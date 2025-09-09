El jurado de la 31.ª Bienal Nacional de Artes Visuales explicó que la obra Lo que no se saca de raíz, vuelve a crecer, del artista dominicano Jorge David Pérez (Karmadavis), fue seleccionada por ajustarse plenamente a los requisitos del certamen.

La aclaración se produce tras la solicitud del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (Codap), que pidió anular el premio alegando uso de materiales perecederos.

En su declaración, los jurados precisaron que la instalación no fue concebida para el interior del Museo de Arte Moderno, sino para los jardines de la Plaza de la Cultura, como intervención a cielo abierto acompañada de una tarja explicativa.

Además, puntualizaron que la palma utilizada en la obra no constituye un material perecedero en términos museográficos, pues, a diferencia de elementos degradables como hielo, carne o flores, mantiene su estabilidad e integridad a lo largo del tiempo.

Los responsables del fallo subrayaron que la elección de la obra se basó en criterios técnicos y artísticos, y que no se verifica incumplimiento normativo alguno. Agregaron que la Bienal debe ser entendida como un espacio plural y crítico, y que decisiones como esta contribuyen a reforzar su legitimidad y transparencia como el más importante certamen de las artes visuales en el país.

