La historia cultural e intelectual de la República Dominicana está marcada por figuras que han trascendido el tiempo y las fronteras gracias a la profundidad de sus ideas, la excelencia de sus obras y el firme compromiso que asumieron con la educación, la identidad nacional y el desarrollo humano. Entre esos nombres inmortales sobresalen con singular grandeza Pedro Henríquez Ureña y Pedro Mir, dos pilares fundamentales de la literatura, el humanismo y el pensamiento dominicano e hispanoamericano.

Pedro Nicolás Federico Henríquez Ureña nació el 29 de junio de 1884 en Santo Domingo, en el seno de una familia profundamente vinculada a la educación, las letras y la cultura. Desde temprana edad demostró una inteligencia extraordinaria, una notable sensibilidad humanística y un inmenso amor por el conocimiento. Falleció el 11 de mayo de 1946 en Buenos Aires, dejando un legado intelectual que continúa siendo admirado y estudiado en múltiples países del mundo.

Considerado uno de los humanistas más brillantes de América Latina, Pedro Henríquez Ureña desarrolló una sobresaliente trayectoria como filólogo, maestro, ensayista, crítico literario y pensador continental, ejerciendo una influyente labor académica y cultural. Su vasta formación intelectual y su extraordinaria capacidad analítica le permitieron convertirse en una referencia imprescindible dentro de la literatura y del pensamiento hispanoamericano del siglo XX.

Entre sus cualidades más excepcionales sobresalían la disciplina intelectual, la elegancia en el razonamiento, la humildad, la profundidad crítica y una admirable vocación por la enseñanza. Fue un estudioso incansable, convencido de que la educación y la cultura constituían herramientas esenciales para el crecimiento de las sociedades y para la formación de ciudadanos más conscientes, libres y sensibles.

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Pedro Henríquez Ureña impartió docencia y desarrolló importantes investigaciones en países como Estados Unidos, México, España, Cuba y Argentina. Su obra trascendió las fronteras dominicanas gracias a la universalidad de sus reflexiones y a su visión integradora de la cultura latinoamericana. Entre sus escritos más destacados figura Seis ensayos en busca de nuestra expresión, obra fundamental en la que reflexiona sobre la identidad cultural de América Latina y sobre la necesidad de construir una expresión auténtica y genuina de nuestros pueblos.

Además de su inmenso aporte académico, Pedro Henríquez Ureña representó el ideal del intelectual comprometido con los valores humanos, el pensamiento crítico y el fortalecimiento espiritual de la sociedad. Su legado continúa inspirando a generaciones de estudiantes, docentes e investigadores que encuentran en su obra una fuente permanente de sabiduría, orientación intelectual y sensibilidad cultural.

Por otro lado, Pedro Julio Mir Valentín nació el 3 de junio de 1913 en San Pedro de Macorís. Desde temprana edad manifestó una profunda sensibilidad social y un extraordinario talento para la poesía y la escritura. Falleció el 11 de julio del año 2000 en Santo Domingo, dejando una huella imborrable en la literatura dominicana y latinoamericana.

Pedro Mir es reconocido como el Poeta Nacional Dominicano, distinción que refleja la grandeza de su obra y su invaluable aporte a la identidad cultural del país, Premio Nacional de Literatura, y recibió el título de Doctor Honoris Causa por el Hunter College de la Universidad de Nueva York, Estados Unidos. Su poesía estuvo marcada por el amor a la patria, la defensa de la dignidad humana y la preocupación por las injusticias sociales. A través de sus versos logró interpretar el alma del pueblo dominicano y expresar las esperanzas, luchas y sueños de toda una nación.

Su obra más emblemática, Hay un país en el mundo, es considerada uno de los poemas más importantes de la literatura dominicana e hispanoamericana. En ella, Pedro Mir retrata con extraordinaria sensibilidad la realidad histórica y social de la República Dominicana, elevando la poesía a una dimensión profundamente humana, patriótica y universal.

Entre las cualidades más admirables de Pedro Mir se encontraban su sensibilidad artística, su compromiso social, su amor por la verdad y su profunda identificación con las causas del pueblo dominicano. Fue también abogado, ensayista y maestro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), destacándose siempre por la profundidad de sus ideas y por su firme defensa de la soberanía cultural y de la identidad nacional. Asimismo, es reconocido como el padre de la educación estética dominicana, al desarrollar un pensamiento en el que la formación artística y humanística ocupaba un lugar esencial dentro del crecimiento integral del ser humano.

La trascendencia de la obra de Pedro Mir va más allá del ámbito literario, pues su pensamiento contribuyó de manera decisiva al fortalecimiento de la identidad cultural dominicana y a la formación de una conciencia crítica en varias generaciones. Su legado intelectual continúa vigente en las aulas, en los espacios académicos y en el estudio de las humanidades, donde su visión sobre la educación estética otorgó un papel fundamental al arte como instrumento de formación integral. A través de sus reflexiones impulsó una articulación entre las humanidades, la filosofía del arte y la sensibilidad estética, promoviendo programas y enfoques orientados al conocimiento artístico y al desarrollo cultural del ser humano.

La trascendencia de estas dos figuras ha quedado inmortalizada no solamente en sus libros y aportes intelectuales, sino también en importantes espacios culturales y académicos que llevan sus nombres. La Biblioteca Pedro Mir, perteneciente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, constituye uno de los centros bibliográficos más importantes del país y representa un símbolo del conocimiento, la investigación y el acceso democrático a la educación superior.

Asimismo, la Biblioteca Pedro Henríquez Ureña honra la memoria y el legado del gran humanista dominicano, promoviendo la lectura, el pensamiento crítico y la preservación de la cultura nacional.

Pedro Henríquez Ureña y Pedro Mir representan dos de las expresiones más elevadas de la inteligencia y de la sensibilidad dominicana. Ambos dedicaron sus vidas al fortalecimiento de la cultura, de la literatura, al cultivo del pensamiento y a la defensa de la dignidad humana. Sus trayectorias constituyen ejemplos de excelencia intelectual, compromiso ético, integridad y amor profundo por la patria.

Hoy, sus nombres continúan iluminando las aulas, las bibliotecas y los espacios académicos de la República Dominicana y de toda América Latina. Su legado demuestra que la educación, la literatura y la cultura son fuerzas capaces de transformar sociedades y de construir un futuro más humano, más sensible, más consciente y más digno para todos.

Por consiguiente, la grandeza de Pedro Henríquez Ureña y Pedro Mir reside en haber convertido el pensamiento y la palabra en auténticos pilares de la identidad dominicana y latinoamericana. Ambos elevaron el nombre de la República Dominicana mediante una obra profundamente humana, ética y universal, demostrando que la cultura, la literatura y la educación poseen la capacidad de dignificar a los pueblos y fortalecer su conciencia histórica. Desde la profundidad ensayística y humanista de Pedro Henríquez Ureña hasta la sensibilidad poética y social de Pedro Mir, sus legados continúan iluminando el camino de las nuevas generaciones, reafirmando que las ideas, cuando nacen del amor por la patria y del compromiso con la verdad, trascienden el tiempo y permanecen eternamente vivas en la memoria colectiva de las naciones.

Víctor Ángel Cuello Docente UASD Publicista, docente universitario y dirigente social. · Docente de la Escuela de Crítica e Historia del Arte de la Facultad de Artes, UASD. · Asistente técnico de la Vicerrectoría de Extensión, UASD. · Miembro activo de organizaciones de servicio social y comunitario. Ver más