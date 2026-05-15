El Centro León abrió este viernes sus puertas en Santiago con una exposición que no es solo una muestra de arte: es una declaración sobre qué significa hacer cultura en el Caribe contemporáneo. La inauguración del 29 Concurso de Arte Eduardo León Jimenes reunió a 19 artistas de República Dominicana, Bahamas y Haití para explorar, desde disciplinas y geografías distintas, temas que van de la memoria migrante a los legados coloniales, del cuerpo al agua, de la casa a la nación.

Seis décadas, una sola apuesta: el arte como pensamiento crítico

Desde 1964, el Concurso de Arte Eduardo León Jimenes ha funcionado como termómetro de las artes visuales dominicanas. En ese tiempo, 28 ediciones previas han distinguido a 132 artistas, premiado 193 obras y reunido a 66 jurados. Esas piezas hoy integran la Colección Eduardo León Jimenes de Artes Visuales, uno de los acervos privados más significativos del país.

Lo que comenzó como un estímulo a la creatividad nacional se ha transformado, edición a edición, en un espacio de interlocución regional. Esta 29ª entrega da un paso más en esa dirección: por primera vez, el certamen incorpora de manera explícita a artistas de Bahamas y Haití, ampliando el diálogo más allá de la frontera dominicana hacia un archipiélago cultural compartido.

Una curaduría que cuida antes de seleccionar

El equipo curatorial de esta edición —integrado por José Roca, Luis Graham Castillo y Suset Sánchez, bajo la dirección de la curadora en jefe Sara Hermann Morera— planteó desde el inicio una premisa que va contra la lógica del concurso tradicional.

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"La labor del curador implica un compromiso profundo que se encuentra en su propia etimología: acompañar o cuidar. En este proceso, más que seleccionar obras, quisimos analizar prácticas y trayectorias para servir como un eco a las ideas de los artistas", señaló Roca durante la ceremonia inaugural.

Esa postura —la curaduría como escucha antes que como veredicto— se refleja en la estructura de la muestra, organizada en tres ejes temáticos que no son categorías estancas sino conversaciones abiertas:

La casa y la nación

Un eje que interroga los silencios y los relatos que disciplinan a la sociedad dominicana: qué se cuenta, qué se omite, quién tiene derecho a narrar.

Archipiélagos de afromemorias

Una reivindicación de la agencia afrodescendiente y su potencia creativa, en un Caribe donde esa herencia sigue siendo disputada y, con frecuencia, invisibilizada.

Ecosistemas líquidos

El agua como metáfora y como realidad: geografía, espiritualidad, frontera, infraestructura. Un eje que conecta islas, cuerpos y memorias a través del elemento que define al Caribe.

Los 19 artistas de la muestra

La selección reúne a América Olivo, Karmadavis, Digno Roa, Eliazar Ortiz, Elisa Bergel Melo, Freddy Guerrero, George Heinsen, Isabella Hiraldo, Nazario, Julia Aurora Guzmán, Julianny Ariza Vólquez, Laura Kingsley, Noa Batlle y Soraya Abu Naba’a, junto a thaís espaillat ureña y Yermine Richardson por República Dominicana; Kachelle Knowles por Bahamas; y Maksaens Denis y Reginald Senatus -Redji- por Haití.

Digno Roa, quien habló en representación del grupo, resumió el espíritu colectivo de la muestra: "Formar parte de esta edición era algo que, sin saber exactamente cómo, siempre estuvo entre mis planes. Ver la diversidad de miradas, de preocupaciones y de formas de hacer me recuerda que el arte no es un camino solitario, sino una conversación constante en equipo".

Una apuesta pedagógica que va más allá de las salas

La exposición no se agota en las obras. El Centro León diseñó espacios de interacción para públicos de todas las edades, recursos de mediación familiar y un programa de actividades que incluye visitas mediadas, diálogos en sala y encuentros en la Mediateca. El objetivo es vincular los temas de las obras con el acervo documental del centro, convirtiendo la muestra en un dispositivo de educación cultural sostenida.

La doctora María Amalia León, presidenta de la Fundación Eduardo León Jimenes y del Centro León, lo planteó en términos de adaptación histórica: "Este certamen ha sabido ajustarse en cada etapa a las necesidades de la cultura y de los artistas. Ha ido incorporando otras modalidades, creando otros espacios para el desarrollo de nuevas maneras de narrar historias, provocar reflexiones y plantear interrogantes."

Datos prácticos

La exposición del 29 Concurso de Arte Eduardo León Jimenes está abierta al público desde este viernes 15 de mayo de 2026 en la Sala de Exposiciones Temporales del Centro León, ubicado en la Avenida 27 de Febrero No. 146, Santiago de los Caballeros.

Horario: martes a domingo, de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

martes a domingo, de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. Entrada gratuita los martes

Más información: caelj.centroleon.org.do

Una historia mágica

El Concurso de Arte Eduardo León Jimenes es considerado uno de los certámenes de artes visuales de mayor permanencia en América Latina. Su colección acumulada a lo largo de seis décadas constituye un registro único de la evolución del arte dominicano y caribeño, desde las tendencias figurativas de los años sesenta hasta las prácticas conceptuales, performáticas y multidisciplinarias del presente.

La incorporación de artistas haitianos y bahameños en esta edición no es un gesto cosmético: responde a una reconfiguración del campo artístico caribeño que reconoce la movilidad, el conflicto y la invención como condiciones estructurales de la región, no como excepciones.

1 de 5 | El concurso trae variados encuentros. 2 de 5 | Lo que comenzó como un estímulo a la creatividad nacional se ha transformado, edición a edición, en un espacio de interlocución regional. 3 de 5 | El Centro León diseñó espacios de interacción para públicos de todas las edades, recursos de mediación familiar y un programa de actividades que incluye visitas mediadas, diálogos en sala y encuentros en la Mediateca. 4 de 5 | El Concurso de Arte Eduardo León Jimenes es considerado uno de los certámenes de artes visuales de mayor permanencia en América Latina. 5 de 5 | Una historia de arte y transformación, el Concurso Eduardo León Jimenes inicia su edición 29.

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