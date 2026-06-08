Compañía Nacional de Danza Contemporánea estrenará “Carmesí”, en la Sala Manuel Rueda

La Compañía Nacional de Danza Contemporánea (CNDC), de la Dirección General de Bellas Artes, anunció la 1ra Temporada de Danza Contemporánea, titulada “Carmesí”, una propuesta escénica que reunirá el talento de la coreógrafa dominicana Patricia Ortega junto a las coreógrafas invitadas Brodie Rachelle Masse y Darlyn Pérez Masse, provenientes de Canadá y Miami, EEUU, respectivamente.

El espectáculo será presentado los días sábado 4 de julio, a las 8:30 de la noche, y domingo 5 a las 7:00 de la noche, en la Sala Manuel Rueda, del Edificio de las Escuelas de Bellas Artes, ofreciendo al público una experiencia artística que explora las emociones humanas a través del movimiento contemporáneo.

“Carmesí” contará además con la colaboración de MILÉE Collection, marca de moda dominicana reconocida por su enfoque ambientalista y sostenible basado en el concepto de reciclaje aportando una propuesta de vestuario que dialoga con la estética y el discurso de la puesta en escena.

La producción incluye la pieza “When the Sky Remembers (Cuando el cielo recuerda)”, creación de las coreógrafas Brodie Rachelle Masse y Darlyn Pérez Masse, con música de Philip Daniel y vestuario de Basilia Javier Figuereo.

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La obra explora los paralelismos emocionales entre la naturaleza y el espíritu humano, partiendo de la idea de que el cielo, aunque parezca distante, alberga tormentas, calma, luz y furia, al igual que las personas. A través de la danza, la pieza muestra cómo las emociones se desarrollan en ciclos: la ira estalla como un trueno, el duelo pesa como las nubes y la alegría emerge como un rayo de sol después de la lluvia.

Asimismo, reflexiona sobre la manera en que las emociones habitan el cuerpo y cómo la memoria permanece en el ser humano, del mismo modo que el cielo conserva el recuerdo de cada tormenta. La propuesta difumina las fronteras entre el mundo natural y la experiencia humana, destacando la capacidad de ambos para transformarse, sanar y evolucionar constantemente.

El programa también incluye “El lenguaje inevitable”, una coreografía de Patricia Ortega con música original de José Andrés Molina y vestuario diseñado por Mildred Veras, de MILÉE Collection.

La pieza plantea una reflexión íntima sobre el amor en tiempos complejos y convulsos. A partir de la pregunta: “¿Por qué, si el mundo parece desmoronarse y hay tantos temas urgentes, yo quiero hablar del amor?”, la obra invita al espectador a reconsiderar la vigencia de este sentimiento como una fuerza esencial de resistencia, conexión y humanidad.

Conozca a las coreógrafas invitadas Brodie Rachelle Masse y Darlyn Pérez

Brodie Rachelle Masse

Coreógrafa, intérprete y educadora canadiense, Brodie Rachelle Masse ha desarrollado una destacada trayectoria internacional en el mundo de la danza contemporánea. Su trabajo artístico y pedagógico la ha llevado a impartir clases y crear coreografías en países como Costa Rica, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Canadá y México.

Durante más de una década ha formado parte del cuerpo docente principal de la reconocida INTRIGUE Dance Convention y también se ha desempeñado como mentora en NEOVATE. Su experiencia educativa incluye además su participación como docente en el prestigioso Programa de Formación de Alonzo King LINES Ballet.

La obra coreográfica de Masse ha sido presentada de manera recurrente en el Choreographers Showcase del Ballet Clásico Cubano de Miami. En 2021 estrenó su primer espectáculo de larga duración, Made of Pieces, una producción que recibió elogios de la crítica especializada por su profundidad emocional y propuesta artística.

Reconocida por su interés en la conexión mente-cuerpo y por promover la gratitud como motor creativo, Brodie desarrolla un lenguaje coreográfico caracterizado por la autenticidad, la sensibilidad y la exploración de las emociones humanas a través del movimiento.

Darlyn Pérez

Darlyn Pérez es una coreógrafa, bailarina y educadora nacida y criada en Miami, Florida. Su formación artística comenzó en la New World School of the Arts y continuó en el prestigioso Programa de Capacitación de Alonzo King LINES Ballet, instituciones que marcaron el inicio de una sólida carrera internacional.

En 2018 se integró a la primera generación de la compañía Rambert2, en Londres, donde interpretó obras de destacados creadores contemporáneos como Ohad Naharin, Sharon Eyal y Benoit Swan Pouffer.

Su carrera profesional incluye colaboraciones con Cirque du Soleil y la creación coreográfica para una gira mundial de The Killers. Asimismo, ha trabajado como asistente creativa de Emma Portner en la producción Bathtub Ballet para el Royal Swedish Ballet, además de colaborar con el Bayerisches Staatsballett y el National Ballet of Canada en la reposición de la obra Islands.

En 2025 presentó su primera creación coreográfica de larga duración, Te Busco, consolidando una carrera caracterizada por la innovación, la versatilidad y el diálogo entre distintas disciplinas artísticas.

Trayectoria conjunta

Brodie Rachelle Masse y Darlyn Pérez han unido sus experiencias artísticas para desarrollar proyectos de alcance internacional. Ambas son creadoras de Boundless Experience, una iniciativa formativa diseñada para impulsar el desarrollo integral de jóvenes artistas mediante la exploración del movimiento, la autenticidad y la libertad creativa.

Su trabajo colaborativo ha sido presentado en importantes escenarios y festivales de danza. Fueron invitadas a impartir clases en CLI Conservatory y seleccionadas para mostrar sus creaciones en Peridance Center de Nueva York, así como en los festivales Aurora y DUMBO Dance Festival.

En 2025 coreografiaron la obra Safe Tears para el programa de formación de Alonzo King LINES Ballet, además de crear una pieza especial para la ceremonia de clausura de The Training Ground. Juntas representan una propuesta artística que combina décadas de experiencia, excelencia técnica y una visión innovadora de la danza contemporánea, inspirando a nuevas generaciones de bailarines a encontrar su propia voz a través del movimiento.

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