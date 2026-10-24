Para quienes todavía no han decidido qué ponerse, no es necesario comprar un atuendo completo ni gastar mucho dinero. Con ropa que ya está en el armario, algunos materiales sencillos y un poco de creatividad es posible preparar un disfraz original. También hay opciones para parejas, grupos de amigos y familias que buscan coordinar sus atuendos.

¿Qué disfraces están de moda para Halloween 2026?

Las tendencias incluyen personajes del cine, las series y los contenidos virales, además de los clásicos del terror que se repiten cada año. La elección puede depender de la edad, el presupuesto y el tiempo disponible para preparar el atuendo.

Entre las opciones están:

Personajes del cine y la cultura pop: superhéroes como Spider-Man, protagonistas de películas recientes y figuras populares de series y videojuegos.

superhéroes como Spider-Man, protagonistas de películas recientes y figuras populares de series y videojuegos. Clásicos del terror: vampiros, esqueletos, momias, brujas y payasos tenebrosos inspirados en personajes como Pennywise o Chucky.

vampiros, esqueletos, momias, brujas y payasos tenebrosos inspirados en personajes como Pennywise o Chucky. Disfraces para parejas y grupos: personajes complementarios, parejas de hechiceros, familias de monstruos clásicos o atuendos coordinados para adultos y niños.

Entre las búsquedas que han ganado atención también figuran personajes y referencias virales como Buddy, el unicornio de la película de terror del mismo nombre; Nikki, de Obsesión; Agamenón, de la próxima adaptación de La Odisea dirigida por Christopher Nolan; Lily Lovebraids, de Poppy Playtime; Bowser Jr. y Dolly Parton. También aparecen referencias a Backrooms y a historias de terror de Minecraft.

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Estas tendencias pueden servir como punto de partida para elegir un disfraz, aunque su popularidad puede variar según la plataforma y el momento.

Disfraces de Halloween que puedes hacer con ropa que ya tienes

Una de las maneras más económicas de preparar un disfraz de Halloween este 2026 es aprovechar prendas y materiales disponibles en casa. Estas ideas requieren pocos accesorios y pueden adaptarse tanto a adultos como a niños.

Fantasma: utiliza una sábana blanca con aberturas para los ojos. Asegúrate de que no arrastre por el suelo ni dificulte la visión o el movimiento.

utiliza una sábana blanca con aberturas para los ojos. Asegúrate de que no arrastre por el suelo ni dificulte la visión o el movimiento. Momia: combina ropa clara con tiras de tela o vendas colocadas alrededor del cuerpo. Es preferible evitar el papel higiénico si el disfraz se usará durante varias horas, porque se rompe con facilidad.

combina ropa clara con tiras de tela o vendas colocadas alrededor del cuerpo. Es preferible evitar el papel higiénico si el disfraz se usará durante varias horas, porque se rompe con facilidad. Esqueleto: viste de negro y dibuja los huesos con pintura blanca para ropa o utiliza cinta blanca sobre una prenda que puedas modificar.

viste de negro y dibuja los huesos con pintura blanca para ropa o utiliza cinta blanca sobre una prenda que puedas modificar. Vampiro: combina ropa oscura con una capa negra, colmillos de disfraz y maquillaje pálido.

combina ropa oscura con una capa negra, colmillos de disfraz y maquillaje pálido. Bruja o brujo: utiliza ropa negra, un sombrero hecho con cartulina y una escoba como accesorio.

utiliza ropa negra, un sombrero hecho con cartulina y una escoba como accesorio. Gato o murciélago: parte de un conjunto negro y añade orejas, bigotes pintados o alas elaboradas con cartón o tela.

parte de un conjunto negro y añade orejas, bigotes pintados o alas elaboradas con cartón o tela. Espantapájaros: combina una camisa a cuadros con pantalones viejos y completa el atuendo con detalles de papel o tela en las mangas y maquillaje en las mejillas.

Ideas de disfraces clásicos con más detalles

Si buscas un atuendo más elaborado sin comprar todas las piezas, puedes combinar prendas de tu armario con accesorios confeccionados en casa.

Catrina: utiliza un vestido oscuro o prendas negras, flores grandes para el cabello y maquillaje inspirado en una calavera, con detalles florales y contrastes en blanco y negro. El maquillaje suele ser el elemento central del personaje.

Drácula elegante: combina una camisa blanca, un chaleco y una capa negra con forro rojo. Los colmillos de disfraz y las sombras marcadas ayudan a completar el aspecto.

Bruja del bosque: elige una falda larga y una capa en tonos tierra. Añade hojas y ramitas sujetas de forma segura, un sombrero decorado con tela y pequeños frascos como accesorios.

Pirata: utiliza una camisa holgada, chaleco y cinturón ancho. Puedes fabricar un sombrero de tres picos con cartulina y llevar un mapa envejecido con café como complemento.

Alicia en el País de las Maravillas o Sombrerero Loco: para Alicia, busca un vestido azul y un delantal blanco; para el Sombrerero Loco, utiliza un sombrero grande decorado con cintas, naipes y etiquetas.

Maquillaje de Halloween: cómo transformar un disfraz sencillo

El maquillaje puede cambiar por completo un atuendo básico y permite recrear personajes sin invertir demasiado en ropa o accesorios.

Algunas opciones son:

Rostro de calavera: combina una base clara con sombras oscuras alrededor de los ojos y detalles en la nariz y la boca.

combina una base clara con sombras oscuras alrededor de los ojos y detalles en la nariz y la boca. Vampiro: utiliza tonos pálidos, sombras oscuras y un poco de color rojo alrededor de los labios, con productos aptos para la piel.

utiliza tonos pálidos, sombras oscuras y un poco de color rojo alrededor de los labios, con productos aptos para la piel. Bruja: resalta los ojos con sombras intensas y añade líneas decorativas o pequeños dibujos.

resalta los ojos con sombras intensas y añade líneas decorativas o pequeños dibujos. Zombi: combina tonos grises y oscuros para crear una apariencia desgastada, sin utilizar productos que irriten la piel.

combina tonos grises y oscuros para crear una apariencia desgastada, sin utilizar productos que irriten la piel. Cicatrices falsas: dibuja líneas con delineador o maquillaje artístico para simular heridas sin recurrir a materiales que puedan causar lesiones.

Antes de aplicar un producto nuevo, conviene probarlo en una pequeña zona de la piel y evitar el contacto con los ojos. Utiliza maquillaje diseñado para el rostro y retíralo al terminar la celebración.

Cómo gastar menos en un disfraz de Halloween

Preparar un atuendo no tiene que convertirse en un gasto elevado. Algunas decisiones ayudan a reducir el presupuesto sin renunciar a la creatividad:

Revisa lo que tienes en casa: camisas, vestidos, pantalones oscuros, sombreros y accesorios pueden servir como base.

camisas, vestidos, pantalones oscuros, sombreros y accesorios pueden servir como base. Pide prestado o intercambia prendas: familiares y amigos pueden tener piezas que solo se han utilizado una vez.

familiares y amigos pueden tener piezas que solo se han utilizado una vez. Busca ropa de segunda mano: puede ser una alternativa para conseguir capas, chaquetas, vestidos y otros elementos a menor precio.

puede ser una alternativa para conseguir capas, chaquetas, vestidos y otros elementos a menor precio. Aprovecha materiales económicos: cartulina, cinta adhesiva, papel y retazos de tela permiten elaborar sombreros, alas, cinturones y otros complementos.

cartulina, cinta adhesiva, papel y retazos de tela permiten elaborar sombreros, alas, cinturones y otros complementos. Invierte en un detalle que destaque: un maquillaje bien trabajado o un accesorio reconocible puede hacer que un atuendo sencillo resulte más efectivo que un disfraz costoso.

¿Dónde comprar disfraces y accesorios de Halloween en República Dominicana?

Quienes prefieran comprar un atuendo completo o buscar complementos para Halloween en República Dominicana, pueden acudir a tiendas especializadas en artículos festivos, que suelen ofrecer disfraces, pelucas, máscaras, maquillaje y decoraciones. Este tipo de establecimientos cuenta con sucursales en distintas provincias del país, aunque la disponibilidad de productos puede variar según la localidad y la temporada.

Las tiendas departamentales y los comercios de precios competitivos también pueden ser una alternativa para encontrar máscaras, accesorios temáticos y disfraces básicos. Su oferta puede ser menos especializada, por lo que conviene comparar opciones antes de comprar.

Si buscas un personaje específico o una talla determinada, es recomendable consultar la disponibilidad y el precio con antelación, especialmente durante los días previos al 31 de octubre.