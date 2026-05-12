Neruda habla, Vallejo duele

La historia de la poesía hispanoamericana del siglo XX no puede comprenderse sin reconocer la gravitación de dos nombres fundamentales: Pablo Neruda y César Vallejo. Sin embargo, más allá de su consagración compartida, pocas veces se establece con la debida claridad la naturaleza distinta —y en cierto modo opuesta— de sus influencias. Mientras la de Neruda ha tendido a desplegarse en un registro verbalista y retórico, la de Vallejo ha operado en una dimensión más profunda, medular, transformando la estructura misma del lenguaje poético y su relación con la existencia.

La obra de Neruda, especialmente en su etapa inicial, representó una verdadera revolución en la prosodia del español. En libros como Residencia en la tierra, el poeta chileno alcanzó una de las cimas más altas de la lírica moderna. Allí su voz se torna oscura, densa, atravesada por una angustia metafísica que se expresa en imágenes de gran potencia sensorial. La sintaxis se vuelve flexible, las asociaciones se desplazan hacia lo onírico y lo irracional, y el ritmo adquiere una cualidad envolvente que transforma la experiencia de lectura. En ese momento, Neruda no solo encuentra su tono más auténtico, sino que inaugura una forma de decir que influiría en generaciones enteras de poetas.

Sin embargo, esta conquista estética no se mantuvo con la misma intensidad en su obra posterior. A partir de su giro hacia una poesía más comprometida políticamente, visible en libros como Canto general, su escritura adopta un tono distinto: más directo, más discursivo, más orientado hacia la comunicación colectiva. Este cambio implicó, en muchos casos, una pérdida de la tensión interna que caracterizaba su etapa anterior. El Neruda posterior a Residencia en la tierra se vuelve más optimista, más declarativo, pero también más previsible en su retórica. Su influencia, entonces, se expandió sobre todo en el plano de la dicción, del énfasis verbal, de una cierta grandilocuencia que muchos imitadores asumieron sin alcanzar la profundidad original.

Por el contrario, la obra de Vallejo plantea una ruptura más radical y duradera. Desde Los heraldos negros hasta Trilce, y posteriormente en sus poemas póstumos, Vallejo construye un lenguaje que no se limita a representar el dolor, sino que lo encarna en su propia estructura. Su poesía no describe el sufrimiento: lo vive, lo torsiona, lo hace estallar en el interior de las palabras. En este sentido, su propuesta no es meramente estilística, sino ontológica.

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César Vallejo.

En Trilce, por ejemplo, el idioma es llevado al límite de su capacidad expresiva. Vallejo quiebra la sintaxis, inventa palabras, altera la lógica del discurso, desarticula las convenciones gramaticales. Este retorcimiento del lenguaje no es un gesto formalista, sino la consecuencia de una necesidad expresiva extrema: la de dar cuenta de una experiencia humana marcada por la pérdida, la orfandad, la injusticia y el desarraigo. La lengua, en Vallejo, se convierte en un campo de batalla donde se enfrentan el sentido y el sinsentido, la vida y la muerte.

La influencia de Vallejo, por tanto, no se manifiesta tanto en la superficie del lenguaje como en su estructura profunda. Los poetas que han seguido su estela no necesariamente imitan su estilo —lo cual sería imposible—, sino que asumen su actitud frente al lenguaje: una actitud de riesgo, de exploración, de ruptura. Vallejo enseña que la poesía no es un ornamento, sino una forma de conocimiento; no es un ejercicio de belleza, sino una indagación radical en la condición humana.

En contraste, la influencia nerudiana ha sido más visible, pero también más problemática. Muchos poetas han adoptado su tono enfático, su imaginería exuberante, su capacidad de acumulación verbal, pero sin lograr reproducir la intensidad emocional ni la complejidad simbólica de su mejor obra. Esto ha dado lugar a una poesía que, en ocasiones, se queda en la superficie, en la retórica, en la repetición de fórmulas ya agotadas.

No se trata, por supuesto, de establecer una jerarquía simplista entre ambos poetas, sino de comprender la naturaleza de sus legados. Neruda abrió caminos en la musicalidad, en la expansión del verso, en la capacidad de la poesía para abarcar lo colectivo. Vallejo, en cambio, transformó la relación entre lenguaje y existencia, llevando la poesía a un terreno donde cada palabra está cargada de una densidad ontológica.

En el contexto de la poesía hispanoamericana, esta distinción resulta fundamental. Mientras la tradición nerudiana ha tendido a reproducirse con mayor facilidad, la vallejiana ha exigido un compromiso más profundo, una disposición a cuestionar las bases mismas del lenguaje. Por eso, aunque menos visible en términos de imitación, la influencia de Vallejo ha sido más duradera y más transformadora.

Hoy, al revisar el panorama contemporáneo, es posible advertir cómo muchos de los proyectos poéticos más interesantes se sitúan en esta línea de tensión que Vallejo inauguró. La fragmentación del discurso, la exploración de lo íntimo, la ruptura con las formas establecidas, todo ello remite, de algún modo, a su legado. Neruda, por su parte, sigue siendo una referencia ineludible, pero su influencia requiere ser revisada críticamente para evitar caer en la repetición estéril.

En definitiva, la poesía hispanoamericana del siglo XX se construye en gran medida a partir de este diálogo —explícito o implícito— entre Neruda y Vallejo. Dos voces mayores, dos formas distintas de entender el lenguaje, dos maneras de enfrentar la experiencia humana. Reconocer la especificidad de cada una no solo permite una mejor comprensión de su obra, sino también una lectura más lúcida de la tradición que han contribuido a forjar.

El dolor en la poesía de César Vallejo no es un tema: es una sustancia que desborda el lenguaje. En Poemas humanos y en España, aparta de mí este cáliz, el sufrimiento aparece como experiencia colectiva, histórica y corporal, atravesada por la injusticia y la fraternidad. Su palabra es quebrada, casi herida, como si la sintaxis misma llevara las marcas del mundo.

En contraste, la retórica de Pablo Neruda se despliega con una amplitud oratoria que busca abrazar la realidad. En obras como Canto general, su voz se vuelve torrente, acumulación, canto que nombra y convoca. Sin embargo, también allí hay dolor, pero un dolor que se eleva en la palabra, que encuentra en la retórica una forma de expansión y de resistencia.

Vallejo duele hacia adentro; Neruda habla hacia el mundo. Entre ambos, la poesía oscila entre herida y proclamación.

Plinio Chahín Escritor Poeta, crítico y ensayista dominicano. Profesor universitario. Ha publicado los siguientes libros: Pensar las formas; Fantasmas de otros; Sin remedio; Narración de un cuerpo; Ragazza incógnita;Ojos de penitente; Pasión en el oficio de escribir; Cabaret místico; ¿Literatura sin lenguaje? Escritos sobre el silencio y otros textos, Premio Nacional de Ensayo 2005; Hechizos de la hybris, Premio de Poesía Casa de Teatro del año 1998; Oficios de un celebrante; Solemnidades de la muerte; Consumación de la carne; Salvo el insomnio; Canción del olvido; entre otros. Ver más