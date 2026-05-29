Un grupo de artistas plásticos dominicanos participa en la actividad cultural Del Arte de la Juventud al Homenaje a las Madres: Tardes con los Artistas, una propuesta que combinará exhibición artística, pintura en vivo e interacción con el público como parte de la celebración del Día de las Madres.

La iniciativa reunirá a Francy García, Ivelisse de León, África Javier, Carlos Grant, Wanda Cortorreal, José Aridio Taveras, Edgar Valerio, Edmon Leclerc, Franklin Rodríguez, Josy Jiménez, Stepanova, Luis Heredia y Ezequiel Pichardo, quienes compartirán con los asistentes aspectos de su técnica, inspiración y proceso creativo.

La actividad se desarrollará del 27 al 30 de mayo, en horario de 2:00 de la tarde a 8:00 de la noche, en el Nader Design Center, ubicado en la calle San Martín de Porres esquina Rafael Augusto Sánchez, en el sector Naco, Distrito Nacional.

Además de observar el trabajo de los artistas en tiempo real, los visitantes podrán adquirir obras originales disponibles para la venta, una opción que los organizadores presentan como alternativa de regalo para el Día de las Madres.

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La propuesta está dirigida a amantes del arte, coleccionistas y familias interesadas en disfrutar de una experiencia cultural centrada en las artes visuales y el contacto directo con los creadores.

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