España en París: La creación de una tendencia musical

A finales del siglo XIX, se produjo un notable auge de música que sonaba española en toda Europa, pero lo interesante es que la mayoría de estos compositores no eran españoles. Eran franceses. Camille Saint-Saëns, Édouard Lalo y Maurice Ravel son solo algunos de los nombres que cultivaron sistemáticamente una estética española. Pero ¿por qué?

A comienzos del siglo XIX, España estuvo involucrada en una lucha constante y en conflictos políticos entre reformas absolutistas y liberales que desembocaron en la Guerra de la Independencia. España era percibida como diferente, menos industrializada y menos moderna. Desde la perspectiva del norte de Europa, se la consideraba culturalmente rezagada.

En la Francia del siglo XIX, España era frecuentemente presentada como culturalmente “exótica”, en gran medida debido a su influencia norteafricana, y los compositores incorporaron estos elementos en sus obras. Algunas características clave de la música española derivadas de estas influencias son las raíces del flamenco, las líneas vocales melismáticas, las texturas inspiradas en la guitarra y los patrones rítmicos derivados de la danza. El sonido español se representaba a menudo a través de estas características y de ciertos recursos armónicos como el uso del modo frigio y la cadencia andaluza.

Todas estas influencias diferían significativamente de la dominante práctica sinfónica alemana. Para los compositores, el uso de estas características les ofrecía libertad para explorar nuevos sonidos sin abandonar la tonalidad.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Aunque los compositores europeos ya habían estado expuestos a la cultura española, el violinista Pablo de Sarasate se convirtió en la encarnación del virtuosismo español cuando se trasladó a París en 1856. Los compositores franceses contaban con una carismática estrella española actuando en sus salas de concierto, lo que llevó a algunos de ellos a componer para él, como es el caso de la Symphonie Espagnole de Édouard Lalo y la Introduction et Rondo Capriccioso de Camille Saint-Saëns. La popularidad y el virtuosismo de Sarasate contribuyeron a la viabilidad comercial de las obras de temática española en la cultura de conciertos parisina.

Para el público parisino, España era una experiencia imaginada. Antes de 1864 y de la expansión ferroviaria, España se encontraba relativamente distante de Francia, debido a que los Pirineos aislaban la península ibérica. Esta distancia llevó al público a anhelar ese sonido culturalmente desconocido.

La música española también inició una revolución frente a la tradición alemana. Años antes de que Debussy afirmara que debían tener su música sin “chucrut”, ya había compositores que se alejaban de la estructura y la densidad alemanas mediante el uso de elementos españoles, como en el caso de España de Emmanuel Chabrie o la Rhapsodie Espagnole de Ravel. La nueva combinación de colores y sonidos, así como el carácter marcadamente rítmico y percusivo de esta música, supuso un contraste frente a una tradición que priorizaba el desarrollo motívico, mientras que los giros idiomáticos españoles privilegiaban la repetición y el color sobre la arquitectura formal.

No solo los franceses adoptaron esta nueva corriente estilística. Nikolai Rimsky-Korsakov, compositor ruso, escribió Capriccio Espagnol. Consideraba que los temas españoles de carácter danzable constituían un material rico para crear capas de color y sonoridad a través de los distintos instrumentos de la orquesta. En ese mismo periodo, Rusia buscaba desarrollar un sonido auténticamente ruso, utilizando principalmente melodías folclóricas propias; sin embargo, algunos de los compositores que desarrollaron esta tradición también reconocieron que los temas españoles ofrecían un material orquestal especialmente adecuado para una escritura vívida y colorida.

Es importante señalar que gran parte de esta música evoca el estilo español, pero en realidad se trata de una estética construida, moldeada más por el gusto parisino que por la cultura andaluza. España se convirtió en una idea artística ampliamente explotada. La ópera de Georges Bizet Carmen constituye un ejemplo destacado: presenta a España a través de tropos estilizados que se ajustaban a las expectativas parisinas. En la ópera, Carmen canta en estilos tradicionalmente asociados con lo español, mientras que el soldado lo hace en un lenguaje musical convencional francés. Muchos la consideran una representación de Sevilla; sin embargo, es una ópera basada en una novela francesa que utiliza el concepto exótico de España para el gusto parisino. No es una representación auténtica de la cultura española, sino un escenario ficticio que sitúa a España como telón de fondo para la pasión y el peligro, y que llegó a percibirse ampliamente como representativo de la cultura española pese a su origen parisino. Esta corriente se centraba en la estilización más que en la etnografía, y Carmen es su ejemplo más evidente.

En contraste, los compositores españoles abordaron estos materiales desde sus propias tradiciones regionales. El Amor Brujo de Manuel de Falla es una gitanería de danzas, canciones y textos hablados sobre una joven gitana andaluza atormentada por el fantasma de su difunto e infiel esposo. Dado que España no dominaba la tradición clásica como otros países europeos, compositores como de Falla, Joaquín Turina y Isaac Albéniz, entre otros, estudiaron música en Francia. Allí absorbieron la armonía y las técnicas orquestales francesas, integrándolas con el idioma regional y material folclórico directamente en sus obras musicales.

La estética española no fue simplemente una corriente pasajera; funcionó como un espacio de transición entre el Romanticismo y las tendencias modernistas emergentes. La armonía modal, la orquestación colorida y el énfasis estructural en el ritmo son características que permitieron a los compositores explorar la sensualidad, el ritmo y el color sin abandonar la tradición musical europea.

Carla Melissa Rosario Violinista Violinista dominicana egresada de Stetson University en DeLand, Fl. Carla se ha presentado en alguno de los escenarios mas importantes del mundo, como el prestigioso Carnegie Hall en Nueva York y la Iglesia Thomaskirche en Leipzig, Alemania. También es fundadora y escritora de la pagina web Cadence & Ink, donde se discuten temas culturales que giran alrededor de la música y su fusión con otras artes como la literatura. Ver más