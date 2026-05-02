Andrés Merejo, Filosofía política de la inteligencia artificial: poder, técnica y futuro humano. Colección Ciencias Sociales, serie Ética y Sociedad. Bogotá: Editorial Aula de Humanidades SAS, 2026.

El volumen cuenta con un prefacio —con función prologal— escrito por Daniel Innerarity, investigador Ikerbasque de la Universidad del País Vasco y titular de la Cátedra Inteligencia Artificial y Democracia del Instituto Universitario Europeo, Florencia.

Este libro, en el marco de la FilBo 2026, abre una conversación sobre el lugar de la inteligencia artificial (IA) en nuestras democracias, nuestras subjetividades y nuestras formas de vida. Andrés Merejo se inscribe en el campo filosófico-político, sobre el cibermundo; este es un espacio histórico, social, digital y algorítmico en el que la existencia humana se tiene que pensar dentro de las redes, los datos, la vigilancia, las plataformas y los dispositivos inteligentes.

Desde la introducción, el autor sitúa su investigación en una panoplia conceptual propia: "sujeto cibernético, cibermundo, ciberpoder, ciberpsicobiopolítica, cibermonigote y ciberecosofía" (Merejo 2026, 13). Estos conceptos permiten comprender que la IA opera articulada al mundo social y político: se inscribe en relaciones de poder, en modelos económicos, en arquitecturas de vigilancia y en nuevas formas de subjetivación. Así, el autor desplaza la pregunta habitual —qué puede hacer la IA— hacia una cuestión radical: qué hace la IA con nosotros, con la democracia, con el deseo, con la libertad y con el futuro humano.

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La tesis central de la obra se puede formular así: el problema filosófico-político relativo a la IA es su posición en el contexto del ciberpoder que lo organiza, legitima y expande en interacciones en el mundo de la vida contemporáneo. Merejo señala: "lo verdaderamente político no es la tecnología en sí, sino la lógica de poder que la organiza, la legitima y la vuelve indispensable" (Merejo 2026, 38). El autor señala que: "lo que debe ser interrogado, de forma urgente y radical, es el ciberpoder y su arquitectura de legitimación" (Merejo 2026, 39). Esta tesis asume la IA, más allá de la innovación, como dispositivo de gobierno.

El libro contiene siete capítulos. Primero, define el sujeto cibernético como figura de una época en la que la vida cotidiana está permeada por redes, pantallas, algoritmos y sistemas de predicción. Da paso a una filosofía política de la IA en diálogo con Foucault, Deleuze e Innerarity, y, desde allí muestra que la IA produce saber, ordena conductas, clasifica emociones y configura posibilidades de acción. Más adelante examina la nueva derecha en el cibermundo, las machosferas virtuales, los trolls, los influencers ultras y la erosión algorítmica de la deliberación democrática. En este punto, el diagnóstico es relevante: "en el cibermundo, donde lo viral pesa más que lo veraz, la democracia se desangra lentamente" (Merejo 2026, 87).

La obra analiza discursos contemporáneos sobre la IA —Bill Gates, Yuval Noah Harari, Byung-Chul Han, Yuk Hui, Heidegger e Innerarity— para discutir sus alcances y límites. Posteriormente, Merejo aborda la desigualdad cibersocial, las inteligencias conectadas, la guerra, las teorías de la conspiración y la expansión tanto de la policrisis como de la permacrisis. El horizonte final es ético y político: la IA tiene que ir más allá de su inserción en el mercado, el tecnosolucionismo y la seguridad algorítmica; si lo logra es porque se la somete a una reflexión democrática sobre la justicia, la vida común y la emancipación.

Entre otras, tres contribuciones se pueden destacar en la obra. La primera es conceptual: Merejo ofrece un vocabulario filosófico para pensar el presente digital desde América Latina y el Caribe; así, aunque recurre a categorías europeas o anglosajonas, en cierto modo canónicas, su acierto es cómo pensar este fenómeno desde nuestro mundo de la vida. La segunda es crítica: desplaza el debate desde la ética instrumental de la IA hacia una crítica del ciberpoder, pues "la IA no es neutral ni autónoma" (Merejo 2026, 38). La tercera es política: vincula IA, democracia, desigualdad, guerra, conspiración y crisis planetaria, y muestra que el cibermundo es tanto infraestructura tecnológica como el nuevo campo donde se disputa la vida social.

Daniel Innerarity capta la relevancia de la obra y afirma que "pocos libros han contado mejor que el de Andrés Merejo, y con tanta claridad, los vericuetos que vinculan la inteligencia artificial con la vida política" (Innerarity, "Prefacio", en Merejo 2026, 12). Esa frase resume el valor de esta obra: pensar la IA allí en lo que verdaderamente importa, esto es, como problema de democracia, poder y humanidad.

En tiempos de IA generativa, vigilancia masiva, automatización de decisiones y crisis de representación política, Filosofía política de la inteligencia artificial invita a no delegar el futuro en las máquinas ni en quienes las administran. Su llamado final es inequívoco: "pensar sigue siendo el más radical de los actos" (Merejo 2026, 14).

Germán Vargas Guillén Germán Vargas Guillén, profesor titular, Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia. Magister en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás. Doctor en Inteligencia Artificial y Procesos de Razonamiento, de la Universidad Pedagógica Nacional y Posdoctor en Fenomenología de la Universidad de Arlington, Texas. Entre sus publicaciones tenemos: La representación computacional de dilemas morales (2005). La experiencia del ser (2005); Pensar sobre nosotros mismos (2006); Ausencia y Presencia de Dios (2011); Fenomenología, formación y Mundo de la Vida (2012). El cuidado del alma. Alzarse, conmoverse (2024). Es Miembro de la Sociedad de Filosofía, del Círculo Latinoamericano de Fenomenología —CLAFEN—, del grupo de investigación Filosofía y Enseñanza de la Filosofía. Ver más