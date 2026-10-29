La XV Semana Internacional de la poesía convirtió a Santo Domingo en un espacio de diálogo de voces, amistad y fraternidad entre culturas.

Del 19 al 25 de octubre, poetas dominicanos e internacionales participaron en una celebración de la palabra que recorrió centros educativos y culturales, con homenajes a Blanca Varela y Jaime Sabines y una dedicatoria permanente a Salomé Ureña, nuestra poeta nacional.

Durante 5 días, la poesía salió de los libros para encontrarse con la gente, recorrer escuelas, universidades y centros culturales, y propiciar un diálogo entre distintas tradiciones poéticas y literarias. La XV Semana Internacional de la Poesía de Santo Domingo, celebrada del 19 al 25 de octubre de 2026, reunió a poetas y escritores dominicanos e internacionales en una celebración de la palabra, la diversidad cultural, la amistad y la fraternidad entre los pueblos.

La Semana contó con poetas invitados de Colombia, Bolivia, Guatemala, México, España, Cuba, Italia, Perú, Bulgaria, Chile, Francia y Haití, además de representantes de la diáspora dominicana. Entre ellos figuraron William Ospina, Rodrigo Carrillo, María Baranda, Sonia Bentacour, Nancy Morejón, Roxanna Miranda, Danilo Manera, Paolo de Lima, Gabriel Chávez Casazola, Tanya Bachaseva, Daniela Alexandrova, Rosanna Miranda, Nicolas Meusnier, Samuel Gregorio y Marianela Medrano. La representación dominicana incluyó, entre otros, a José Enrique Delmonte, Dennis Español, Frank Báez, Juan Carlos Mieses, Luis Carvajal, Lorenzo Araujo, Fernando Cabrera, Patricia Minalla, Elsa Báez, Natacha Féliz, Ángela Suazo, Dinorah Coronado, Félix Villalobos, Liza Collado, Solangel Guzmán , Elena Ramos, Raúl Bartolomé, Rolando Bodden, Fernando Cabrera, Omar Mesón , Aquiles Julián Rosa Santos , Enegildo Peña y a numerosos poetas que compartieron sus obras con el público.

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Más que una sucesión de lecturas, el festival se convirtió en una experiencia de convivencia literaria . Las distintas voces, los acentos y las maneras de comprender el mundo encontraron un territorio común en la poesía. Cada encuentro propició el intercambio de experiencias, la conversación sobre la escritura y el acercamiento entre autores de diversas generaciones, procedencias y tradiciones.

Uno de los aspectos más significativos de esta edición fue la presencia de los poetas en centros educativos y culturales, llevando la literatura más allá de los espacios habituales de circulación artística. Las actividades se desarrollaron en instituciones como el Liceo Mauricio Báez, Colegio Babeque Secundaria, República de Colombia , Bartolomé Vegh ,Colegio Santa Rosa de Lima , el Centro de Excelencia Luis Encarnación Nolasco, INFODOSU, entre otros centros educativos y espacios culturales.

La programación también llegó a Santiago de los Caballeros, con lecturas poéticas en el Centro León y en el Recinto Santiago UASD. De esta manera, la poesía se acercó a estudiantes, docentes y públicos diversos, convirtiendo cada lectura en una oportunidad para escuchar otras voces, descubrir nuevas sensibilidades y reconocer la riqueza de la creación poética contemporánea.

La Semana Internacional de la Poesía está dedicada permanentemente a Salomé Ureña, nuestra poeta nacional, figura esencial de las letras dominicanas y referente de la educación y la cultura. Como parte de esta edición, el 21 de octubre se realizó un homenaje en el Altar de la Patria, reafirmando la vigencia de su legado intelectual y humano. Su presencia en la memoria cultural dominicana nos recuerda que la poesía también puede ser una forma de compromiso con la educación, la dignidad y el destino de una nación.

El programa incluyó, asimismo, homenajes a la poeta peruana Blanca Varela y al mexicano Jaime Sabines, dos voces fundamentales de la literatura latinoamericana. Sus obras, distintas en sus búsquedas y expresiones, representan caminos singulares para explorar la existencia, el amor, la intimidad y las contradicciones de la condición humana. Recordarlos en el marco de este encuentro internacional permitió celebrar la diversidad y la vitalidad de nuestra tradición poética.

El cierre tuvo lugar en la Quinta Dominicana, donde culminó una semana de lecturas, intercambios y experiencias compartidas entre los escritores participantes.

La XV Semana Internacional de la Poesía dejó, más allá de su programación, el testimonio de una comunidad reunida alrededor de la palabra. En un tiempo marcado por las divisiones y la intolerancia, el encuentro entre poetas de diferentes países reafirmó el valor de la cultura como espacio de diálogo, reconocimiento y entendimiento.

Durante esos días, Santo Domingo y Santiago de los Caballeros fueron escenarios de una experiencia que permitió descubrir cómo las diferencias geográficas y culturales pueden convertirse en posibilidades de acercamiento. La poesía, al fin y al cabo, no elimina las diferencias: las reconoce y las transforma en una forma de encuentro.

La Semana volvió así a recordarnos que la poesía no es un lujo ni un simple adorno de la existencia, sino una forma de conocimiento y una manera de mirar el mundo. Su verdadera celebración ocurre cuando el poema abandona la página, encuentra una voz y se convierte en una experiencia compartida.

La XV Semana Internacional de la Poesía de Santo Domingo fue organizada por un comité encabezado por Mateo Morrison, presidente de Espacios Culturales, y José Mármol, presidente del festival. Formaron parte también del equipo organizador Soledad Álvarez, Ángela Hernández,Dennis Español, Soledad Álvarez,José Enrique Delmonte, Basilio Belliard, Plinio Chahín, Ibeth Guzmán, Bileysi Reyes, Galia Ascencio De los Ángeles.

El trabajo de este equipo hizo posible la articulación de una programación que reunió a poetas de distintas nacionalidades y propició encuentros literarios en centros educativos, universidades y espacios culturales, reafirmando el compromiso del festival con la difusión de la poesía y el intercambio entre las culturas.

Plinio Chahín Escritor Poeta, crítico y ensayista dominicano. Profesor universitario. Ha publicado los siguientes libros: Pensar las formas; Fantasmas de otros; Sin remedio; Narración de un cuerpo; Ragazza incógnita;Ojos de penitente; Pasión en el oficio de escribir; Cabaret místico; ¿Literatura sin lenguaje? Escritos sobre el silencio y otros textos, Premio Nacional de Ensayo 2005; Hechizos de la hybris, Premio de Poesía Casa de Teatro del año 1998; Oficios de un celebrante; Solemnidades de la muerte; Consumación de la carne; Salvo el insomnio; Canción del olvido; entre otros. Ver más