El Centro Cultural Banreservas Santiago fue el escenario de una vibrante “Descarga de Jazz”, realizada con motivo del Día Internacional del Jazz, actividad con la que la institución reafirmó su compromiso con la promoción del arte y la cultura en la región Norte del país.

La propuesta se enmarca en el respaldo sostenido del Banco de Reservas de la República Dominicana, que ha impulsado la creación de espacios culturales orientados al desarrollo y la proyección del talento nacional en diversas manifestaciones artísticas.

El concierto estuvo a cargo del maestro Rafelito Mirabal, quien, junto a una reconocida agrupación de músicos, ofreció una noche marcada por el virtuosismo, la improvisación y la sensibilidad interpretativa.

La banda estuvo integrada por Cuqui Mora (bajo), Patricio Bonilla (trombón), Cukín Curiel y René Suárez (percusión), Guy Frómeta (batería) e Iván Mirabal (guitarra). También participaron Alex Jacquemén y Juan Francisco Ordóñez (guitarras), Ingrid Best (voz) y Denis Belyakov (saxofón), logrando una fusión sonora que cautivó al público con interpretaciones de alto nivel.

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Impulso al talento artístico

Al dar la bienvenida, Gladialisa Pereyra, gerente del Centro Cultural Banreservas en Santiago, destacó el interés de la institución en fomentar y respaldar el talento artístico dominicano, a través de plataformas que favorezcan su visibilidad y crecimiento.

Pereyra señaló que este tipo de encuentros fortalece la identidad cultural y acerca a la comunidad a expresiones musicales de alto valor, como el jazz, un género que estimula la creatividad y el diálogo artístico.

Por su parte, Rafelito Mirabal expresó su satisfacción por compartir su propuesta con el público, y subrayó la importancia de contar con escenarios que propicien el encuentro entre artistas y audiencias que valoran la calidad musical.

Noche íntima y acogedora

La velada transcurrió en un ambiente íntimo y acogedor, donde los asistentes disfrutaron de un repertorio que combinó composiciones originales y estándares del jazz, poniendo en evidencia la versatilidad y el talento del colectivo musical.

Con iniciativas como esta, el Centro Cultural Banreservas Santiago continúa consolidándose como un referente cultural en la región, con una programación que contribuye a enriquecer el panorama artístico y a fortalecer el vínculo entre el arte y la sociedad.

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