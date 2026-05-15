En el corazón cultural de Santiago, allí donde el arte suele encontrar refugio, pensamiento y permanencia, el Centro León volvió a convertirse en escenario de uno de los acontecimientos culturales más trascendentes de la región: la inauguración del 29 Concurso de Arte Eduardo León Jimenes. Más que una exposición, el evento se sintió como una convocatoria de memorias, sensibilidades y preguntas esenciales sobre el Caribe contemporáneo.

Con seis décadas de trayectoria, este certamen ha logrado algo poco común en América Latina: mantenerse vivo sin perder capacidad de transformación. Cada edición parece dialogar con su tiempo histórico, y esta vigésimo novena entrega confirma esa vocación de renovación. La incorporación de artistas de Haití y Bahamas, junto a creadores dominicanos residentes dentro y fuera del país, amplía la mirada del concurso y lo convierte en un verdadero mapa emocional y cultural del Caribe.

Desde los primeros recorridos por la sala, el visitante percibe que las obras no buscan únicamente ser observadas; desean provocar reflexión, memoria y cuestionamiento. Hay piezas que hablan desde la herida colonial todavía abierta; otras exploran los vínculos entre cuerpo, territorio y espiritualidad. Algunas evocan silencios familiares y nacionales; otras convierten el agua, la migración y la casa en símbolos profundamente humanos. Todo ello conforma una narrativa coral donde el Caribe deja de ser geografía para convertirse en conciencia compartida.

De izquierda a derecha, María Elena Aguayo, directora ejecutiva de la Fundación Eduardo León Jimenes; María Luisa Asilis, directora ejecutiva del Centro León; y María Amalia León, presidenta de la Fundación Eduardo León Jimenes y figura esencial del desarrollo cultural dominicano, durante la inauguración del 29 Concurso de Arte Eduardo León Jimenes.

Uno de los momentos más significativos de la noche fue escuchar las palabras de la doctora María Amalia León, cuya intervención estuvo marcada por una profunda sensibilidad cultural y una visión clara sobre el papel transformador del arte. Al referirse a la evolución del concurso expresó que este “ha sabido ajustarse en cada etapa a las necesidades de la cultura y de los artistas”, incorporando nuevas maneras de narrar historias, provocar reflexiones y abrir interrogantes. Sus palabras tuvieron la serenidad de quien comprende que el arte auténtico no puede permanecer inmóvil, porque la sociedad tampoco lo está.

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La doctora María Amalia León dejó sentir además que esta apertura hacia otras geografías del Caribe no representa únicamente una expansión institucional, sino un acto de afirmación cultural. Su discurso reveló una comprensión del Caribe como un espacio vivo de memoria, movilidad, mestizaje y resistencia creativa. Y quizás ahí radica una de las mayores virtudes de esta edición: en entender que el arte no debe levantar fronteras, sino derribarlas.

La exposición se articula alrededor de tres grandes ejes curatoriales: La casa y la nación, Archipiélagos de afromemorias y Ecosistemas líquidos. Cada uno propone distintas formas de aproximarse a los relatos históricos y afectivos de nuestras sociedades. El recorrido desplaza la mirada tradicional de la representación estética hacia una experiencia compartida, donde las obras parecen conversar entre sí y también con el espectador.

El público observa una instalación artística durante la inauguración del 29 Concurso de Arte Eduardo León Jimenes, uno de los eventos culturales más relevantes del Caribe.

Hay algo profundamente humano en esta edición del Concurso Eduardo León Jimenes. Más allá de las técnicas, formatos o discursos curatoriales, permanece la sensación de que el arte sigue siendo uno de los pocos territorios capaces de sostener la memoria colectiva en tiempos de incertidumbre. Allí, entre imágenes, instalaciones y silencios, el visitante comprende que recordar también es una forma de resistir.

Desde 1964, el Concurso de Arte Eduardo León Jimenes ha acompañado generaciones de artistas y ha contribuido decisivamente al desarrollo de las artes visuales dominicanas. Pero esta edición parece decir algo más: que el Caribe continúa reinventándose desde sus propias fracturas, y que el arte sigue siendo el lugar donde nuestras preguntas más profundas encuentran, al menos, la posibilidad de ser compartidas.

Danilo Ginebra Publicista y director de teatro Danilo Ginebra. Director de teatro, publicista y gestor cultural, reconocido por su innovación y compromiso con los valores patrióticos y sociales. Su dedicación al arte, la publicidad y la política refleja su incansable esfuerzo por el bienestar colectivo. Se distingue por su trato afable y su solidaridad. Ver más