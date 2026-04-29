"No se trata de que se nos pegue -por ejemplo- lo que dicen los venezolanos, ni a ellos lo que decimos los españoles", pero "sabemos que hay otras formas de hablar español y que el nuestro (el originario) no es un español mejor que el de los demás", afirma en una entrevista con EFE antes de pronunciar este miércoles en Logroño (España) la conferencia "Las variedades del español en los corpus académicos", con la que se clausura el encuentro internacional 'Háblame, máquina'. Oralidad e IA en español', organizado por el Observatorio Global del Español.

El académico entiende que esa variedad es un factor "muy importante y positivo" en la riqueza de este idioma que hablan cerca de 600 millones de personas.

También destaca que los medios de comunicación, especialmente desde que existe la radio y, aún más, con la llegada de la televisión, han contribuido a la expansión de las variedades del español oral entre los países hispanohablantes.

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En España, por ejemplo, existe "un fenómeno muy claro" a este respecto que se produjo con la llegada de telenovelas, sobre todo, las provenientes de Venezuela, que "nos hizo familiarizarnos con expresiones que no conocíamos", de variedades en aquel país que conforman el español.

La utilidad de los corpus académicos

Por otra parte, se refiere a los recursos lingüísticos que preparan desde hace unos años la RAE y la Asociación de Academias de la Lengua Española, que contribuyen "al mejor conocimiento en español", sobre todo, de las diferentes variedades que lo conforman.

Estos "instrumentos fundamentales" que se utilizan en la RAE y en la Asociación de Academias de la Lengua Española son los 'corpus' o reuniones de textos.

Actualmente, el corpus más destacado de todos ellos tiene 450 millones de palabras procedentes de textos escritos y expresiones orales en todos los ámbitos en los que se habla español, incluida Guinea y Filipinas, informa este lingüista.

"Es una cantidad de palabras suficiente -subraya- como para que se pueda tener una idea muy afinada de en qué medida el español, que es una lengua básicamente unitaria, tiene diferencias en el interior de cualquier país" de habla hispana.

El corpus, detalla, es un recurso que permite conocer las variedades del español en los diferentes países no solo en cuanto a la geografía, sino también en los formatos, ya que no es lo mismo, por ejemplo, el español de la prensa que el del teatro o el de los noticiarios de televisión, entre otros.

Todo ello se controla en los corpus, de modo que quien los consulta puede seleccionar, por ejemplo, "únicamente noticias de prensa sobre economía publicadas en Venezuela, entre los años 2010 y 2015″.

"Llegamos hasta ese nivel" en los corpus académicos, lo que permite establecer cruces y comparaciones y conocer en detalle la evidente uniformidad del nivel español y de las variantes que lo conforman, concluye este especialista, quien también es el responsable, por parte de la RAE, de la plataforma de servicios lingüísticos Enclave de Ciencia, destinada a facilitar el manejo y la comprensión del vocabulario científicotécnico. (Pilar Mazo)