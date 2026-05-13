El principal déficit pedagógico dominicano no es tecnológico, presupuestario ni administrativo.

Es humano y, por eso, intelectual.

El país no ha logrado formar de manera sostenida dos hábitos fundamentales: leer con profundidad y pensar con rigor matemático. Ahí comienza gran parte de nuestras limitaciones educativas, profesionales e institucionales.

Sin lectura no se desarrolla comprensión compleja. Sin matemáticas no se desarrolla disciplina racional. Y una sociedad que carece de ambas termina debilitando su capacidad de juicio, de análisis y de dirección colectiva.

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Durante años hemos sabido que "los dominicanos no leen", casi como una frase folclórica o resignada. Pero el problema es más grave. No se trata solamente de que se lean pocos libros.

Se trata de que gran parte del sistema educativo no forma lectores ni forma pensamiento lógico. Reproduce información dispersa, pero no criterio. Produce escolaridad, pero no necesariamente educación. Informa, no informa, pues no tiene formadores. Maestros, pedagogos.

José R. Albaine Pons formula el problema con crudeza cuando pregunta: "¿Cómo se vuelve una persona un lector?". Su respuesta es tan simple como decisiva: "Leyendo, leyendo y leyendo, no hay de otra". Y entre otros, Julio Leonardo Valeirón remata que hay que promover "el hábito de la lectura".

Esos y otros tantos llamados similares contienen una verdad que el discurso educativo contemporáneo muchas veces intenta evitar: no existen atajos para formar la inteligencia. Tampoco leyes que puedan remediar la desidia intelectual que nos circunda.

La lectura exige tiempo, concentración, memoria, interpretación, disciplina y paciencia. Obliga a sostener una idea más allá de la inmediatez. Obliga a pensar.

Por eso una sociedad acostumbrada únicamente al consumo fragmentario de información termina perdiendo profundidad intelectual. Se habitúa a reaccionar, pero no a comprender.

La diferencia entre información y formación es exactamente esa.

La inteligencia artificial (IA) puede resumir novelas, explicar teorías y organizar contenidos en segundos. Pero comprender no es recibir un resumen. Comprender exige atravesar el proceso intelectual.

Leer a Cervantes, Dostoievski o García Márquez no consiste en conocer argumentos. Consiste en entrar en conflicto con preguntas humanas complejas: el poder, la culpa, la ambición, la dignidad, el sufrimiento, la libertad.

Ese proceso lento forma algo que ninguna automatización puede entregar instantáneamente: criterio.

Quien lee profundamente aprende a detectar contradicciones, reconocer matices y desconfiar de respuestas simples. Aprende también a salir de sí mismo. Cada libro obliga a mirar el mundo desde otra conciencia.

Por eso León XIV definió la lectura como un "antídoto contra la cerrazón mental". La expresión es exacta. Una sociedad que deja de leer comienza a encerrarse dentro de sus propios reflejos inmediatos.

Pero el problema dominicano no termina en la lectura. Continúa en la debilidad del pensamiento matemático.

Las matemáticas no son únicamente operaciones numéricas. Son una escuela de rigor mental. Enseñan orden, estructura, demostración y coherencia. Enseñan a distinguir entre una afirmación válida y una ocurrencia.

Una educación matemáticamente débil produce pensamiento débil.

Y cuando una sociedad pierde capacidad lógica, se vuelve más vulnerable al simplismo político, a la manipulación mediática y a la improvisación pública.

Por eso resulta un error presentar las humanidades y las matemáticas como mundos opuestos. En realidad, ambas forman parte de la misma arquitectura intelectual.

La lectura, como el razonamiento lógico, desarrolla profundidad humana. La matemática desarrolla claridad racional.

La primera enseña a interpretar. La segunda enseña a demostrar.

Separadas, ambas quedan mutiladas.

El problema educativo dominicano parece consistir precisamente en haber debilitado las dos al mismo tiempo. Entre huelga y huelga, dejaron en el zafacón del olvido, incluso, las humanidades. Ni siquiera el país consciente de sí, y su copia de sistemas y estructuras educativas incorporadas al vapor, ha logrado consolidar un hábito y una cultura de lectura profunda ni ha fortalecido una cultura sólida de razonamiento matemático.

Las consecuencias son visibles en todos los niveles: dificultades de comprensión lectora, debilidad argumentativa, baja capacidad analítica y escasa continuidad intelectual.

Muchos estudiantes aprenden a repetir contenidos, pero no a pensar con autonomía.

Y ninguna transformación educativa será suficiente mientras siga confundiendo escolarización con formación intelectual.

Durante décadas hemos acumulado programas, decretos, diagnósticos, reorganizaciones institucionales y equipamiento supuestamente actualizado. Pero una sociedad no se transforma solamente cambiando estructuras administrativas y proponiendo sistemas integrados.

Se transforma formando hábitos mentales.

Educar no consiste únicamente en transmitir contenidos útiles al mercado laboral. Consiste en formar personas capaces de comprender la realidad, interpretar problemas complejos y actuar con criterio y sentido existencial y social.

Por eso la defensa de las humanidades no es un lujo cultural. Es una necesidad política y civilizatoria.

La literatura, la filosofía y la historia enseñan a comprender la condición humana. Las matemáticas enseñan rigor, orden y disciplina intelectual. Ambas resultan indispensables para cualquier sociedad que aspire a gobernarse racionalmente.

La IA vuelve todavía más urgente esta discusión.

Mientras más tareas cognoscitivas deleguemos a las máquinas, más importante será fortalecer aquello que no puede automatizarse completamente: el juicio crítico, la reflexión ética, la imaginación histórica y la capacidad de comprender el sentido de nuestras decisiones.

La técnica responde eficientemente al "cómo". Las humanidades siguen preguntando "por qué". Y las matemáticas obligan a demostrar si aquello que afirmamos tiene coherencia.

Sin esas tres dimensiones, el desarrollo tecnológico corre el riesgo de producir sociedades cada vez más eficientes y cada vez menos conscientes.

En República Dominicana, recuperar el hábito de la lectura y fortalecer el pensamiento matemático debería convertirse en una prioridad nacional. No únicamente para mejorar indicadores académicos, sino para reconstruir la capacidad intelectual del país.

Porque toda civilización termina pareciéndose al tipo de pensamiento que cultiva. Y una sociedad que deja de leer y de razonar rigurosamente comienza también a perder su capacidad de comprenderse, corregirse y proyectarse hacia el futuro.

Quizás ahí resida nuestro verdadero desafío educativo: no solo enseñar más cosas, de forma más pedagógica y sistemática, sino volver a enseñar a imaginar y pensar.

Por eso, creer que una ley, un decreto o una reorganización administrativa bastarán para corregir por sí solos el déficit pedagógico dominicano equivale a confundir educación con burocracia.

Ningún sistema educativo se transforma únicamente desde normas, organigramas o discursos oficiales si la sociedad continúa debilitando los hábitos intelectuales que sostienen toda cultura seria del conocimiento.

Las grandes transformaciones educativas no nacen de decretos. Nacen de una sociedad que aprende a valorar la lectura, el razonamiento, el estudio y la disciplina del pensamiento. Pensar lo contrario sería tan ilusorio como imaginar que Cervantes habría podido escribir el Quijote desde la fría racionalidad administrativa, despojado de los conflictos humanos, las contradicciones y las tensiones interiores que dieron origen a su obra.

Las verdaderas reformas educativas —como las grandes creaciones culturales— no surgen de la mecánica institucional, sino de una transformación profunda de la conciencia humana y de su razón de ser. En el ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje, por consiguiente, dicha transformación heurística requiere de la mejor capacitación de docentes idóneos para innovar libremente y ser capaces de respetar la diversidad singular de cada sujeto humano en formación.

Fernando Ferran Educador Profesor Investigador Programa de Estudios del Desarrollo Dominicano, PUCMM Ver más