La organización Colectivo de Artistas Visuales Dominico-Americanos, de la ciudad de Nueva York, criticó la organización de la Bienal Nacional de Artes Visuales de Santo Domingo y las premiaciones que se han venido otorgando.

En una carta dirigida al ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, con atención al Comité Organizador de la Bienal Nacional de Artes Visuales, sostienen que desde hace varios años se observan controversias innecesarias y desprestigio institucional lo que afecta el proceso de selección de las obras como en la premiación.

Denuncia, también, que se ha ejercido la censura contra las obras de artistas. Respecto a la premiación de David Pérez Karmadavis, por la palma que bautizó como la obra Lo que se saca de raíz vuelve a crecer , el colectivo expresa que el jurado se amparó en un reduccionismo histórico y en la inexactitud, al obviar que la palma real fue el símbolo de la abolición de la esclavitud en el territorio que hoy constituye la República Dominicana.

A continuación la carta:

