús, Papás Noel y Santas como plurales de Niño Jesús, Papá Noel y Santa, el nombre abreviado de Santa Claus. Sin embargo, Santa ha dado también origen al sustantivo común santa, referido, más que al propio san Nicolás, a las personas disfrazadas de este personaje y a los muñecos y los adornos con su forma, cuyo plural es santas. Por igual, si se utilizan como nombres comunes referidos a las figuritas del Niño Jesús o de Papá Noel, se recomiendan las formas simplificadas niñojesús (
- El belén y los belenes, en minúsculas
El sustantivo belén, plural belen
- En vísperas de o la víspera, no en víspera de
Es oportuno recordar que la locución adverbial en vísperas (de) se construye siempre con el sustantivo víspera en plural: «En vísperas de las navidades», no «En víspera de las navidades». Sí es correcto el uso de ese sustantivo en singular cuando se refiere al ‘día que antecede inmediatamente a otro determinado, especialmente si es fiesta’: la víspera de Año Nuevo, la víspera de Nochebuena, la víspera de Reyes.
9. Charamico, sin comillas
El sustantivo charamico, referido a una rama menuda y seca y a los adornos navideños que se hacen con ella, es una palabra correcta de uso asentado en el español dominicano, por lo cual no necesita comillas ni cursiva: «Llegó la Navidad y con ella los coloridos y tradicionales charamicos de la Churchill», mejor que «… “charamicos” de la Churchill».
10. La denominación flor de Pascua, con flor en minúscula
El nombre flor de Pascua, con el que se conoce en la República Dominicana la planta que en otros países, como México, también se denomina flor de Nochebuena, debe escribirse con la palabra flor en minúscula y Pascua con mayúscula: «Ornamentar con flores de Pascua es una tradición navideña».
