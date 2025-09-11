ACENTO CULTURAL 

Del viernes 12 al jueves 18 de septiembre de 2025
Una semana para tocar el alma: teatro, música, cine, literatura, museos, monumentos y cultura viva en todo el país.
📍 SANTO DOMINGO
🎭 Teatro y Escena
Sala Ravelo – Teatro Nacional: El inconveniente — (Funciones de la semana; confirmar boletería).
Sala Manuel Rueda – Bellas Artes: Los vecinos de Arriba (Nashla Bogaert, Pamela Sued, José G. Cortines, Luis José Germán) — Vie 12 · 8:30 p. m.
Teatro Guloya (Ciudad Colonial): Liborio — Estreno (adaptación de La hija de Mesías, de César Sánchez; dir./act. Dimitri Rivera) — Vie 19 y Sáb 20 · 8:30 p. m. | Dom 21 · 6:30 p. m. (avance inmediato)
NOVA Teatro (Cúcara-Mácara):
Cartelera familiar de fin de semana
Obra: La Tonta Aventura del Tontísimo Gato
Cuándo: Sáb 13 y Dom 14 · 6:00 p. m.
Dónde: Calle Benigno Filomeno de Rojas No. 54, Zona Universitaria.
Entrada: $500 p/p · Reservas al 809-696-9989 · @cucaramacararepdom
🎶 Conciertos y Música en Vivo
Hard Rock Café Blue Mall: Miriam Cruz & Alex Bueno — Vie 12 · 10:00 p. m.
Casa de Teatro: Irene Albarrán, Cristian Dorado & Brettón — Vie 12 · 9:30 p. m.
Marketcito: Música en vivo & DJs — Vie 12 y Sáb 13 · Dom 14: Livar
💃 Danza / 🎬 Cine
(Ver Cinemateca Dominicana y salas independientes para funciones especiales de la semana).
📚 Literatura / Charlas / Formación
Centro Cultural de España (CCE): Taller “Los derechos de autor a debate: prácticas digitales y bienes comunes culturales” — Lun 9 a Dom 15.
🖼️ Exposiciones / Museos
Alianza Francesa de Santo Domingo (Auditorio): Raúl Recio en la Alianza Francesa — Inauguración Jue 11 · 7:00 p. m.. Entrada libre.
31.ª Bienal Nacional de Artes Visuales — Museo de Arte Moderno (MAM) — Vigente.
Centro Cultural Banreservas: Carolina Cepeda: A todo color — hasta el dom 14 de sep.
Centro Cultural Taíno – Casa del Cordón: Exhibición permanente sobre los primeros pobladores.
🏛️ Visitas a Monumentos
Alcázar de Colón (Plaza España) — Historia de la familia Colón y la primera corte virreinal.
Fortaleza Ozama — Mar–Dom · 9:00 a. m. – 5:00 p. m.
Museo de las Casas Reales — Instituciones y memoria colonial.
Faro a Colón — Visitas guiadas disponibles.
📍 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
🖼️ Exposiciones y Arte
Galería Nacional de Bellas Artes – Palacio de Bellas Artes:
Carolina Cepeda, Cinco décadas de puro color — Hasta el dom 28 de sep.
Visita guiada con la artista: Sáb 13 · 10:00 a. m.
Art Walk Los Pepines: Recorrido de arte callejero — Murales y arte urbano por el barrio de Los Pepines.
🎭 Escena y Música
Gran Teatro del Cibao: Conciertos y obras (consultar cartelera oficial).
Centro León: Exposiciones, viernes musicales y talleres.
📍 PUERTO PLATA
Parque Central: Actividades culturales y conciertos populares.
Fortaleza San Felipe y Museo del Ámbar abiertos al público.
📍 LA ROMANA
Altos de Chavón: Museo Arqueológico Regional y Galería de Arte.
📍 PUNTA CANA / HIGÜEY
Hard Rock Punta Cana: Shows y tributos musicales en vivo.
Museo de La Altagracia (Higüey): Arte sacro y patrimonio religioso.
🌟 Destacados de la Semana
Miriam & Alex (vie 12, Hard Rock)
Casa de Teatro (vie 12)
Marketcito (vie/sáb + Livar dom 14)
Alianza Francesa: Raúl Recio en la Ajue 11, inauguración exposición.
Bienal de Artes Visuales (vigente)
Carolina Cepeda en Santiago (visita guiada sáb 13)
Art Walk Los Pepines
La Tonta Aventura del Tontísimo Gato (Nova Teatro, sáb 13 y dom 14)
🗓️ Avance inmediato
Liborio – Teatro Guloya — Vie 19–Dom 21 de sep
Los vecinos de Arriba – (nueva temporada en octubre)
Notas útiles
Verifica horarios y boletería en los canales oficiales de cada sede. Los eventos con entrada libre pueden estar sujetos a aforo.
✨ Lo que viene
FITE 2025 (Festival Internacional de Teatro Escénico): estrenos, compañías internacionales y escena dominicana.
Feria Internacional del Libro 2025: programación literaria, conferencias, presentaciones y actividades culturales.
