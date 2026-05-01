Mientras la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la más grande de América Latina, recibe a miles de editoriales de todo el continente, una pequeña casa editorial dominicana fundada en 2019 con una misión muy concreta ocupa su espacio en la carpa País de Libros: publicar, exclusivamente, a mujeres. Se llama Editorial Anticanon, y su presencia en la FILBo 2026, que se extiende hasta este domingo 4 de mayo, no es solo un logro de visibilidad, sino una declaración de principios sobre quién tiene derecho a ocupar los estantes del mercado literario latinoamericano.

Una editorial nacida de una exclusión

Proyecto Anticanon surgió en 2019 de una pregunta incómoda: ¿por qué las escritoras dominicanas están sistemáticamente ausentes del canon literario del país? La respuesta no fue un manifiesto, sino una editorial. Con formato de bolsillo y precios accesibles, Editorial Anticanon comenzó a publicar obras de escritoras dominicanas y caribeñas que el mercado tradicional ignoraba o relegaba.

Siete años después, esa apuesta llega a Corferias, el recinto ferial más importante de Colombia, donde la editorial exhibe y comercializa su catálogo ante editoriales, distribuidoras y agentes del sector del libro de toda América Latina.

Quince reuniones y una agenda de negocios

Más allá de la vitrina cultural, la participación de Editorial Anticanon en la FILBo tiene un componente estratégico concreto: la editorial participó en la Rueda de Negocios de la feria, donde sostuvo 15 reuniones con actores del sector editorial internacional. En esos encuentros se avanzó en acuerdos de coedición, distribución, venta de derechos y recepción de manuscritos, lo que podría abrir nuevas rutas de publicación para escritoras dominicanas en mercados que hoy apenas las conocen.

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Es un dato que el comunicado institucional menciona casi de pasada, pero que merece atención: para una editorial independiente del Caribe, 15 reuniones de negocios en la feria más grande de la región representan un salto de escala significativo.

Las voces en escena

La presencia dominicana en la FILBo no se limita a los estantes. Este fin de semana, la programación cultural de Proyecto Anticanon y Editorial Anticanon incluye dos actividades abiertas al público:

Domingo 3 de mayo, 2:00 p.m: Conversatorio "Cartografías del silencio en la literatura caribeña", con Arlene Sabaris, Lauristely Peña Solano y Virginia Solimán.

Conversatorio "Cartografías del silencio en la literatura caribeña", con Arlene Sabaris, Lauristely Peña Solano y Virginia Solimán. Lunes 4 de mayo, 11:00 a.m: Presentación del libro El misterio de la cascada, de Arlene Sabaris, acompañada de un cuentacuentos.

También se destaca la participación de Zenaida Méndez, escritora de la diáspora dominicana, quien presentó en la feria su primer libro, Amor y desamor en la diáspora, una obra que aborda la experiencia migratoria desde una perspectiva íntima y personal.

Un canon que sigue siendo masculino

La literatura dominicana atraviesa un momento de efervescencia editorial: en marzo de 2026, la Editorial Doble Infinito presentó Recuento, una antología de doce narradores dominicanos vivos, todos hombres, lo que reavivó el debate sobre la representación de género en los espacios literarios de mayor prestigio del país.

En ese contexto, la presencia de una editorial que publica exclusivamente a mujeres en la feria más grande de América Latina no es un gesto simbólico menor. Es, también, un argumento de mercado: hay lectores, hay autoras y hay historias que el canon oficial todavía no sabe cómo contar.

La Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 2026, prevista del 24 de septiembre al 4 de octubre en la Plaza de la Cultura, será la próxima prueba de si ese argumento tiene eco en casa.

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Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más