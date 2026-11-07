Billini alteró acta de bautismo de Eusebio Puello para blanquearlo

El descendiente y biógrafo de los hermanos Puello de Castro, Víctor Garrido Puello, consigna que “el matrimonio Martín Puello-Merced de Castro dio a nuestras guerras de independencia en el General José Joaquín Puello el mejor estratega de esas guerras; en el General Gabino Puello, un conspirador atrevido y un comandante intrépido; y en el General Eusebio Puello, uno de los militares más famosos de su tiempo”.[1]

Los hermanos Puello de Castro iniciaron su carrera militar en las milicias organizadas por el gobierno haitiano, destacándose, sobre todo, como líderes del Regimiento 31, integrado por exesclavizados.

Los registros eclesiásticos señalan como lugar de nacimiento de al menos tres de los hermanos Puello de Castro: Julián, Gabino y Eusebio, la isla de Puerto Rico, hacia donde emigraron sus padres Martín Joaquín Puello y María Merced de Castro, hacia principios de 1800, en calidad de esclavizados junto a su ama Cándida de Castro[2].

El extracto del acta de bautismo completo reza de la siguiente manera:

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“En la Muy Noble y muy Leal Ciudad de San Juan Bautista de Puerto Rico a los diez y ocho dias del mes de marzo de mil ochocientos y nueve años. Yo el Presbytero Dn Domingo Antonio Cantero Cura Theniente de esta Santa Yglesia cristiana Bautizé Solemnemente, puse oleo y crisma á Eusebio que nació el dia cinco del corriente hijo legitimo de Martin Puello y de Maria Merced de Castro Esclavos de Dª. Candida de Castro fueron Padrinos Vicente ¿Lorenzo? y Maria de la Encarnacion Guridi, a quienes adverti el parentesco espiritual, y sus obligaciones, testigos Dn. Manuel de Regla y Juan Jose de la Rosa, de que doy fe = Domingo Antonio Cantero”.

El acta de bautismo reza de la siguiente manera:

“En la M. N. y M. L. C. de Santo Domingo, febrero veynte y uno de mil ochocientos dos años, Yo el infraescripto Cura Teniente de esta Santa Iglesia Catedral puse los Sacramentales a una niña por haberle echado agua in periculo mortis Fr. José Francisco Mora Presbytero en Capilla de el Conv.to de Nuestra Señora de la Merced, a María Candelaria que nació a dos del corriente; hija legitima de Martín Puello y de Merced esclava de D.a Cándida de Castro nuestra parroquiana; fue su Madrina en ambos actos Manuela Pereira; a quien Adverti su obligacion y espiritual parentesco: tgõs. D.n Ramón López y D.n José de la Rosa de que doy fe.

Agustín Tabares”

El general Eusebio Puello de Castro es poseedor de una hoja de servicios militares compleja y controvertida, pues transitó por tres ejércitos distintos y opuestos entre sí: el haitiano (1824-1843), donde fue adepto a Boyer; el dominicano (1844-1861), formando parte del movimiento independentista liderado por los trinitarios y participando en la batalla de Santomé; y, finalmente, el Ejército Real Español (1861-1871). En este último, al cual fue asimilado con el rango de mariscal de campo desde el inicio de la Anexión, combatió contra los restauradores dominicanos y, tras el fin de la contienda, se vio forzado a emigrar a Cuba, donde defendió los intereses de la Corona española frente a los mambises.

Por su parte el sacerdote Francisco Billini fue nombrado Subdelegado Apostólico y Vicario General de la Arquidiócesis de Santo Domingo, en 1867, designación que combinó con la dirección del Colegio San Luis Gonzaga, que había fundado en 1866.

Fue en este contexto de la inminente salida hacia Cuba de Eusebio Puello de Castro, que el padre Francisco Billini encargó al presbítero Bernardo Pichardo insertar, en el libro parroquial correspondiente al año 1866, un acta de bautismo que correspondiera a Eusebio Puello y al año de 1811.

El acta de bautismo reza de la siguiente manera:

“En la ciudad de Santo Domingo á los diez y seis dias del mes de Marzo año de mil ochocientos once. Yo el infrascrito Cura Rector de la Santa Iglesia Catedral bauticé á Eusebio de veinte dias de nacido: hijo lejitimo de Don Martin Juaquin Puello y Dª Maria Merced de Castro, consortes vivientes y nuestros parroquianos, fueron sus padrinos D. Vicente ¿Levanto? y Dª Encarnacion á quienes advertí el parentesco espiritual y demas obligaciones; siendo testigos Don Antonio de Soto y Don Juan Morales "Fm’a" ut supra. —Ldo. José Ruiz

Doy fe Bernardo Pichardo”

Nota al margen: “Mandado a insertar en esa forma por el Ilmo. P. Francisco X. Billini Delegado Apostólico según su ofº al de fha 20 del corriente el cual obra en el legajo correspondiente. Sto Domgo y Junio 21 de 1867.

Bernardo Pichardo.”

Al habérsele agregado el Don y Doña a los padres de Eugenio Puello –quienes al momento de su bautizo eran esclavos, heredando sus hijos la misma condición- evidentemente se hacía pasar al general Eusebio Puello como hijo de padres blancos, pues recordemos que el "Don" y "Doña" en los registros coloniales servía como indicador sociorracial y económico, pues dichos calificativos estaban reservados exclusivamente para la élite tenida por blanca.

A raíz de este falseamiento del acta de bautismo de Eugenio Puello nos surge una pregunta ¿con qué objetivo dio tal orden Francisco Billini? Si lo hizo para ayudar a su compañero de causa anexionista a escalar dentro del ejército español en Cuba, esto nos induce a pensar, por un lado, que aun en vida, y poseyendo un fenotipo marcadamente negro, era posible blanquearse en los papeles; por otro lado, evidencia que resultaba sumamente difícil —incluso con una hoja de servicios tan versátil como la de Eusebio Puello— lograr ascensos si se cargaba con el pesado pasado de la esclavitud.

[1] Garrido Puello, Víctor: Los Puello, Editora Montalvo, Santo Domingo, 1959, p.4.

[2] El apellido Puello que porta Martin Joaquín se debe a que en primera instancia sus amos habrían sido los hermanos Joaquín y Francisca Puello.

Duleidys Rodríguez Castro Educadora y Filósofa Duleidys Rodriguez Castro es filósofa con estudios doctorales en Historia del Caribe por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), maestría en Filosofía por la Universidad del País Vasco y licenciatura en Filosofía y Humanidades por el Instituto Filosófico Pedro Francisco Bonó. Además, es genealogista y coleccionista especializada en historia de la educación dominicana. Ver más