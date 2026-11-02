Por fin, se reivindica el Premio Nobel de Literatura con el reconocimiento de Anne Carson (1950), una poeta y ensayista canadiense de extraordinario rigor experimental, cuya obra ha llevado la poesía a los límites del lenguaje y ha transformado radicalmente las formas tradicionales de la creación literaria.

La obra de Anne Carson no puede reducirse fácilmente al concepto tradicional de poema. Sus libros son textos, tejidos, construcciones híbridas en los que la poesía, el ensayo, la traducción, la narración, la filosofía y la tradición clásica dialogan permanentemente. En ellos, la cultura grecolatina se entremezcla con la tradición occidental y con elementos de la cultura contemporánea, creando una escritura de enorme libertad formal e intelectual.

Carson ha reinventado, en buena medida, el concepto mismo de poema y de poesía. Su escritura es lúdica, irónica, erudita, experimental y profundamente transgresora. Basta pensar en libros como “Autobiografía de Rojo”, “La belleza del marido”, “Nox”, “Decreción”, “Cristal, ironía y Dios”, “Eros: El dulce y amargo”, “Fragmentos de Safo”, “Agua corriente”, “Economía de lo que no se pierde”, “Las mujeres troyanas”, “Hombres en sus horas libres”, “Red Doc”, entre muchos otros, para comprender la dimensión de una obra que rompe las fronteras entre los géneros y convierte la intertextualidad en un verdadero principio de creación.

Es una poesía que exige al lector, pero que al mismo tiempo lo seduce por su inteligencia, su humor, su capacidad de asociación y su permanente voluntad de riesgo. Una obra extraordinaria, cuya radicalidad formal y conceptual merece plenamente este reconocimiento.

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Hay escritores que modifican nuestra percepción del mundo y otros que, antes de hacerlo, transforman nuestra manera de leerlo. Anne Carson pertenece a esa estirpe de autores que no se conforman con producir significados dentro de las convenciones heredadas, sino que interrogan las condiciones mismas de la escritura. En sus libros, la poesía deja de ser una sucesión ordenada de versos destinados a conducir al lector hacia una conclusión y se convierte en un espacio de discontinuidades, interferencias y desplazamientos. La página ya no es un soporte pasivo: participa en la producción del sentido. El lenguaje no se limita a representar la experiencia, sino que la descompone, la reconstruye y revela aquello que permanece irreductible a las formas habituales de la expresión.

Leer a Carson exige, por tanto, abandonar la seguridad de una lectura exclusivamente lineal. Sus textos no siempre avanzan hacia una totalidad narrativa ni resuelven las preguntas que suscitan. Proceden mediante fragmentos, asociaciones inesperadas, interrupciones, imágenes y materiales que pertenecen a géneros diferentes. El poema puede convivir con el ensayo, la traducción, la narración, la reflexión filosófica y la investigación filológica. Esta convivencia no constituye un simple juego de posibilidades formales. Responde a una concepción de la literatura según la cual la experiencia humana tampoco se presenta como una estructura perfectamente organizada. La memoria, el deseo, el duelo y la identidad están hechos de restos, vacíos y relaciones que solo podemos comprender parcialmente.

El mito no sobrevive porque permanezca intacto, sino porque puede transformarse. La tradición clásica deja de ser una pieza de museo y recupera su capacidad de intervenir en la sensibilidad contemporánea. Gerión no necesita abandonar su extrañeza para adquirir humanidad; por el contrario, su condición monstruosa permite interrogar los mecanismos mediante los cuales una sociedad establece los límites de lo normal, lo reconocible y lo aceptable. La alteridad no es aquí un tema añadido al relato: constituye el principio que organiza su forma. La escritura misma se convierte en un territorio donde las identidades pueden desplazarse y donde lo que parecía ajeno encuentra una posibilidad de existencia.

El procedimiento alcanza otra dimensión en “Nox”, libro concebido alrededor de la muerte de su hermano y de la dificultad de comprender una vida que se ha apartado de la propia. La obra incorpora fotografías, documentos, recuerdos, traducciones y materiales visuales en una composición que se aproxima tanto al archivo como a la elegía. La experiencia del duelo no se organiza mediante una narración continua que prometa restituir la presencia perdida. Se manifiesta en objetos, palabras y huellas cuya reunión no elimina la distancia que los separa.

Para comprender el alcance de esta poética conviene remontarse a una historia mucho más extensa que la modernidad literaria. Desde la antigua tradición mesopotámica de Gilgamesh, transmitida a través de tablillas, versiones y fragmentos, la literatura occidental y sus tradiciones vecinas han conservado la huella de una escritura inseparable de la pérdida, la transmisión y la transformación. No se trata de establecer una línea genealógica directa entre aquel poema y Carson, sino de reconocer una condición histórica de la literatura: los textos llegan hasta nosotros mediante operaciones de conservación, traducción, selección y reconstrucción. Ninguna tradición sobrevive sin experimentar modificaciones.

La cultura griega hizo de esta relación con el pasado una forma decisiva de pensamiento. La tragedia reelaboró relatos heredados y enfrentó a sus personajes con conflictos que excedían sus decisiones individuales. Siglos después, la filología convirtió los textos antiguos en objetos de investigación, mientras la traducción reveló que el sentido nunca pasa intacto de una lengua a otra. Carson trabaja precisamente en esa frontera. Su formación clásica no funciona como un depósito de referencias eruditas, sino como un instrumento para descubrir las tensiones que atraviesan los textos y que cada época vuelve a interpretar desde su propia experiencia.

La modernidad encontró en Stéphane Mallarmé una de sus grandes revoluciones de la página. Con “Un golpe de dados jamás abolirá el azar”, el poema dejó de concebirse exclusivamente como una secuencia verbal sometida a la continuidad del verso. La disposición tipográfica, los blancos, las diferencias de tamaño y la distribución de las palabras introdujeron una dimensión espacial en la experiencia de lectura. El silencio dejó de ser aquello que separa las palabras para convertirse en una de las condiciones que hacen posible su aparición.

En su obra “Decreación” Carson amplía estas investigaciones al relacionar poesía, ensayo y formas dramáticas con una pregunta filosófica sobre el yo, la percepción y la posibilidad de descentrar la conciencia. También en “La belleza del marido”, construida como una secuencia de veintinueve tangos, la experiencia amorosa se convierte en un campo de reflexión donde la forma fragmentaria participa de la inestabilidad del deseo. La mezcla de géneros no busca borrar las diferencias entre ellos, sino explorar lo que ocurre cuando sus fronteras dejan de ser infranqueables.

Su rigor no depende de ajustarse a una definición estable del género, sino de establecer una relación necesaria entre aquello que desea explorar y los procedimientos con que lo hace.

El riesgo de semejante propuesta consiste en confundir la experimentación con la arbitrariedad. La fragmentación, por sí sola, no garantiza profundidad; tampoco la discontinuidad convierte automáticamente un texto en una obra de ruptura. En Anne Carson, el procedimiento alcanza su mayor intensidad cuando cada desplazamiento formal modifica nuestra comprensión del deseo, la memoria, el mito o la muerte. La innovación no reside en desordenar la página por el mero placer de hacerlo, sino en encontrar una forma capaz de expresar aquello que las estructuras heredadas no consiguen contener.

La obra de Anne Carson nos obliga, en definitiva, a reconsiderar qué significa leer poesía después de Mallarmé y de las grandes transformaciones de la modernidad. Leer ya no consiste únicamente en seguir un itinerario trazado de antemano, sino en establecer relaciones, habitar los intervalos y reconocer que la comprensión puede avanzar sin cancelar el misterio. La literatura recupera así una de sus facultades más antiguas: hacer visible lo desconocido sin reducirlo a una explicación definitiva.

Plinio Chahín Escritor Poeta, crítico y ensayista dominicano. Profesor universitario. Ha publicado los siguientes libros: Pensar las formas; Fantasmas de otros; Sin remedio; Narración de un cuerpo; Ragazza incógnita;Ojos de penitente; Pasión en el oficio de escribir; Cabaret místico; ¿Literatura sin lenguaje? Escritos sobre el silencio y otros textos, Premio Nacional de Ensayo 2005; Hechizos de la hybris, Premio de Poesía Casa de Teatro del año 1998; Oficios de un celebrante; Solemnidades de la muerte; Consumación de la carne; Salvo el insomnio; Canción del olvido; entre otros. Ver más