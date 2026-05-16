–Guatemala—

Guatemala es uno de los 4 países de las Americas que tiene un premio Nobel de Literatura, Miguel Angel Asturias, el que supo reivindicar la herencia indígena, “Leyendas de Guatemala” y retratar la ignominia de las dictaduras del continente en el” Señor Presidente”. Por eso, la rica tradición que se respira en las letras chapinas, que hoy por hoy, son una fiel muestra de las tradiciones Mayas y de otras etnias originarias que han sabido a través de los siglos decir, lo que somos más allá de las anécdotas.

Así, Guatemala, con su rica geografía, su portentoso patrimonio material e inmaterial, le dice al mundo que su arqueología, nada tiene que envidiar a las de los países en donde “empezó la civilización occidental”, si fue por ahí que realmente empezó, porque si vemos los vasos comunicantes de una y otra, no se puede decir, a ciencia cierta, dónde una y dónde la otra. Son lo mismo y Guatemala, como prolongación y parte esencial del imperio Azteca, es la mejor muestra de ello.

Arquitectura de la Mesoamérica única, patrimonio del paso de la cultura colonial, imponentes selvas y prístinas flora y fauna que solo es propia de esas tierras, una belleza inimaginable de algunas regiones bañadas por ríos inmensos y caudalosos y su asombrosa historia de furiosos volcanes hacen de esta tierra propicia para la mitología y las historias, que han contado muchos desde los pueblos originarios hasta los que presentan la cotidianidad de hoy día, infectada por la peste de los politicos.

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Y la poesía hecha por mujer, a través de los años no puede estar exenta de este recuento. Desde las letras colonias, la República y hoy, en esta posmodernidad líquida, siempre el sello de mujer ha estado signando la literariedad de un país que la política ha opacado el brillo de los intelectuales; pero la política mal hecha, la política “truchimañera” como en todos nuestros países, la política que desterró el honor y le dio paso al horror como cuando abandonó la democracia instalada en el efímero gobierno de Jacobo Árbenz Guzmán a principio de la década de los 50 y su posterior derrocamiento en 1954.

A la mayoría de las poetas que voy a tratar de reseñar hoy las conocí en 2022 en un evento de literatura: el Festival Internacional de Poesía en la hermosa ciudad de Quetzaltenango, cuna del Ron Zacapa y de la Cerveza Gallo, valga el comercial, una ciudad con una rica tradición literaria, a propósito, este año en noviembre celebrará la 21.ª edición del Festival y está programado del 25 al 28. Ojalá y los poetas de esta parte del mundo se den una vuelta, es único ese espacio y, además, hace un frio endiablado en la ciudad. Mucha y buena poesía escrita por mujeres de todas las etnias, colores y sabores disfrutamos ahí, pues el 75 % de los escritores asistentes eran mujeres, lo que me permitió hacer un perfil muy acabado de lo que estaba y esta pasando en Guatemala en la poesía actual: casi toda la que se publica está escrita por mujeres con un talento excepcional y de una formación intelectual a toda prueba. Las que son académicas y las que no; las que representan sus tradiciones y las feministas que son mayorías y las que ven el discurso más allá de la impronta política e inmediatista. Pero todas asumen la palabra con una seriedad que asombra. Empecemos:

Ángela Eunice Sacalxot, nació en Quetzaltenango, Guatemala, 1993.

Escritora. Ha publicado los libros de poesía “Noche en mi ventana”

(Editorial POE, 2018) y “Madre miedo” (Sión Editorial, 2022).

Parte de su obra poética se encuentra en distintas antologías, revistas electrónicas,

fanzine y algunos espacios de difusión literaria en internet.

Primer lugar en el concurso literario Letropías de Lucano Coffee and Books

(2018), segundo lugar del certamen de poesía Matasanos Practicantes del Centro

Universitario de Occidente (2015), finalista en el primer certamen literario

internacional Lone Star de Poetas Houston (2020). Ha participado en distintos

festivales y lecturas poéticas.

“Todos los perros de la cuadra

se forman en silencio frente a mi puerta

jauría de hambre y de huesos ambulantes.

Sin falta cada noche, aúllan y ladran

son los voceros de otros o de nadie

son el sonido de la tormenta que no cae.

¿Qué quieren? ¿Qué buscan?

¿A quién ven?” – Jauría-

Es una de las jóvenes del grupo de escritoras. Pero con un talento único y con muchos deseos de aprender del oficio. Su poesía es intimista, cotidiana, muy centrada en su realidad de mujer de provincia y de mujer que trabaja por su colectividad en los grupos sociales y de solidaridad con las mujeres de sus comunidades. Pero, sobre todo, ama la poesía y la palabra que deslumbra en esos espacios de silencios que derraman los montes y las quebradas de su amado Quetzaltenango.

Angie Masters, graduada como Profesora de Enseñanza Media, con estudios

en Sociología y Pedagogía en el Cunori (Usac, Chiquimula) experiencia en

trabajo comunitario, gestión cultural y procesos de acompañamiento a

mujeres sobrevivientes de violencia.

Declamadora y poeta publicada en diferentes antologías de festivales a

nivel centroamericano y nacional como Anastasio Aquino (El Salvador),

La espera infinita (Honduras), Poesía sin fronteras (Guatemala), Escritores

en Cuarentena (Honduras), FIPQ (Guatemala) Una palabra que perfora el

tiempo (Guatemala).

“Yo no existo para incomodar

Pero incomodo al existir

Porque nací mujer dicen

Porque me siento mujer dicen

Porque me sé mujer dicen

Porque me gusta una mujer dicen

Porque no tengo normas para ser mujer dicen…

Yo no menstruo a escondidas para no incomodar…

Yo menstruo porque soy hija de la luna

Porque cada 28 días me rompo y me remiendo solita desde adentro

Y sangro, sin miedo y sin vergüenzas…” -Existencia que incomoda-

Como ven, es una poesía mas reflexiva, pero confrontativa con el status quo que ve a la mujer como si fuera un estereotipo raro de una vida etérea, sin darse o no querían darse cuenta de que ella, como los demás, es la misma que grita y ríe en cada momento de su existencia. Y la poeta, lo grita y lo denuncia, porque esta harta de lo que la hipocresía hace con una vida que se desanda en su diario vivir. Esa es la poesía que denuncia la complicidad del silencio de los que a golpe de mentiras no dejan filtrar el ser que es toda mujer terrenal, y cada vez más lejos de esa vacuidad que llaman superficialidad.

Julia María Nimatuj, nacida el 20 de octubre de 1981 en Totonicapán

pero residente en Quetzaltenango, de profesión Ingeniera agrónoma.

Miembro del Club de Poesía Casa los Altos desde ya varios años.

Ganadora del segundo lugar en rama de Verso en Juegos Florales

de Estanzuela Zacapa y Jutiapa.

Ganadora del primer lugar en la rama de Verso en Juegos Florales de

Totonicapan, 2023.

Su poesía se encuentra en: “Efluvio Poético y Éxtasis Converso”, antologías

Club de poesía Casa los Altos, 2014, 2015. Revista La Estancia, Estanzuela

Zacapa, 2016. Memoria 4to festival internacional de Poesía Aguacatan

“Antología Festival internacional Antigua Guatemala”, 2019. Fanzine

mexicano Yomoram Jyayajpapä’is jäyätzame mujeres poetas en Xelaju,

Publicación en el mes de agosto de 2022 en la revista Digital gaZeta.

Participación en la Antología de Poetas Quetzaltecos Tomo II, Sion Editorial,

Abril 2023.

“Ahogándome en soliloquios

Que solo el sol entibia,

Me reflejo en los mares a mí alrededor,

Alcanzo a ver que solo soy caña,

Atrás quedaron los sueños de maizal,

Atrás quedaron las trojas donde soy cuna y tumba,

Pero por delante me queda nutrir mi karma terracota.

Le escuche decir que todo se perdió

Pero yo digo que solo se transformó,

La catástrofe lenta, es un rápido vistazo a la vida

Que de todas formas algún día debía terminar,

No habrá cosecha solo abonado!!”-La Caña–

En sus textos, casi todos, esta reflejado esa herencia de la tierra y el compromiso con cantarle a los lugares y situaciones que reflejan su estrategia de vida y la de la gente de la zona rural. Pero al mismo tiempo, se respira esa nostalgia de saber que por más que se trabaje los frutos jamás serán para el que lo trabaja. Ese es el campo de su Guatemala, de casi todos los países del Istmo, apenas si lo que se cosecha es para la subsistencia. Y la tierra sigue en las manos equivocadas y ella lo signa en sus versos que destilan nostalgia, pero nunca resignación.

Kirsten Schmidt, nacida el 24 de marzo de 1997, estudiante

de Ciencias jurídicas y sociales, lectora apasionada que encontró en la

escritura un mecanismo de supervivencia para un corazón extraviado, que

convirtió la poesía en un camino para vivir la vida con pasión y alegría aún

tras la perdida y el duelo, haciendo que las despedidas pesen menos y el

amor dure más.

Desde hace unos años inicio a presentarse en algunos recitales poéticos,

en 2022 publicó el poemario “Compulsiones” a cargo de la editorial Metáfora.

Junto con la Ángela Eunice Sacalxot, son las más jóvenes de la representación de la nueva poesía escrita por mujeres, y han descollado, gracias al apoyo que editorial como Metáfora que dirige el amigo y mejor poeta, Marvin García Citalán, quien ha asumido la difusión de las nuevas generaciones de escritores/ras guatemalteco, sin esperar nada a cambio, solo el sacrificio de una especie de sacerdocio. Ha sido ganadora de una de las últimas entregas del concurso que se realiza en su ciudad con motivo de los Juegos Florales y en el festival se da a conocer el o la ganadora. Su poesía es una especie de toma de conciencia de la condición de mujer joven y llena de ganas de comerse el mundo, su mundo.

“Nauseabundo deseo de ser otra que no soy. Comulgan en mi cuerpo

la absurda creencia de que la belleza determina cuánto valgo.

Tengo culpa abrazada a mi espalda, debería comer menos y caminar

más.

Si tan solo me esforzará lo suficiente conseguiría ser más como otra,

Pero no soy.

De niña se me enseñó a detestar toda imperfección.

La belleza se me enseñó como un acto de culto.

La vergüenza se me hunde en el abultado vientre, que tampoco

desaparece.

Baila y arremolina sobre mi piel el viejo deseo de ser otra que no soy.”-La Culpa-

Este grupo de escritoras de Guatemala, en su mayoría muy jóvenes, nos ayudan a identificar un hilo conductor, la defensa de la madre tierra, los valores ancestrales y esa

mujer que está detrás de los cambios que se pudiesen dar y que se están dando

en la estructura social de ese país. Literatura comprometida, se podría decir,

pero comprometida con el amor, los valores humanos y esa sed de transformar

el amor a algo más trascendente. Algunas más duchas en el oficio, otras más

emocionadas y prestas a decirlo todo en una sola bocanada, pero al fin, es la

palabra “la que canta, la que ríe, la que llora”.

Todas llevan en sus hombros la herencia de escritores de la talla de Humberto Ak’abal (1952-2019), poeta Maya k’iche' reconocido internacionalmente por su poesía en k’iche' y español, enfocada en la naturaleza y la cosmogonía Maya. Ana María Rodas, figura fundamental de la poesía feminista contemporánea, reconocida por romper esquemas tradicionales en la literatura guatemalteca. Francisco Morales Santos (1940), poeta, fundador del grupo "Nuevo Signo", Premio Nacional de Literatura 1988, conocido por obras como “Agua en el silencio.”

Luz Méndez de la Vega, poetisa y académica galardonada con el Premio Nacional de Literatura. Margarita Carrera (1929-2018), destacada poeta, ensayista y académica guatemalteca. Maya Cu Choc y Rosa Chávez, voces contemporáneas de la escritura Maya.

Luis de Lión (poeta indígena pionero) Antonio Brañas Carlos Solórzano (teatro/poesía) y muchos más, demasiados poetas que han hecho de esta tierra su espacio infinito de denuncia y canto a sus ancestros.

Hoy la literatura, en especial la poesía guatemalteca, goza de buena salud y tiene en este grupo de jóvenes y no tan jóvenes mujeres, su mejor y más firme exponente; en un país en que los políticos tratan de ser la estrella del espectáculo cada cuatro anos y siempre, donde los carteles dictan la ley de la selva a su antojo, cuando debería de ser lo contrario, la poesía debería de caminar al lado de la vida de la gente que suena, se levanta, vive y muere en espera de la reivindicación del amor. He dicho.

Dionisio De Jesús Diplomático, poeta Dionisio de Jesús. Poeta, diplomático, mercadólogo y especialista en comunicación política. Estudió educación, mención filosofía y letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Realizó estudios de Postgrado en Mercadeo en la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), donde impartió docencia; obtuvo Maestría en Mercadeo, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, (PUCMM), donde también fue docente y terminó una especialización en Comunicación Corporativa (publicidad de imagen y relaciones públicas) en España, Young & Rubicam, Madrid, España, homologada por la Universidad Complutense. Diplomado en Diplomacia Cultural, auspiciado por la Cancillería de Costa Rica, la Cancillería de El Salvador y la Embajada de la República Dominicana en Costa Rica. Cursó una Especialización en Negociación y Diplomacia Climática, Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, INESDYC, Cancillería de la República Dominicana. Taller-Diplomado: “Conociendo la Institucionalidad del SICA”, impartido por el Instituto Centroamericano de Administración Pública-ICAP, la Embajada Dominicana en Costa Rica. Diplomado y Especialización sobre el Sistema de la Integración Centroamericana, Niveles I y II, auspiciado por la Cancillería de El Salvador, Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, Vicepresidencia de El Salvador y la Fundación Alemana, Hanns Seidel Stiftung., pendiente presentación trabajo final para optar por el grado de Maestría. Ha publicado 12 libros de poemas; sus textos han sido antologados en más de 15 antologías en República Dominicana y el extranjero. Laboró como Director Creativo en las más grandes y prestigiosas agencias de publicidad de su país, entre los años de 1987-2004. Ha sido profesor de marketing, publicidad y comunicación en universidades de República Dominicana y El Salvador. Ha sido consultor de campañas políticas en su país, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras, entre los años 2000-2025. Produce desde El Salvador, el Podcast:” Bitácora Centroamericana y Caribeña”, cada lunes a las 7:00 PM, hora de El Salvador, trasmitido por YouTube y Facebook a través de la plataforma Cronio TV. Ver más