En la historia cultural de la República Dominicana, el siglo XX representa un momento de apertura, tensión y búsqueda de identidad en el que las artes —particularmente la poesía y la pintura— se convirtieron en territorios decisivos de experimentación. En ese proceso, dos figuras universales actuaron como fuerzas catalizadoras desde lenguajes distintos: Pablo Neruda, en la poesía, y Pablo Picasso, en la pintura. No se trata de influencias simétricas ni de procesos idénticos, pero sí de paralelismos reveladores. Ambos encarnan modos de transformación profunda del arte, y su impacto en la República Dominicana permite entender cómo lo universal se traduce, se adapta y se reinventa en lo local.

La huella de Neruda se percibe en una poesía de tono torrencial, emocional y comprometida con la realidad histórica y social. Su manera de convertir la intimidad, el amor, la naturaleza y la política en materia poética influyó decisivamente en generaciones de escritores dominicanos que encontraron en él una voz amplia, humana y continental. Muchos poetas asumieron ese lenguaje exuberante y metafórico como una forma de expresar la identidad caribeña y las tensiones sociales del país.

Por otro lado, Picasso transformó la pintura dominicana al introducir una visión moderna basada en la ruptura de las formas tradicionales. Su influencia estimuló la experimentación con el cubismo, la fragmentación de la figura y la libertad expresiva. Numerosos pintores dominicanos comprendieron, a partir de Picasso, que el arte podía deformar la realidad para revelar un mundo más profunda. Así, Neruda y Picasso definieron dos grandes rutas de sensibilidad y creación artística en la República Dominicana.

Además, ambos artistas enseñaron que la modernidad no consistía únicamente en imitar modelos europeos, sino en reinterpretar la realidad propia desde una perspectiva universal. Gracias a esa enseñanza, escritores y pintores dominicanos desarrollaron lenguajes más audaces, críticos y originales, capaces de dialogar con las corrientes internacionales sin perder sus raíces culturales y humanas.

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Hablar de Neruda en la poesía dominicana es referirse a una presencia envolvente. Su obra no solo circuló ampliamente, sino que ofreció un modelo de escritura capaz de abarcarlo todo: el amor, la materia, la historia, la política, la naturaleza. Neruda introdujo una noción de la poesía como totalidad, como una voz que no reconoce límites temáticos ni emocionales. En un contexto como el dominicano, marcado por tensiones sociales y políticas, esta amplitud resultó particularmente atractiva. La poesía dejó de ser un ejercicio ornamental o estrictamente lírico para convertirse en un espacio de expresión integral del ser y de la colectividad.

Muchos poetas dominicanos encontraron en Neruda una autorización para expandir su lenguaje. La metáfora se volvió más audaz, el verso más libre, la emoción más directa. Pero, sobre todo, se consolidó una idea: la poesía podía ser un instrumento para decir el mundo en toda su complejidad. Esta influencia, sin embargo, no fue meramente imitativa. La voz nerudiana, tan poderosa, corría el riesgo de volverse dominante, pero los poetas dominicanos la filtraron a través de su propia experiencia histórica y cultural. Así, la intensidad de Neruda se mezcló con la insularidad, con la memoria, con la identidad caribeña.

En paralelo, la pintura dominicana experimentó una transformación profunda bajo la influencia indirecta de Picasso. Su legado no llegó como una doctrina rígida, sino como una liberación de la mirada. Picasso había demostrado que la realidad podía ser fragmentada, reconstruida, reinterpretada desde múltiples perspectivas. Esta ruptura con la representación tradicional permitió a los artistas dominicanos desprenderse del academicismo y explorar nuevas formas de expresión.

La pintura en la República Dominicana, a partir de esa apertura, comenzó a dialogar con lo moderno sin renunciar a lo propio. Los cuerpos, los paisajes, las escenas cotidianas dejaron de ser reproducidos fielmente para ser reinterpretados. La forma se volvió un campo de experimentación, el color adquirió autonomía, la composición dejó de obedecer a reglas fijas. En este sentido, la influencia de Picasso no fue una copia estilística, sino una lección de libertad.

La comparación entre Neruda y Picasso en el contexto dominicano revela dos modos distintos de incidencia artística. Neruda actúa desde la expansión: su poesía crece, se desborda, incorpora múltiples registros. Picasso, en cambio, opera desde la fragmentación: descompone la forma para reconstruirla de otra manera. Uno tiende a integrar; el otro, a desarticular. Pero ambos comparten una misma energía transformadora: la voluntad de romper con lo establecido para abrir nuevos horizontes.

En la República Dominicana, estas dos fuerzas encontraron un terreno fértil. La poesía, influida por Neruda, se convirtió en un espacio donde lo íntimo y lo colectivo podían coexistir. El poeta dominicano ya no hablaba solo desde la subjetividad, sino también desde la historia, desde la comunidad, desde la experiencia compartida. La palabra adquirió un peso nuevo, una densidad que la acercaba a lo épico sin perder lo lírico.

Por su parte, la pintura, bajo la sombra de Picasso, se liberó de la obligación de representar fielmente la realidad. El artista dominicano comenzó a explorar la forma como problema, como construcción. Esta libertad permitió integrar elementos culturales propios dentro de un lenguaje moderno. La pintura dejó de ser una mera reproducción para convertirse en una interpretación activa del mundo.

Les Demoiselles d´ Aviñón. Pablo Picasso.

Sin embargo, es importante subrayar que estas influencias no operaron de manera uniforme ni absoluta. Ni todos los poetas dominicanos fueron nerudianos, ni todos los pintores asumieron la lección picassiana. Lo que existió fue un campo de posibilidades abierto por estas figuras. Algunos artistas se acercaron más a esos modelos; otros los rechazaron o los transformaron radicalmente. Esa diversidad es, precisamente, lo que define la riqueza del panorama artístico dominicano.

En 1983 se celebró en la Universidad Autónoma de Santo Domingo el Encuentro Internacional Pablo Neruda, organizado por Mateo Morrison y otros gestores culturales. Fue una intensa semana de actividades desarrolladas en distintas provincias del país, que reunió a reconocidos poetas, críticos e intelectuales internacionales. Entre los asistentes figuraron importantes voces de la poesía y la crítica latinoamericana, convirtiéndose aquel encuentro en uno de los acontecimientos culturales más relevantes de la época y en una muestra del profundo influjo de Neruda en la sensibilidad literaria dominicana.

En cuanto a Pablo Picasso, debe destacarse la exposición Tauromaquias, realizada a inicios de los años 90 en el entonces Instituto Dominicano de Cultura Hispánica, una muestra de enorme relevancia para el medio artístico nacional. El catálogo de la exposición fue elaborado por el poeta y ensayista dominicano José Mármol, subrayando así el diálogo entre poesía y pintura que la obra de Picasso continúa generando.

También en los 90, en el Museo de Arte Moderno se realizó una exposición de los dibujos de Pablo Picasso, perteneciente a la colección de la Suite Vollard, centrada en el tema taurino. Es importante señalar igualmente este acontecimiento para remarcar la incidencia que tuvo Picasso en la cultura y el arte de la República Dominicana, a la luz de estos eventos.

Neruda y Picasso representan cumbres de la cultura mundial, pero su verdadero impacto en la República Dominicana radica en cómo fueron apropiados. La influencia no es una imposición, sino una negociación. Los artistas dominicanos tomaron lo que necesitaban, lo adaptaron, lo mezclaron con sus propias tradiciones. En ese proceso, lo externo se volvió interno, lo ajeno se volvió propio.

Hay, además, una dimensión histórica que no puede ignorarse. El siglo XX dominicano estuvo marcado por procesos políticos intensos que afectaron directamente la producción cultural. En ese contexto, la poesía y la pintura no fueron simples ejercicios estéticos, sino formas de resistencia, de reflexión, de afirmación identitaria. La amplitud nerudiana permitió a los poetas abordar estos temas con una voz poderosa; la libertad picassiana ofreció a los pintores herramientas para representar una realidad compleja y, a menudo, conflictiva.

Al final, la comparación entre Neruda y Picasso en la República Dominicana no busca establecer equivalencias exactas, sino iluminar un fenómeno más amplio: la manera en que las grandes transformaciones del arte moderno se filtran en contextos específicos y generan nuevas formas de creación. Neruda enseñó que la poesía podía abarcar el mundo; Picasso demostró que la pintura podía reinventarlo. Los artistas dominicanos, en diálogo con ambos, encontraron caminos propios para decir y para ver.

Así, entre la palabra y la forma, entre la expansión y la fragmentación, se construye una parte esencial de la modernidad artística dominicana. Neruda y Picasso no son simplemente referencias externas, sino presencias que, al ser reinterpretadas, contribuyeron a definir una sensibilidad local. Y en esa tensión entre influencia y creación, entre herencia y ruptura, se encuentra el verdadero sentido de su legado.

Plinio Chahín Escritor Poeta, crítico y ensayista dominicano. Profesor universitario. Ha publicado los siguientes libros: Pensar las formas; Fantasmas de otros; Sin remedio; Narración de un cuerpo; Ragazza incógnita;Ojos de penitente; Pasión en el oficio de escribir; Cabaret místico; ¿Literatura sin lenguaje? Escritos sobre el silencio y otros textos, Premio Nacional de Ensayo 2005; Hechizos de la hybris, Premio de Poesía Casa de Teatro del año 1998; Oficios de un celebrante; Solemnidades de la muerte; Consumación de la carne; Salvo el insomnio; Canción del olvido; entre otros. Ver más