Una novela puede despertar nuestro interés por una época antes de que conozcamos sus principales acontecimientos. Los personajes, sus decisiones y sus conflictos nos acercan a experiencias humanas que podrían parecernos lejanas. Quien haya leído Guerra y paz, de Tolstói, o las páginas de Los miserables, de Víctor Hugo, dedicadas a Waterloo, reconocerá esa capacidad de la literatura para dar una dimensión íntima a los grandes procesos históricos.

La novela nos ayuda a comprender el pasado porque estimula la imaginación, despierta emociones y suscita preguntas. Su lectura adquiere mayor valor cuando distinguimos la recreación artística de aquello que podemos demostrar mediante fuentes. Esta distinción permite disfrutar de la narración y aprovechar sus posibilidades educativas con rigor.

Frank Moya Pons aborda esta relación en La explicación histórica: «Muchas veces he pensado que la novela histórica comienza en donde termina la historia» (2021, p. 104). La expresión reconoce una posibilidad de la ficción: explorar situaciones que los documentos apenas permiten conocer. El novelista puede imaginar conversaciones, temores y aspiraciones; el historiador debe fundamentar sus explicaciones en evidencias y señalar los límites de su conocimiento.

Ambos construyen narraciones, pero trabajan con compromisos diferentes. La investigación histórica exige contextualizar los acontecimientos, relacionar causas y consecuencias y someter las interpretaciones al examen de las fuentes. La novela dispone de libertad para crear personajes y situaciones verosímiles dentro de una época determinada. Comprender esa diferencia fortalece nuestra lectura.

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Camila Henríquez Ureña ofrecía una enseñanza esclarecedora sobre este asunto. Andrés L. Mateo recuerda, en El habla de los historiadores y otros ensayos, que Camila recurría al episodio del conde Hugolino en La divina comedia, de Dante, para explicar las relaciones entre historia y literatura (2010, pp. 17–18).

El encierro del conde junto con sus descendientes y su muerte por hambre proporcionaban el punto de partida histórico. Sin embargo, reconstruir las palabras, los sentimientos y las experiencias dentro de la prisión planteaba dificultades documentales. La literatura podía atravesar imaginativamente ese umbral y representar la desesperación del encierro, la pérdida de la esperanza y el sufrimiento familiar.

El aporte de Camila consiste en distinguir la verdad artística de la comprobación histórica. Su enseñanza reconoce que una obra puede explorar profundamente la condición humana sin que cada detalle narrado corresponda a un hecho demostrado. Mateo expresa esa libertad creadora mediante una imagen: «La literatura, en cambio, para inyectar en lo real la dimensión de la ficción desbordada, tenía que derribar esa puerta» (2010, p. 17).

Esta reflexión permite comprender por qué una narración puede conmovernos y hacernos pensar sobre otras vidas. También recuerda que la emoción debe acompañarse de preguntas sobre el origen y el fundamento de lo narrado.

Aplatanemos el argumento. En Enriquillo, Manuel de Jesús Galván construye personajes y ambientes que acercan al lector a los conflictos de la sociedad colonial. Las figuras de Enriquillo, Mencía o Guaroa pueden despertar interés por la resistencia indígena y por las relaciones de poder establecidas durante la conquista.

Después de esa aproximación, corresponde preguntar qué elementos proceden de las fuentes y cuáles pertenecen a la elaboración literaria. El Enriquillo de Galván expresa también una interpretación del personaje, construida desde las preocupaciones y los valores del escritor. Leer la novela críticamente permite estudiar tanto su representación del siglo XVI como su lugar en la cultura dominicana.

Algo semejante ocurre con Guanuma, de Federico García Godoy. El recorrido de Fonso Ortiz permite acercarnos a tensiones políticas y regionales relacionadas con la Restauración. Sus experiencias pueden convertirse en preguntas de investigación: ¿qué intereses movilizaban a los distintos sectores?, ¿cómo afectaba la guerra a las comunidades?, ¿qué relaciones existían entre dirigentes y poblaciones?

La novela ofrece así una entrada a problemas colectivos mediante una trayectoria individual. El lector puede interesarse por procesos económicos, conflictos regionales y lealtades políticas a partir de las decisiones de un personaje.

Rosa María Lince Campillo (2013) aporta otra clave: la obra literaria también constituye una huella de la época en que fue producida. Una novela histórica permite examinar el pasado narrado y las ideas del autor que lo representa. Las explicaciones raciales presentes en García Godoy, por ejemplo, deben estudiarse como parte de sus concepciones sobre la sociedad y someterse a crítica histórica.

Esta observación amplía las posibilidades de la literatura como fuente. Podemos investigar qué valores se atribuyen a los protagonistas, cómo se representan las diferencias sociales y qué comportamientos reciben aprobación o condena. También importa preguntar qué voces aparecen y cuáles quedan relegadas.

Max Henríquez Ureña ofrece otro ejemplo mediante La independencia efímera y La conspiración de Los Alcarrizos. Moya Pons recuerda que el escritor consideraba estas obras historias noveladas: reconstrucciones de acontecimientos históricos que recurren a la imaginación para completar aspectos insuficientemente documentados (2021, p. 107).

La distinción resulta útil porque orienta las expectativas del lector. Reconocer nombres y acontecimientos reales dentro de una narración exige examinar también los diálogos, las motivaciones y las escenas mediante las cuales el autor les da forma.

La intensidad de una lectura tampoco garantiza su veracidad. Moya Pons advierte que las imágenes vívidas y duraderas producidas por la literatura no hacen necesariamente más verdadera una narración (2021, p. 110). Recordar una escena demuestra su fuerza expresiva; comprobar lo sucedido requiere contrastar evidencias.

Como docente de historia, encuentro aquí una oportunidad educativa. La novela puede despertar curiosidad, acercarnos a otras experiencias y motivarnos a investigar. Los documentos y los estudios históricos permiten contextualizar y profundizar esa primera aproximación.

La enseñanza de Camila, recuperada por Mateo, ayuda a reconocer los alcances de la imaginación. Moya Pons precisa las exigencias del conocimiento histórico, mientras Lince Campillo destaca las relaciones entre literatura, experiencia y memoria.

Llevar novelas al aula supone ponerlas en diálogo con otras fuentes. En ese encuentro, los personajes se convierten en puntos de partida para comprender conflictos, relaciones sociales y formas de pensar. La lectura nos conmueve; las preguntas que nacen de ella pueden ayudarnos a conocer mejor la historia.

Referencias

Lince Campillo, R. M. (2013). La relación de poder entre el intérprete de la vida y su texto: la literatura como narración de experiencias históricas. Estudios Políticos, (30).

Mateo, A. L. (2010). El habla de los historiadores y otros ensayos. Universidad APEC.

Moya Pons, F. (2021). La explicación histórica. Academia Dominicana de la Historia.

Antonio Almonte Físico nuclear Actual Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía del PRM. Graduado en física y en ingeniería nuclear (Madrid y Londres). Ver más