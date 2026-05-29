La noche en Casa de Teatro poseía esa atmósfera especial de los acontecimientos artísticos que prometen algo distinto. Entre murmullos, expectativas y la intimidad característica de este emblemático espacio cultural dominicano, el público fue entrando lentamente en un universo donde la danza contemporánea, el teatro y la poesía terminarían fusionándose en una experiencia escénica de notable intensidad emocional y visual.

Y precisamente ahí radica uno de los mayores méritos de esta propuesta: su comprensión plena del lenguaje de la danza teatro. Cuando la danza moderna incorpora elementos teatrales, dramáticos, narrativos y audiovisuales, deja de ser únicamente movimiento coreográfico para transformarse en una disciplina donde el cuerpo, la actuación, el gesto, la palabra, las imágenes y la emoción construyen conjuntamente el discurso escénico.

En esta puesta en escena, los intérpretes no solo bailan: actúan, confrontan, sufren, acusan, dialogan y revelan las profundas contradicciones de la condición humana. A ello se suman las proyecciones visuales y ciertas atmósferas de composición cinematográfica que amplían la dimensión emocional de la obra y aportan dinamismo al relato escénico.

Rafael Morla y Erick Roque cierran La vida no es sueño en una imagen de profunda intensidad emocional, donde el silencio escénico y el movimiento parecen prolongarse más allá del telón final.

Fotografía: Mika Pasco.

La utilización de recursos audiovisuales y tomas de lenguaje casi cinematográfico contribuye además a reforzar el carácter onírico de la propuesta, creando transiciones visuales y estados emocionales que intensifican la sensación de estar transitando constantemente entre la realidad y el sueño, uno de los grandes ejes filosóficos del universo de Calderón.

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La propuesta concebida y dirigida por la reconocida coreógrafa y directora Marianela Boán parte de una relectura contemporánea de La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, considerada una de las obras cumbres del teatro barroco español y consolidación definitiva de la llamada comedia nueva tras Lope de Vega.

Más que trasladar literalmente el texto clásico a escena, la directora apuesta por una síntesis dramática donde la danza contemporánea, la danza aérea, el teatro y las artes visuales se integran en un lenguaje escénico de notable coherencia estética y emocional.

La compleja trama filosófica creada por Calderón, centrada en el príncipe Segismundo, encerrado desde su nacimiento por su padre, el rey Basilio, debido a una profecía fatal que encuentra aquí una poderosa traducción corporal. El conflicto entre libertad y poder, destino y voluntad, realidad y sueño, se expresa a través del movimiento, la tensión física y la relación dramática entre los intérpretes.

Uno de los grandes aciertos del montaje radica precisamente en esa capacidad de convertir las ideas filosóficas en experiencia visual y emocional. La coreografía transforma el encierro de Segismundo en una metáfora existencial donde el cuerpo parece debatirse constantemente entre el instinto, la violencia, el miedo y la posibilidad de redención.

La escenografía y la iluminación, diseñadas por Raúl Martin, apuestan por la sencillez y la funcionalidad, demostrando que la fuerza de una puesta en escena no depende de la abundancia de elementos, sino de la inteligencia con que estos son utilizados. Un gran lienzo blanco cuelga en el centro del escenario y se convierte en un recurso escénico de extraordinaria versatilidad para los protagonistas de la noche: el destacado actor y bailarín Rafael Morla y el extraordinario bailarín Erick Roque.

Rafael Morla y Erick Roque, protagonistas de La vida no es sueño, en una intensa y poética interpretación donde la danza, el teatro y la fuerza visual se funden en escena.

Fotografía: Mika Pasco.

Los intérpretes manipulan este elemento con creatividad y precisión, transformándolo en espacio de encierro, frontera, refugio o extensión simbólica de los conflictos interiores de los personajes. La relación entre los cuerpos, la luz y el lienzo genera imágenes de gran fuerza visual, perfectamente integradas al tejido dramático de la coreografía.

La iluminación juega además un papel determinante en la construcción de la atmósfera onírica de la obra. Las sombras, los contrastes y los claroscuros refuerzan constantemente la sensación de incertidumbre y fragilidad existencial que atraviesa el universo de “La vida no es sueño”.

La música constituye otro de los grandes pilares del espectáculo. La creación musical y los arreglos de José Andrés Molina aportan una dimensión sonora de notable sensibilidad y fuerza dramática. Un elaborado tejido de efectos sonoros, atmósferas y acordes acompaña el desarrollo escénico con admirable precisión.

Más que servir de simple acompañamiento, la banda sonora establece el ritmo interno de la acción, intensifica las confrontaciones emocionales y amplifica la tensión entre ambos intérpretes. En numerosos momentos, la música parece respirar junto a los cuerpos en escena, reforzando la sensación de conflicto, persecución, encierro y liberación que atraviesa toda la obra.

De izquierda a derecha: Danilo Ginebra, Yanela Hernández, Don Freddy Ginebra, el destacado actor y bailarín Rafael Morla, el talentoso bailarín Erick Roque y Karina Nobles, en un emotivo momento de júbilo y celebración en los camerinos tras la función.

Fotografía: Mika Pasco.

La integración entre música, movimiento, iluminación y recursos audiovisuales contribuye decisivamente a la atmósfera onírica y filosófica del montaje, convirtiendo el universo escénico en una experiencia sensorial profundamente envolvente.

Especialmente logrado resulta el uso del espacio escénico. La propuesta rompe en diversos momentos la frontalidad tradicional del escenario e invade la platea, integrando al público dentro del conflicto dramático. Cuando el padre persigue y acusa al hijo atravesando el espacio de los espectadores, la sensación de persecución y confrontación adquiere una intensidad profundamente inquietante.

Ese desplazamiento hacia la audiencia no funciona como recurso efectista, sino como una extensión orgánica de la puesta en escena. Los espectadores dejan de ser simples observadores para convertirse emocionalmente en parte del drama. La cercanía física de los intérpretes genera una atmósfera de sugestión teatral que fortalece el impacto emocional del montaje.

En ese universo escénico de gran belleza visual y tensión filosófica, Rafael Morla ofrece una interpretación magistral. Su presencia escénica, el dominio de la palabra y la profundidad con que asume los textos de Calderón aportan gravedad poética y espesor dramático a toda la propuesta.

Los versos más populares de La vida es sueño resonaron con especial intensidad en su voz:

“¿Qué es la vida? Un frenesí.

¿Qué es la vida? Una ilusión,

una sombra, una ficción;

y el mayor bien es pequeño;

que toda la vida es sueño,

y los sueños, sueños son.”

Y también:

“Sueña el rey que es rey, y vive

con este engaño mandando…”

Aquellas estrofas bastaron para capturar emocionalmente al público presente. Pronunciadas en medio de la intensidad física de la danza y la atmósfera visual del espectáculo, adquirieron una resonancia contemporánea y profundamente humana.

A su lado, el bailarín Erick Roque despliega una actuación de admirable entrega corporal y expresiva. Su trabajo físico traduce con precisión los conflictos internos de Segismundo, oscilando entre la rebeldía, la vulnerabilidad, la furia y la transformación interior.

La relación escénica entre Morla y Roque constituye uno de los mayores logros de la puesta en escena. Más que una interacción entre actor y bailarín, lo que surge es un verdadero diálogo entre la palabra y el movimiento, entre el pensamiento filosófico y la emoción física, entre el teatro y la danza contemporánea.

El resultado final es una obra de notable madurez artística que demuestra cómo los grandes clásicos continúan vivos cuando son reinterpretados desde nuevos lenguajes escénicos capaces de dialogar con las sensibilidades contemporáneas.

Marianela Boán logra así transformar el universo filosófico de Calderón en una experiencia escénica intensa, moderna y profundamente humana, donde el espectador no solo contempla una obra, sino que termina también interrogándose sobre el poder, la libertad, la existencia y la naturaleza misma de la realidad.

Daniloginebra54@gmail.com

Danilo Ginebra Publicista y director de teatro Danilo Ginebra. Director de teatro, publicista y gestor cultural, reconocido por su innovación y compromiso con los valores patrióticos y sociales. Su dedicación al arte, la publicidad y la política refleja su incansable esfuerzo por el bienestar colectivo. Se distingue por su trato afable y su solidaridad. Ver más