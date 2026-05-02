–Honduras—

Con el grupo de escritoras y poetas hondureñas, es que me une el mayor vínculo de amistad y camaradería. Razón: estuve en su país por espacio de dos años como funcionario de rango en nuestra misión diplomática e hice una labor interesante de difusión de la literatura dominicana allá. Cada jueves nos reuníamos en una tertulia que organiza o organizaba el poeta y animador cultural salvadoreño, Otoniel Guevara, y donde se reunía lo más sobresaliente de la nueva y vieja movida literaria hondureña. Por esa Peña literaria pasaron, y los que conocí, escritores de la talla del Maestro Livio Ramírez, oráculo vivo de las letras catrachas, el más prolífico de los poetas de los 70, Efrain López, por solo mencionar algunos. Y de los jóvenes, y no tan jóvenes, casi todos desfilaban invitados, y desfilan todavía en esa pasarela de la palabra y el compromiso.

Hay que decirlo: esta acción de difusión cultural de las letras hondureñas fue posible que se diera en ese momento histórico, gracias al apoyo de la Ministra de Cultura y excelente poeta, Annarella Velez, quien sin desmayo ayudó en lo que pudo, y más para que estos eventos de la literatura volvieran a ser lo que fueron en su gestión al frente de la SECAPP; eventos apoyados como el Festival de Los Confines, el otro festival internacional, TEGUS sí Canta, el apoyo de las universidades, que fueron el renacer de la vieja guardia y encuentro de los más jóvenes escritores con los maestros que aún viven. La editorial del ministerio jugó un excelente papel de difusión de todo ese accionar, las editoriales independientes de escritores con visión y estrategia de mercadeo, las organizaciones culturales, las librerías y libreros, todo confluyó para que se diera en Honduras en los últimos cuatro años en que la Ministra Annarella, estuvo al frente del Ministerio de Cultura, un verdadero renacer del amor por la poesía y su difusión.

Annarella Velez.

Pero vamos a lo que vinimos. Todas estas escritoras, las más noveles y las más experimentadas, han asumido el compromiso de la palabra de manera sumaria, con ahínco, con preparación, con un desempeño que dice mucho de cómo ven la vida, la historia y el compromiso de ser mujer en un tiempo en que la palabra te salva o te condena. Su poesía, es en esencia, una poesía desde la mujer hacia la vida; desde la vida con la palabra en ristre, desde su cotidianidad infectada de espanto en un país, donde lo menos que se respira es vida, sino catástrofe de un tiempo que se ha convertido en el sin tiempo de la agonía infinita del ser. Han apostado todas a la esperanza de una vida mejor para todos y todas, pero eso es lo que menos han podido ofrecer desde el yo de la palabra escrita. Han querido sembrar no de rosas, sino de espantos, su tiempo para que nadie ose decir, que le queda tiempo sino una agonía tumultuosa que se ve arrastrar en cada esquina en su cada día de soledad y desencantos, y a esa vida es que estas mujeres le están escribiendo, aun y a sabiendas, que algo debe quedar para la esperanza y el nuevo tiempo que apostaron conquistar a golpe de palabra y ejemplos. Hay que decirlo: las mujeres poetas hondureñas están creando la poesía más limpia respecto del compromiso social en todo el Istmo.

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Melissa Merlo, nació en Honduras, en 1969. Es poeta, narradora y ensayista.

Miembro de la Asociación Nacional de Escritoras Hondureñas; miembro de la

Academia Hondureña de la Lengua y de la Unión de Escritores y Artistas

de Honduras. Ha hecho radio, teatro, televisión y cine. Realiza trabajos de

investigación, producción y edición de textos para Sofos Ediciones y otras

entidades literarias y educativas. Es catedrática de literatura y didáctica

en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y coordina

el Centro de Investigación y Estudios en Lengua y Literatura CIELL. Sus

libros han sido publicados en Honduras, Puerto Rico, Uruguay, Francia,

Guatemala, y El Salvador. Su poesía ha sido publicada en revistas impresas

y virtuales en varios idiomas.

Ha publicado, entre otros, los libros de poesía: “Color cristal”, 2007; “Para

amarte, la palabra”, 2019; “Amor leve”, 2020; “Caminante de la noche”, 2020;

“Anoche entre los olivos”, 2020; “Fruta mordida”, 2021; “Presagios para el siglo”,

2022.

“Mariposas que fueron el muro que protege.

Mariposas que fueron el arma que defiende.

Mariposas que fueron la Patria amada,

la punta de lanza de la Minerva,

la empatía de la Teresa con el mundo.

Que la historia las guarde

en una letanía de revolución irrevocable

en unos versos que gritan vida eterna

como los que escribo hoy.” -La ternura de las Mariposas-

En esta muestra de la poesía escrita por mujeres en Honduras nos encontramos con una grata y humana sorpresa: todas o casi todas las escogidas para esta muestra les han regalado un homenaje a las heroínas dominicanas asesinadas por el sátrapa Rafael Leónidas Trujillo Molina. Todas han escrito al martirio de las muchachas de Ojo de Agua, y yo traigo con la cabeza inclinada, estas muestras de unas mujeres que, sin ser dominicanas, las han reivindicado para toda la eternidad. El país les estará eternamente agradecido. Poesía de compromiso ésta, la de la poeta Merlo, pero compromiso con la historia, con la de todos y todas.

Kris Vallejo, poeta y artista plástica, nacida en la ciudad de Tegucigalpa,

Honduras, el 24 de julio de 1974. Actualmente reside en Tegucigalpa.

Es co-fundadora de la Fundación Dona Un Libro Cambia una Mente.

En 2019 se editó y publicó: “Tigres sin Memoria” por la Editorial Los Amorosos.

En 2020 se editó y publicó la plaquette: “Materia de la Noche” por el V

Festival de los Confines. En 2021 se editó y publicó: “Muerte de una Roca”

por la editorial La Chifurnia. En 2023 se editó y publicó: “Lo irremediable

es el presente” por la editorial Efímera, en el marco del VII Festival de los

Confines.

Su obra poética ha sido publicada en Honduras por Ediciones Malpaso

en la Plaquette Ciclónicas y en la Antología de Festival de Los Confines

en su décima edición; en la “Antología de Poetas Hondureños del Siglo XXI”

“Los habitantes de la Osa” editado en 2021 por la Fundación chilena Pablo

Neruda. En México por las revistas literarias digitales La Otra y Círculo de

Poesía; en Colombia por la revista Altazor; en Chile por la revista literaria

Las Raíces; en España por la revista literaria Palimpsesto No. 6, No.8 y la

revista Sibila No. 63; y en Italia por el poeta Emilio Coco en la “Antologia

della poesia honduregna”y en el “Almanacco dei Poeti e della Poesia

contemporane”a 6 de Raffaelli Editore.

Esta escritora tiene una vida muy activa en el mundo de las artes liberales, es grafista, diseñadora y editora, ha participado en grandes proyectos editoriales en su país, lo que le ha dado un nombre en el mundo de la difusión editorial. Podríamos decir de su poesía que es un discurso que, a más de ser una proclama del lenguaje en sí mismo, es una llamada a ver el mundo íntimo desde la postura de ser mujer. Lenguaje intimista que plantea rupturas de los vasos comunicantes de una poesía que dejó atrás el pasado y se inscribe en la postmodernidad del decir y el vivir. Ha vivido mucho, no en cuestión de diacronía sí desde el punto de vista de la sincronía de los saberes del cuerpo y nadie sabe más que un cuerpo de mujer.

“En cuartos cerrados se celebran rituales

de esos que cambian el curso de los ríos

y matan lenguajes atávicos

Allí juntamos las manos tibias

como rocas al pie del volcán

Los ojos llenos de nubes cansadas

En cuartos cerrados nos abrazamos

a la corteza destrozada de la espera

damos suspiros contra paredes hondas

queriendo beber del mañana

Nada que se tropiece con la luz que se extingue

Nada que estorbe en la caída y el pozo”. -Safo-

Francesca Randazzo Eisemann, (Tegucigalpa, 1973). Doctora en Sociología

(Universidad de Santiago de Compostela, 2012). Premio Roberto Sosa

de poesía joven, CONJUVE/FNUAP, Honduras, 1997. Premio de Poesía

Edilberto Cardona Bulnes, Honduras, 2001. Además de poesía,

publica artículos científicos sobre imaginarios sociales y género.

Actualmente es Profesora de Sociología y Estudios de la mujer en la

Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Además de una mujer muy bella, con su descendencia ítalo-alemana, es también sumamente inteligente, académica, y sabe para que le dieron la cabeza, para pensar la vida y el mundo. Es sin quizás, la que mejor maneja ese lenguaje propio de la poesía escrita por mujer, intimista pero colectivo, porque al leerla te convida a que sea parte de esas aventuras lúdicas que es la vida, su vida. Muy estricta con la economía del verso y las palabras, pero no es que faltan ni redundan, es que van exactamente donde debería estar trabajada para signar la polisemia del lenguaje, que es el fin ulterior de la poesía.

“…quién lo diría

freud consultaba el tarot

freud el del amor

disecado y expuesto

en la solapa de la camisa

el del discurso

conscientemente repetido cuatro veces

bajo su mirada severa

finalmente vislumbro

la puerta mágica que conducía al inconsciente” –Mirares-

Diana Vallejo, nació en Honduras, 1956. Historiadora, ensayista, promotora

cultural y editora. Realizó sus estudios en Historia en la Universidad Nacional

Autónoma de Honduras, en la Universidad de La Plata, Argentina y en la

Universidad Autónoma de Barcelona. Directora de la Editorial Ediciones

Librería Paradiso. Secretaria Estado en los Despachos de las Culturas,

Artes y Patrimonios de los Pueblos de Honduras durante el gobierno de la

presidenta Xiomara Castro.

Publicaciones: “Todas las voces”, 2013; “Iluminadas”, 2016; “Columna de fuego”,

2018; “Once de Noviembre”, 2021; y es compiladora de seis antologías

nacionales.

Sus poemas están incluidos en Honduras en doce antologías y su narrativa

se ha recogido en la Antología de narradoras hondureñas, 2016 y en Tierra

Breve, antología centroamericana de minificción, 2018. Su poesía se

encuentra traducida íntegramente al inglés y parcialmente al coreano

Es todo lo contrario a la Randazzo que acabo de signar. Es una feminista furibunda, militante, “come hombre”, que no transige sus principios ni, aunque le cueste la voz y por qué no la vida. Acompañó a la Xiomara Castro en las calles reclamando la vuelta a la constitución luego del golpe de 2009. Académica y trabajadora social. Por eso su poesía tiene esa connotación tan explosiva y comprometida hasta más no poder con los valores de las mujeres, la ecología y la defensa del medio ambiente, las reivindicaciones y la igualdad de clases. En ellas, es que me he encontrado con un poema donde más se retrata el compromiso con la vida en un homenaje que hace a la Hnas. Mirabal y que traigo como muestra de lo que dije anteriormente, no había visto tanto compromiso con la memoria histórica de nuestras mártires en otro país, que no sea la reivindicación de las escritoras hondureñas hacia la sangre derramada por las tres mariposas nuestras.

“Las mujeres que muchos quieren que siempre seamos,

Vos, yo, aquellas, las del canto en el cuerpo sometido

esas que ponemos las palabras al tintero

le ordeñamos a la memoria

actos de justicia,

empalamos mentiras

que han hecho de nosotras

su campo de batalla

su cruel placer

su experimento mercantil

su bandera de purezas sanguíneas.

Por ellas,

vamos descifrando, desmontando

desatando

en el azul de las ideas

de nuestro porvenir

vientos donde remontan las mariposas…Mirabal” -Mariposas Mirabal-

Annarella Vélez Osejo, nació en Honduras, 1956. Historiadora, ensayista,

editora y promotora cultural- Realizó sus estudios en Historia en la

Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la Universidad de La Plata,

Argentina y en la Universidad Autónoma de Barcelona. Directora de la

Editorial Ediciones Librería Paradiso. Secretaria Estado en los Despachos

de las Culturas, Artes y Patrimonios de los Pueblos de Honduras durante

el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

Publicaciones: “Todas las voces”, 2013;” Iluminadas”, 2016; “Columna de fuego”,

2018; “Once de Noviembre”, 2021; y es compiladora de seis antologías

nacionales.

Sus poemas están incluidos en Honduras en doce antologías y su narrativa

se ha recogido en la Antología de narradoras hondureñas, 2016 y en Tierra

Breve, antología centroamericana de minificción, 2018. Su poesía se

encuentra traducida íntegramente al inglés y parcialmente al coreano.

En el recién pasado gobierno que encabezo la presidenta Xiomara Castro fue

la Ministra de Cultura de Honduras.

Mujer de una vasta cultura y sensibilidad social y humana a toda prueba, pues también le costó mucho verse al lado de su amiga Xiomara Castro en las calles por más de 10 años defendiendo lo que creía justo, la vuelta a la constitucionalidad luego del golpe a Mel Zelaya. Dueña de una gran tradición cultural heredando de su esposo el gran poeta, ensayista y editor hondureño Rigoberto Paredes. Estuvieron casados durante 35 años hasta el fallecimiento de Paredes el 9 de marzo. Le conocí en El Café Paradiso, el espacio más emblemático de la bohemia capitalina, del cual es su propietaria, abierto por más de 30 años en la zona antigua de la ciudad, espacio que ha visto desfilar a las últimas generaciones de artistas de los más variados géneros por sus espacios de sueños y esperanza de grandeza y triunfos literarios y artísticos.

“Me asignaron un sexo,

Y forjaron mi gusto por la poesía

y los adagios de las sonatas de Bach

por la buena cocina y los buenos modales

que marido y mortaja del cielo baja

y el que te quiere te aporrea

reducida, me convierto en una costumbre

en un revolcón al amanecer

en la gaveta que guarda tus miedos

tu permanente, inmutable dolor

para ser poeta, me decodifico

me rescato, me abandono

me apropio de mí misma

me enfurezco, me consuelo

me vuelvo infinita en la palabra”- Al nacer me dieron un nombre–

Es la escritora más acabada y profesional de todas las que he expuesto aquí en estas notas de una muestra de mujeres poetas de mis honduras del corazón. Honduras, la tierra que, al bañarla dos océanos, hace que, por un lado, tengamos caliente y en ebullición la vida, que no es ningún pacífico ese océano; y por el otro, las cristalinas aguas de un Atlántico-Caribe que nos da calma para que perpetuemos el amor más ellas de las olas y su vaivén.

Rolando Kattan, Jorge Madrid, Fabricio Estrada, Leonel Alvarado, Rebeca Becerra, Leonel Alvarado, José Antonio Funes, Marco Antonio Madrid, (muchos son amigos y le traté en mi paso por este amable país), Lety Elvir, destacada por su visibilizarían de la mujer en la poesía. Rigoberto Paredes (1948-2015) figura clave en la transición a la poesía actual. María Eugenia Ramos (1959), una voz femenina constante en la narrativa y poesía. La poesía en Honduras actualmente vive un "renacer" tras el legado de figuras como Roberto Sosa (a quien conocí en el Encuentro Internacional de Poesía Pablo Neruda en mi país, 1983) y está anclada en las enseñanzas de maestros como Livio Ramírez, ya lo dije antes. Vuelvo y estampo la frase: “Ni son todos los que están, ni están todos los que son”, pero es un ejercicio de amor y saber que me mantiene ocupado en estas últimas semanas en el que dejo ver que estas mujeres escritoras que retrato en estas notas, son el mejor ejemplo de que el presente y el futuro de la palabra escrita por mujeres en el Istmo nunca ha estado en mejores manos. Amén.

Dionisio De Jesús Diplomático, poeta Dionisio de Jesús. Poeta, diplomático, mercadólogo y especialista en comunicación política. Estudió educación, mención filosofía y letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Realizó estudios de Postgrado en Mercadeo en la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), donde impartió docencia; obtuvo Maestría en Mercadeo, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, (PUCMM), donde también fue docente y terminó una especialización en Comunicación Corporativa (publicidad de imagen y relaciones públicas) en España, Young & Rubicam, Madrid, España, homologada por la Universidad Complutense. Diplomado en Diplomacia Cultural, auspiciado por la Cancillería de Costa Rica, la Cancillería de El Salvador y la Embajada de la República Dominicana en Costa Rica. Cursó una Especialización en Negociación y Diplomacia Climática, Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, INESDYC, Cancillería de la República Dominicana. Taller-Diplomado: “Conociendo la Institucionalidad del SICA”, impartido por el Instituto Centroamericano de Administración Pública-ICAP, la Embajada Dominicana en Costa Rica. Diplomado y Especialización sobre el Sistema de la Integración Centroamericana, Niveles I y II, auspiciado por la Cancillería de El Salvador, Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, Vicepresidencia de El Salvador y la Fundación Alemana, Hanns Seidel Stiftung., pendiente presentación trabajo final para optar por el grado de Maestría. Ha publicado 12 libros de poemas; sus textos han sido antologados en más de 15 antologías en República Dominicana y el extranjero. Laboró como Director Creativo en las más grandes y prestigiosas agencias de publicidad de su país, entre los años de 1987-2004. Ha sido profesor de marketing, publicidad y comunicación en universidades de República Dominicana y El Salvador. Ha sido consultor de campañas políticas en su país, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras, entre los años 2000-2025. Produce desde El Salvador, el Podcast:” Bitácora Centroamericana y Caribeña”, cada lunes a las 7:00 PM, hora de El Salvador, trasmitido por YouTube y Facebook a través de la plataforma Cronio TV. Ver más