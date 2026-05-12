El término “embestida”, y otros como “embestidura” y “embate”, son los que deben utilizarse en lugar de “embiste” para expresar la idea de lanzarse con ímpetu contra una persona o cosa, explica Fundéu Guzmán Ariza.

No obstante, es frecuente encontrar en los medios de comunicación frases como «La República Dominicana no está preparada para soportar el embiste de un huracán de categoría 4 o 5», «Los Leones del Escogido resistieron el embiste de los Charros de Jalisco» o «El resultado de la primera vuelta expuso a los organizadores de las elecciones a un embiste continuo».

El “Diccionario de la lengua española” registra el verbo “embestir” con el sentido literal y figurado de ‘ir con ímpetu sobre alguien o sobre algo’; como ‘acción y efecto de embestir’ los sustantivos asentados son “embestida” y “embestidura”.

En cambio, la forma “embiste”, que se emplea ocasionalmente como sustantivo, corresponde a la segunda y tercera persona del modo indicativo de “embestir”: «Una patana embiste contra la oficina de peaje de Las Américas».

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Existen, además, vocablos de sentido próximo a “embestir” que pueden emplearse en determinados contextos, tales como “embate” (‘acometida impetuosa’) o “envite” (‘empujón’).

Siendo así, en los ejemplos anteriores lo recomendable habría sido escribir «La República Dominicana no está preparada para soportar la embestida de un huracán de categoría 4 o 5», «Los Leones del Escogido resistieron la embestida de los Charros de Jalisco» y «El resultado de la primera vuelta expuso a los organizadores de las elecciones a un embate continuo».

Fundéu Guzmán Ariza (www.fundeu.do) es una iniciativa de la Fundación Guzmán Ariza Pro Academia Dominicana de la Lengua, institución sin fines de lucro entre cuyos objetivos se encuentra impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación de la República Dominicana. Cuenta con la asesoría de la Academia Dominicana de la Lengua, el Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía y la Fundéu RAE, así como con el patrocinio económico del bufete Guzmán Ariza.

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